Almoço Rosa vira jantar na festa dos dez anos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

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Bia Guirão comanda hoje a edição especial que marca os 10 anos do Almoço Rosa. Pela primeira vez, será realizada à noite, no Espaço Dom, em formato de jantar. E mais uma novidade: além das mulheres, convidados homens também estarão presentes. A noite promete muita animação ao som de Rafa Cout, Clara Sobral, Guga Farra e Juarez. Como já é tradição, o encontro acontece em benefício do IMIP, dentro da campanha Outubro Rosa de prevenção e combate ao câncer de mama.

Rafael Pontes de Miranda e Expedito Lima recebem Ingrid Zanella, presidente da OAB de Pernambuco, no lançamento do seu novo escritório de advocacia - Arquivo Pessoal

NATAL

Uma novidade este ano do Natal do RioMar é a junção do Natal Solidário com o Dia das Crianças, em parceria com o Instituto JCPM. A partir de amanhã, um baú na Praça de Eventos vai coletar doações de brinquedos para crianças de instituições do Pina e Brasília Teimosa.

JANTAR

O Cônsul do Japão no Recife, Masami Ohno e a esposa Chie Ohno receberam o casal André Saburó e Catarina Matsumoto para jantar, com um menu especial que mesclou o Nordeste e o Japão.

BANCADAS

A nova composição da Assembleia Legislativa terá representantes de 11 partidos: Serão nove deputados do PSD, nove do PSB, sete do PP, seis do Podemos, cinco do PT, três do PL, três do PV, dois do MDB, um do União Brasil, do PCdoB e Republicanos.

Paula Meira, Tatiana Cavalcanti, Daliana Martins e Juliana Patriota em evento feminino - Arquivo Pessoal

NOSSA SENHORA

O Papa Leão XIV falou aos fiéis brasileiros durante a Audiência Geral de ontem na Praça São Pedro, no Vaticano. Antecipando os festejos da Padroeira do Brasil, celebrados na segunda-feira, saudou e abençoou os peregrinos. A mensagem vem após discursos políticos envolvendo o nome da padroeira.

MAQUIAGEM

Juliette foi nomeada embaixadora da sétima edição do tradicional Baile de Halloween da Sephora, que acontece na próxima quinta, no Hotel Unique, em São Paulo.

ESTADIA

O turismo de resorts segue em alta no Brasil. No primeiro semestre, o setor registrou crescimento de 14,3% nas reservas, segundo levantamento da Omnibees em parceria com o Hotelier News.

CINCO MAIS

Os cinco deputados federais eleitos mais votados no Recife foram, pela ordem: Jones Manoel, Pedro Campos, Eduardo Moura, Gilson Machado e Anderson Ferreira. Já os deputados estaduais foram, pela ordem: Dani Portela, Gilson Machado Filho, André Ferreira, Lara Santana, Gustavo Gouveia e Francismar Pontes.

Carla Borba, Brenda Silveira e Hellen Lopes, em evento de turismo - Arquivo Pessoal

DESTAQUE

A despedida de Messi da seleção argentina foi marcada por muita emoção. O destaque ficou para o jogador Enzo Fernández, flagrado aos prantos durante a partida, em cena que repercutiu nas redes sociais.

PRAZER

Em entrevista ao Paladar, a chef Paola Carosella chamou atenção para a relação cada vez mais complexa com a comida. Para a chef, entre a preocupação nutricional e a gastronomia transformada em espetáculo, o prazer e a importância do momento da refeição acabam ficando em segundo plano.

M O V I M E N T O

BOM DIA: “O eleitor brasileiro é muito inteligente.” (Igor Maciel)

UM REGISTRO para o belo trabalho de reforma e recuperação da Igrejinha Nossa Senhora de Guadalupe.

A OAB Olinda escolheu Fernando Ribeiro Lins como Patrono da Advocacia 60+ na primeira edição do Prêmio Clóvis Bastos.

HOJE é o Dia do Nordestino.

ÔNIA e Girley Brasileiro comemoram a chegada, em Goiânia, de mais um neto: Gabriel, filho de Nayara e Tico Brazileiro.

DIOGO Barbosa, Doutor em Educação Física e maratonista, celebra 2 anos de fundação da sua assessoria de corrida “Avante Runners.”

ANIVERSARIANTES Ana Cristina Aguiar, Avelar Loureiro, Gildo Caricio Caldas, Gilmar Júnior, Giovani Santoro, João Bravo Netto, Lúcia da Fonte, Marcionilo Lins Júnior, Maria Dulce Galvão, Maria Helena Andrade, Sílvio Vasconcelos, Simone Andrade, Tereza Cristina Pontual e Tiago Cavalcanti.