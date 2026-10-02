Falta de critério nas escolhas para o STF
Os destaques da sociedade pernambucana, com notícias de eventos, personalidades e acontecimentos que movimentam Pernambuco e o Recife
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
De um respeitado jurista pernambucano sobre os problemas com ministros do Supremo Tribunal Federal. Para ele, principal razão é que os presidentes da República, usando sua prerrogativa de indicação, trocam os critérios de reputação ilibada e notório saber jurídico pelo dever de lealdade pessoal do indicado. E o Senado não exerce bem a tarefa de ouvir os indicados com rigor técnico. Resultado é que hoje temos um Supremo muito mais político do que jurídico, com alas que se digladiam.
RELIGIÃO
Dos 36 presidentes que tomaram posse no Brasil, 28 eram católicos romanos. Dois eram agnósticos: Fernando Henrique Cardoso e Getúlio Vargas. Lula e Michel Temer são católicos. Flávio Bolsonaro é evangélico.
CANDIDATOS
Quatro petistas que foram presos na Lava Jato são candidatos a deputado federal domingo: José Dirceu e João Paulo Cinha, por São Paulo; Delúbio Soares, por Goiás, e André Vargas, pelo Paraná.
CAMPANHA
Para incrementar sua candidatura a desembargadora pelo Quinto Constitucional, a advogada Karenina Moreno promove hoje almoço de adesão na Adega Garrafeira.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
APOIO
Ronaldo Caiado, que tem feito muitas críticas a Flávio Bolsonaro e Lula, poderá ficar neutro num possível segundo turno. Para tentar atrair o seu apoio, Flávio Bolsonaro tem revelado que vai convidá-lo para ministro da Segurança Pública.
DE GRAÇA
Cumprindo uma decisão do Supremo Tribunal Federal, os ônibus e o Metrô vão circular no domingo da eleição sem cobrar passagem.
APURAÇÃO
No meu artigo de hoje na página de opinião, recordo o período em que atuei na equipe de apuração de eleições, no período do voto de cédulas de papel. Operação era repleta de irregularidades.
RENDA
Representação artesanal da identidade pernambucana, a renda renascença conquista o selo de Indicação Geográfica por Poção e ganha ainda mais prestígio. Curiosidade é que ela foi trazida pelas freiras da Europa para os conventos de Olinda.
ÁLCOOL
A Lei Seca não será automática nas Eleições 2026. Caberá a cada TRE, em conjunto com a Segurança Pública, definir se haverá restrição à venda e ao consumo de bebidas alcoólicas no dia da votação. Em Pernambuco, até o momento, não há previsão de proibição geral.
NOVIDADE
Não serão mais vistas as tradicionais bisnagas de ketchup, mostarda e maionese nos estabelecimentos de alimentação de São Paulo. A partir deste domingo, serão oferecidas apenas em embalagens individuais e descartáveis.
RECORDE
O cearense João Marinho Neto, de 112 anos e 53 dias, foi reconhecido como o homem vivo mais velho do mundo. Um destaque para sua família: são seis filhos vivos, 22 netos, 15 bisnetos e três trinetos.