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João Alberto | Notícia

Falta de critério nas escolhas para o STF

Os destaques da sociedade pernambucana, com notícias de eventos, personalidades e acontecimentos que movimentam Pernambuco e o Recife

Por JC Publicado em 02/10/2026 às 9:00 | Atualizado em 02/10/2026 às 10:09
Fachada do Supremo Tribunal Federal (STF) com estátua A Justiça
Fachada do Supremo Tribunal Federal (STF) com estátua A Justiça - Marcello Casal Jr/ Agência Brasil

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De um respeitado jurista pernambucano sobre os problemas com ministros do Supremo Tribunal Federal. Para ele, principal razão é que os presidentes da República, usando sua prerrogativa de indicação, trocam os critérios de reputação ilibada e notório saber jurídico pelo dever de lealdade pessoal do indicado. E o Senado não exerce bem a tarefa de ouvir os indicados com rigor técnico. Resultado é que hoje temos um Supremo muito mais político do que jurídico, com alas que se digladiam.

Jailton Jr/JC Imagem
Anne Barreto com os candidatos Raquel Lyra, Ivan Moraes e João Campos, o debate Eleições 2026 ontem, no Sistema Jornal do Commercio de Comunicação - Jailton Jr/JC Imagem

RELIGIÃO

Dos 36 presidentes que tomaram posse no Brasil, 28 eram católicos romanos. Dois eram agnósticos: Fernando Henrique Cardoso e Getúlio Vargas. Lula e Michel Temer são católicos. Flávio Bolsonaro é evangélico.

CANDIDATOS

Quatro petistas que foram presos na Lava Jato são candidatos a deputado federal domingo: José Dirceu e João Paulo Cinha, por São Paulo; Delúbio Soares, por Goiás, e André Vargas, pelo Paraná.

Arquivo Pessoal
Camila Coutinho, aniversariante de hoje - Arquivo Pessoal

CAMPANHA

Para incrementar sua candidatura a desembargadora pelo Quinto Constitucional, a advogada Karenina Moreno promove hoje almoço de adesão na Adega Garrafeira.

Arquivo Pessoal
O cantor João Gomes é o novo apoiador da campanha Doação de Cabelo da Aurora, em benefício do Núcleo de Apoio à criança com Câncer, com Isabela Pontes, idealizadora do projeto - Arquivo Pessoal

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APOIO

Ronaldo Caiado, que tem feito muitas críticas a Flávio Bolsonaro e Lula, poderá ficar neutro num possível segundo turno. Para tentar atrair o seu apoio, Flávio Bolsonaro tem revelado que vai convidá-lo para ministro da Segurança Pública.

DE GRAÇA

Cumprindo uma decisão do Supremo Tribunal Federal, os ônibus e o Metrô vão circular no domingo da eleição sem cobrar passagem.

APURAÇÃO

No meu artigo de hoje na página de opinião, recordo o período em que atuei na equipe de apuração de eleições, no período do voto de cédulas de papel. Operação era repleta de irregularidades.

RENDA

Representação artesanal da identidade pernambucana, a renda renascença conquista o selo de Indicação Geográfica por Poção e ganha ainda mais prestígio. Curiosidade é que ela foi trazida pelas freiras da Europa para os conventos de Olinda.

ÁLCOOL

A Lei Seca não será automática nas Eleições 2026. Caberá a cada TRE, em conjunto com a Segurança Pública, definir se haverá restrição à venda e ao consumo de bebidas alcoólicas no dia da votação. Em Pernambuco, até o momento, não há previsão de proibição geral.

NOVIDADE

Não serão mais vistas as tradicionais bisnagas de ketchup, mostarda e maionese nos estabelecimentos de alimentação de São Paulo. A partir deste domingo, serão oferecidas apenas em embalagens individuais e descartáveis.

RECORDE

O cearense João Marinho Neto, de 112 anos e 53 dias, foi reconhecido como o homem vivo mais velho do mundo. Um destaque para sua família: são seis filhos vivos, 22 netos, 15 bisnetos e três trinetos.

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