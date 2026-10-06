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João Alberto | Notícia

Creches serão uma das prioridades de Raquel

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Por JC Publicado em 06/10/2026 às 4:00
Governadora reeleita de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD) concedeu entrevista ao Passando a Limpo
Governadora reeleita de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD) concedeu entrevista ao Passando a Limpo - Artur Borba/JC Imagem

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Na campanha eleitoral de 2020, quando era chamada de “Racreche”, Raquel Lyra prometeu construir 250 creches em todos os municípios do estado. Como queria modelos de excelência, descobriu que não poderia cumprir a promessa. Inaugurou 18 e espera entregar muitas outras até o fim do ano. Uma das prioridades do seu segundo mandato será cumprir a promessa e inaugurar todas até o próximo ano.

 

Arquivo Pessoal
Auxiliadora e João Carlos Paes Mendonça, que comemoram hoje 66 anos de casamento - Arquivo Pessoal

TRABALHO

Depois das comemorações pela vitória, Raquel Lyra não descansou ontem. Além de uma série de entrevistas, teve reunião do secretariado, no Campo das Princesas.

Val Santana/Divulgação
César Santos recebe Eduardo e Maria Fernanda Gaudêncio, no seu aniversário - Val Santana/Divulgação

DERROTA

Muitos nomes de destaque na política brasileira perderam a eleição domingo e praticamente encerraram sua carreira: Ciro Nogueira, Gleisi Hoffman, Renan Calheiros, Tiririca, Espiridião Amin, ACM Neto, Magno Malta, Benedita da Silva, Roseana Sarney, Marcelo Crivela, Manuela D’Avila, Aécio Neves e Randolfe Rodrigues, do Amapá e que nasceu em Garanhuns.

NA OAB

A OAB realiza hoje eleição, com 18 candidatos para a formação da lista sêxtupla a ser enviada ao Tribunal de Justiça de Pernambuco, que vai selecionar os três nomes que serão enviados para a governadora Raquel Lyra escolher o novo desembargador ou desembargadora do Estado pelo Quinto Constitucional.

VOTAÇÂO

Miguel Coelho não foi eleito deputado federal, mesmo tendo conseguido 102.595 votos, mais do que os obtidos por oito candidatos que conseguiram se eleger.

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ESPOSAS

As esposas dos candidatos acompanharam fielmente todo o dia de eleições. Augusta Carneiro, Cris Lemos, Áurea Valença, Jana Uchoa, Taciana Mendonça, Amanda Ritcher, Lara Secchi e Sandra Paes foram algumas.

 

ADEUS MESSI

Lionel Messi faz hoje sua despedida da seleção argentina em Buenos Aires, em amistoso contra o Benim, diante de um estádio que promete estar lotado, pois os ingressos esgotaram em apenas 90 minutos.

 

ZERO VOTO

Dois candidatos a deputado estadual pelo “Mobiliza” em Pernambuco, não tiveram um só voto.

DERROTA TRIPLA

Num fato inédito, três ministros do governo Lula foram derrotados em São Paulo: Fernando Haddad para governador, Marina Silva e Simone Tebet para senador.

PETISTAS

Dos ex-petistas históricos que tentaram se eleger domingo, apenas João Paulo Cunha foi eleito deputado federal por São Paulo. José Dirceu, em São Paulo, e Delúbio Soares, em Goiás, perderam.

 

Janaina Pepeu
Raquel Lyra celebra a conquista de mais quatro anos à frente do Governo de Pernambuco - Janaina Pepeu

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