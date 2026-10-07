Cinco novos vereadores na Câmara Municipal

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

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A partir de janeiro, vai haver uma reforma grande na Câmara Municipal. A começar da presidência, pois Romerinho Jatobá foi eleito deputado estadual, e sua vaga vai ser ocupada pelo suplente do PSB, Almir Fernando. Outros novos vereadores serão: Francis Herbert, do PCdoB, na vaga de Liana Ciente; Nilson Pereira, do PL, na vaga de Gilson Machado Filho; Alcide Cardoso, do PL, na vaga de Thiago Medina; e George Bastos, do Novo, na vaga de Eduardo Moura.

Pedro Campos, deputado federal mais votado do estado, e a esposa Augusta Carneiro - Arquivo Pessoal

PESQUISA

O Datafolha divulga amanhã a primeira pesquisa da intenção de votos no 2º turno.

A QUARTA

Com 476.383 votos em São Paulo, Tabata Amaral foi a deputada federal mais votada do PSB e a nona colocada entre todos os eleitos para a Câmara dos Deputados no país.

SUSHI

O chef Vinícius Kikuti comanda hoje, a partir das 19h, uma experiência gastronômica com pratos exclusivos, para marcar as novidades do Ohra Marina Sushi, anexo ao Novotel Recife Marina.

PERDA

A Medicina pernambucana perdeu uma das suas maiores figuras, o médico Ney Cavalcanti, legenda da endocrinologia. Além disso era uma figura maravilhosa, com uma enorme legião de amigos.

Gilson Machado e Gilson Machado Filho, ambos eleitos como deputados: federal e estadual - Arquivo Pessoal

CHANEL

No desfile da Chanel na Paris Fashion Week, Matheus Bazzy reverenciou a história da “Maison” ao resgatar a primeira bolsa criada por Coco Chanel, em 1955. O modelo abriu e encerrou a apresentação da coleção Verão 2027.

PARAMOUNT

A Paramount concluiu ontem a aquisição da Warner Bros. Discovery, em uma operação de US$ 110 bilhões que cria uma das maiores potências do entretenimento mundial, reunindo marcas como Warner Bros., Paramount Pictures, HBO Max, Paramount+, CNN e CBS.

CARMEN

A atriz Giovanna Lancellotti foi escolhida para viver Carmen Miranda nos cinemas. Segundo a Variety, a cinebiografia da artista começará a ser filmada no segundo semestre de 2027.

Juliana de Chaparral, a mulher mais votada de Pernambuco para deputada federal - Arquivo Pessoal

M O V I M E N T O

BOM DIA: “O famoso e decantado Pastel de Belém, visto com rigor, nem pastel é.” (Maria Lecticia Cavalcanti)

RÔMULO e Rodrigo Menezes comandam entrevista coletiva hoje para anunciar o tema do desfile 2027 do Galo da Madrugada.

O ELEITOR que não votou no primeiro turno, pode votar no segundo turno, dia 25 deste mês.

ERIKA Hilton foi a deputada federal mais votada da história para a Câmara dos Deputados.

AS PLATAFORMAS de apostas deixam de operar no Brasil hoje, conforme o cronograma da Medida Provisória.

AS REDES sociais das secretarias e órgãos estatais voltam à ativa, após período de restrição por conta da eleição.

ANIVERSÁRIOS Adriana di Cavalcanti, Alan Santos Pedrosa, Alberto Perylo, Aristeu Plácido, Clóvis Peixoto Neto, Cristina Mello, Dione Nunes Furtado da Silva, Fabiana Meneses, Geórgia Vasconcelos, Gleide Ãngelo, Ivan Lira, Joana Carolina Lins Pereira, Rachel Williams Didier, Tânia Marinho e Tereza Leitão.