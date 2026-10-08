Perfil da nova Assembleia Legislativa de Pernambuco
Destaques da sociedade pernambucana, com notícias de eventos, personalidades e acontecimentos que movimentam Pernambuco e o Recife
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Entre os 49 deputados estaduais eleitos, 21 declararam deputado como ocupação, o equivalente a 42,9% do total. Em seguida aparecem advogados, com oito (16,3%); empresários, com quatro (8,2%); e médicos, com três (6,1%). Entre as demais ocupações, que reúnem 13 eleitos (26,5%), estão administradores (2), outros (2), agricultor, bancário, economiário, economista, engenheiro, jornalista e redator, odontólogo, professor de ensino fundamental, professor de ensino médio e vereador, com um representante cada, de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral.
NEUTRALIDADE
Raquel Lyra pode até receber emissários de Lula e Flávio Bolsonaro, mas vai manter a neutralidade no 2º turno.
RETORNO
Mirella Martins, que durante muitos anos comandou esta coluna, voltou às páginas do Jornal do Commercio ontem, com o excelente artigo “A Vida não se Aposenta”, na página de opinião.
TRÊS ANOS
Ontem, transcorreu o terceiro ano do ataque dos terroristas do Hamas a Israel, que mataram 1,2 mil pessoas e sequestraram outras 250.
BRILHO
As advogadas Marcelle Penha e Fabiana Nunes fizeram palestra para 80 empresários em São Paulo sobre fusões e aquisições.
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MASTER
Sete políticos dos nove citados no caso Master foram eleitos no domingo: Hugo Motta, Jaques Wagner, Antônio Rueda, Elmar Nascimento, Rui Costa, Mário Frias e Nikolas Ferreira.
MENSAGENS
Em jogos que estão acontecendo pelo Brasileirão, as placas de propaganda das bets, proibidas nos estádios, foram substituídas por duas mensagens: “Proibir não é Proteger” e “A proibição não acaba com as apostas.”
LIVRO
A escritora e ativista Djamila Ribeiro estará no Recife amanhã, para o lançamento da nova edição de "Lugar de fala", na Livraria do Jardim. A obra, publicada originalmente em 2017, chega agora em versão revista e ampliada. Terá também conversa com a jornalista e socióloga Fabiana Moraes.
EDIÇÃO LIMITADA
A Vinícola Salton lança o Salton 116 Anos, espumante Pinot Noir Brut Rosé de edição limitada, elaborado pelo método tradicional e com 45 meses de maturação. São apenas 1.116 garrafas numeradas, distribuídas pelo país.
CURIOSIDADE
A partir de 2027, a família Sarney ficará, pela primeira vez em 72 anos, sem representante com mandato. Roseana Sarney, filha do ex-presidente José Sarney e última ligada à família na vida pública, terminou em terceiro lugar na disputa pelo Senado no Maranhão.