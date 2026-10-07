Os deputados estaduais que não foram reeleitos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

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Na Assembleia Legislativa, 17 deputados conhecidos, alguns com vários mandatos, não conseguiram a reeleição: Doriel Barros, Diogo Moraes, Claudiano Martins Filho, Henrique Queiroz Filho, Romero Sales Filho, William Brígido, Mário Ricardo, Cleiton Collins, Joel da Harpa, Romero Albuquerque, Edson Vieira, Gilmar Junior, Nino do Enoque, Júnior Maturo e Rebeca Lucena, além de Socorro Pimentel e Isaias Régis, que tentaram mandato de deputado federal.

Priscila e Gustavo Krause, em tempo de eleição - Arquivo Pessoal

A desembargadora federal Joana Carolina Lins Pereira, aniversariante de hoje - Arquivo Pessoal

ZERO VOTO

Sete candidatos no país tiveram zero voto na eleição de domingo: dois de Pernambuco: Luís Augusto e Mouracia, do partido Mobiliza.

PALESTRA

Edgar Andrade ministra a palestra sobre “Como ampliar o olhar da educação além dos muros da escola”, hoje, no Congresso Internacional de Inovação em Educação, no RioMar Eventos.

SEM VOTOS

Muitos famosos disputaram a eleição de domingo e não conseguiram se eleger. Os apresentadores José Luiz Datena e Sikêra Jr., o ex-deputado Jean Wyllys, o ex-presidente do Flamengo Eduardo Bandeira de Mello, o ex-técnico do Sport, Vanderlei Luxemburgo, o ex-jogador do Santa Cruz, Flávio Caça-Rato.

RETORNO

O Guia eleitoral volta sexta-feira e vai até o dia 23 de outubro, com espaços para os candidatos ao 2º Turno, Lula e Flávio Bolsonaro.

Os irmãos André e Anderson Ferreira, eleitos deputado estadual e deputado - Arquivo Pessoal

NACIONAL

O conselheiro Valdecir Pascoal vai representar o Tribunal de Contas de Pernambuco no colegiado nacional responsável pela fiscalização do Comitê Gestor do Novo Imposto sobre Bens e Serviços.

CIDADÃ

A Constituição Federal de 1988, que completou 38 anos esta semana, foi levantada pela primeira vez pelo deputado Ulysses Guimarães e ficou conhecida como “Constituição Cidadã”.

ANÁLISE

O senador e ex-ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou que o segundo turno da eleição presidencial começa “zerado” e avaliou que o candidato com maior rejeição será derrotado no dia 25 de outubro.

DETALHES

O apartamento onde os atores Nicette Bruno e Paulo Goulart viveram em Higienópolis, em São Paulo, permanece preservado com zelo por Beth Goulart, mesmo após a morte dos pais. Até mesmo objetos de recordação, como a boneca artesanal que reproduz o vestido de noiva usado por Nicette no casamento com Paulo, são preservados.

HISTÓRIA

José Airton Paes e Augusto Lira assinam o livro “190 Anos: História, Cidadania e Representação na Casa do Povo Pernambucano”, que reúne pesquisas e histórias apresentadas no seminário comemorativo dos 190 anos da Casa.

PARTIDOS

Deputados de 20 partidos diferentes foram eleitos para deputado federal no pleito de domingo.