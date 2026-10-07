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João Alberto | Notícia

Os deputados estaduais que não foram reeleitos

Destaques da sociedade pernambucana, com notícias de eventos, personalidades e acontecimentos que movimentam Pernambuco e o Recife

Por João Alberto Publicado em 07/10/2026 às 4:00
Cleiton Collins, Doriel Barros e Diogo Moraes são alguns dos deputados que não foram eleitos nesta eleição
Cleiton Collins, Doriel Barros e Diogo Moraes são alguns dos deputados que não foram eleitos nesta eleição - Reprodução Internet

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Na Assembleia Legislativa, 17 deputados conhecidos, alguns com vários mandatos, não conseguiram a reeleição: Doriel Barros, Diogo Moraes, Claudiano Martins Filho, Henrique Queiroz Filho, Romero Sales Filho, William Brígido, Mário Ricardo, Cleiton Collins, Joel da Harpa, Romero Albuquerque, Edson Vieira, Gilmar Junior, Nino do Enoque, Júnior Maturo e Rebeca Lucena, além de Socorro Pimentel e Isaias Régis, que tentaram mandato de deputado federal.

Arquivo Pessoal
Priscila e Gustavo Krause, em tempo de eleição - Arquivo Pessoal

Arquivo Pessoal
A desembargadora federal Joana Carolina Lins Pereira, aniversariante de hoje - Arquivo Pessoal

ZERO VOTO

Sete candidatos no país tiveram zero voto na eleição de domingo: dois de Pernambuco: Luís Augusto e Mouracia, do partido Mobiliza.

PALESTRA

Edgar Andrade ministra a palestra sobre “Como ampliar o olhar da educação além dos muros da escola”, hoje, no Congresso Internacional de Inovação em Educação, no RioMar Eventos.

SEM VOTOS

Muitos famosos disputaram a eleição de domingo e não conseguiram se eleger. Os apresentadores José Luiz Datena e Sikêra Jr., o ex-deputado Jean Wyllys, o ex-presidente do Flamengo Eduardo Bandeira de Mello, o ex-técnico do Sport, Vanderlei Luxemburgo, o ex-jogador do Santa Cruz, Flávio Caça-Rato.

RETORNO

O Guia eleitoral volta sexta-feira e vai até o dia 23 de outubro, com espaços para os candidatos ao 2º Turno, Lula e Flávio Bolsonaro.

Arquivo Pessoal
Os irmãos André e Anderson Ferreira, eleitos deputado estadual e deputado - Arquivo Pessoal

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NACIONAL

O conselheiro Valdecir Pascoal vai representar o Tribunal de Contas de Pernambuco no colegiado nacional responsável pela fiscalização do Comitê Gestor do Novo Imposto sobre Bens e Serviços.

CIDADÃ

A Constituição Federal de 1988, que completou 38 anos esta semana, foi levantada pela primeira vez pelo deputado Ulysses Guimarães e ficou conhecida como “Constituição Cidadã”.

ANÁLISE

O senador e ex-ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou que o segundo turno da eleição presidencial começa “zerado” e avaliou que o candidato com maior rejeição será derrotado no dia 25 de outubro.

DETALHES

O apartamento onde os atores Nicette Bruno e Paulo Goulart viveram em Higienópolis, em São Paulo, permanece preservado com zelo por Beth Goulart, mesmo após a morte dos pais. Até mesmo objetos de recordação, como a boneca artesanal que reproduz o vestido de noiva usado por Nicette no casamento com Paulo, são preservados.

HISTÓRIA

José Airton Paes e Augusto Lira assinam o livro “190 Anos: História, Cidadania e Representação na Casa do Povo Pernambucano”, que reúne pesquisas e histórias apresentadas no seminário comemorativo dos 190 anos da Casa.

PARTIDOS

Deputados de 20 partidos diferentes foram eleitos para deputado federal no pleito de domingo.

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