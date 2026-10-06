Creches serão uma das prioridades de Raquel
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Na campanha eleitoral de 2020, quando era chamada de “Racreche”, Raquel Lyra prometeu construir 250 creches em todos os municípios do estado. Como queria modelos de excelência, descobriu que não poderia cumprir a promessa. Inaugurou 18 e espera entregar muitas outras até o fim do ano. Uma das prioridades do seu segundo mandato será cumprir a promessa e inaugurar todas até o próximo ano.
TRABALHO
Depois das comemorações pela vitória, Raquel Lyra não descansou ontem. Além de uma série de entrevistas, teve reunião do secretariado, no Campo das Princesas.
DERROTA
Muitos nomes de destaque na política brasileira perderam a eleição domingo e praticamente encerraram sua carreira: Ciro Nogueira, Gleisi Hoffman, Renan Calheiros, Tiririca, Espiridião Amin, ACM Neto, Magno Malta, Benedita da Silva, Roseana Sarney, Marcelo Crivela, Manuela D’Avila, Aécio Neves e Randolfe Rodrigues, do Amapá e que nasceu em Garanhuns.
NA OAB
A OAB realiza hoje eleição, com 18 candidatos para a formação da lista sêxtupla a ser enviada ao Tribunal de Justiça de Pernambuco, que vai selecionar os três nomes que serão enviados para a governadora Raquel Lyra escolher o novo desembargador ou desembargadora do Estado pelo Quinto Constitucional.
VOTAÇÂO
Miguel Coelho não foi eleito deputado federal, mesmo tendo conseguido 102.595 votos, mais do que os obtidos por oito candidatos que conseguiram se eleger.
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ESPOSAS
As esposas dos candidatos acompanharam fielmente todo o dia de eleições. Augusta Carneiro, Cris Lemos, Áurea Valença, Jana Uchoa, Taciana Mendonça, Amanda Ritcher, Lara Secchi e Sandra Paes foram algumas.
ADEUS MESSI
Lionel Messi faz hoje sua despedida da seleção argentina em Buenos Aires, em amistoso contra o Benim, diante de um estádio que promete estar lotado, pois os ingressos esgotaram em apenas 90 minutos.
ZERO VOTO
Dois candidatos a deputado estadual pelo “Mobiliza” em Pernambuco, não tiveram um só voto.
DERROTA TRIPLA
Num fato inédito, três ministros do governo Lula foram derrotados em São Paulo: Fernando Haddad para governador, Marina Silva e Simone Tebet para senador.
PETISTAS
Dos ex-petistas históricos que tentaram se eleger domingo, apenas João Paulo Cunha foi eleito deputado federal por São Paulo. José Dirceu, em São Paulo, e Delúbio Soares, em Goiás, perderam.