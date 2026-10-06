João Campos tem a tarefa de recuperar o seu partido
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Será gigantesca a tarefa de João Campos na presidência do PSB, para recuperar o partido que entrou em queda depois da morte de Eduardo Campos. Na eleição de domingo, não elegeu um só governador. No Senado, caiu de sete para quatro senadores, na Câmara dos Deputados, de 15 deputados federais para 12 e na Assembleia Legislativa, de 12 deputados estaduais para nove.
BONITO GESTO
Tão logo foi definido o resultado da eleição de domingo, João Campos telefonou para Raquel Lyra, dando os parabéns pela vitória e desejar sorte no seu novo governo.
SAUDADE
Os amigos de Edgar Moury Fernandes se reúnem hoje, às 19h, no Convento de São Felix, no Pina, para a Missa de 7º dia em sua memória.
RECORDE
Em três oportunidades, a Arena de Pernambuco, teve jogos com sua capacidade máxima: 45.500 torcedores. Em 2024, num jogo entre Sport e Náutico: em 25 na partida Santa Cruz x Barra, pela Série D e sábado, na vitória do Santa Cruz diante do Maringá.
FEDERAIS
Dos 25 deputados federais de Pernambuco, cinco não conseguiram se reeleger: Lucas Ramos, Renildo Calheiros, Fernando Rodolfo, Pastor Eurico, Coronel Meira e Ossésio Silva. André Ferreira e Maria Arraes foram eleitos deputados estaduais e Luciano Bivar, suplente de senador. Já Eduardo da Fonte, José Mendonça Filho e Túlio Gadelha foram candidatos ao Senado e Eriberto Medeiros desistiu da eleição.
CELULAR
O presidenciável Romeu Zema, contrariando a regra eleitoral, votou com o celular dentro da cabine. Infração será averiguada pelo Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais.
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VOTO
Bruno Araújo, ex-presidente nacional do PSDB, que está morando em São Paulo, veio votar no Recife.
ESTADUAIS
Cinco deputados estaduais não conseguiram se reeleger: Doriel Barros, Romero Albuquerque, Edson Vieira, Mário Ricardo e Júnior Matuto.
MASTER
Sete políticos dos nove citados no caso Master foram eleitos no domingo, Hugo Motta, Jaques Wagner, Antônio Rueda, Elmar Nascimento, Rui Costa, Mário Frias e Nikolas Ferreira.
M O V I M E N T O
BOM DIA: “Eleição se ganha e se perde. O importante é nunca perder a coerência, a crença.” (João Campos)
- O PERNAMBUCANO João Roma perdeu a eleição para senador na Bahia.
- PROIBIDO de usar o sobrenome Bolsonaro, o deputado carioca Hélio Lopes perdeu a eleição para senador em Roraima.
- O ESCRITOR Mário Prata lança no próximo mês o livro “O Chico” sobre sua amizade com Chico Buarque de Hollanda desde que o artista, ainda adolescente, morava em São Paulo.
- O TIO Pepe passa a comercializar um item querido da sua culinária: o azeite de origem pampa, agora com a marca do restaurante.
- O RIOMAR Recife colocou tapume na Praça de Eventos principal para a montagem da tradicional árvore de Natal.
ANIVERSARIANTES André Lins, Arnaldo Maciel Filho, Dalila Caldas Domingues, Edgar Albuquerque, Eliane Morais, Karla Castelo Branco Paes e Melo, Leandro Penedo, Merval Jurema Filho, Patrícia Blanke, Paulinho Ferrer, Rose Mary Garziera e Taciana Amorim.