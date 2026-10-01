Debate hoje na TV Jornal será decisivo na eleição
Os destaques da sociedade pernambucana, com notícias de eventos, personalidades e acontecimentos que movimentam Pernambuco e o Recife
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
Com o empate nas intenções de voto entre Raquel Lyra e João Campos, será decisivo para o resultado da eleição o debate que acontece hoje, a partir das 10h45, na TV Jornal, com transmissão por todos os órgãos do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação. Os dois estarão ao lado de Ivan Moraes, no programa que será apresentado por Anne Barreto, com avaliações técnicas de Igor Maciel. Um gigantesco esquema está armado para o debate, incluindo a presença da polícia nas ruas em torno, para evitar confronto entre os apoiadores dos dois candidatos.
OFTALMOLOGIA
O mestre da oftalmologia, Álvaro Dantas reuniu muitos nomes de prestígio em evento no Rooftop do Pontes Corporate. Foi para apresentar o “Visumax 800 Zeis”, o mais moderno equipamento do mundo em cirurgia ocular. Convidados passavam primeiro pelo centro cirúrgico do Ícone, para conhecer o aparelho. Depois, um alinhado coquetel, no espaço da cobertura daquele centro empresarial, com música ao vivo e um primoroso serviço.
IMORTALIDADE
José Paulo Cavalcanti recebeu correspondência de Drauzio Varella, e confirmou que ele terá seu voto na eleição para a Cadeira 32 da Academia Brasileira de Letras, vaga com a morte do acadêmico Zuenir Ventura.
MODA
O que se pode esperar nas redes sociais e nos principais sites de moda é a repercussão dos looks, tendências e novidades das grandes grifes do mundo, além dos registros das personalidades que participam da Paris Fashion Week, que segue até a próxima segunda-feira.
CINEMA
Nossa colega de redação Laís Nascimento mediou debate com a escritora Nana Pauvolih na pré-estreia do filme “Pecadora”, que chega aos cinemas dia 5 de novembro.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
MAGISTRADA
Em seu discurso na posse como nova desembargadora do TJPE, Paula Malta ressaltou sua trajetória e a importância da presença feminina no Judiciário. “Meu propósito sempre foi contribuir para uma magistratura forte, independente, respeitada e valorizada”, afirmou.
CONFRAS
O Famiglia Giuliano funciona, durante boa parte do ano, exclusivamente para o jantar, com exceção da tradicional feijoada aos domingos e os chás da tarde às quartas. No fim do ano, porém, abre uma exceção para os almoços de confraternização.
O WhatsApp anunciou novos recursos de controle parental para adolescentes no Brasil. As ferramentas permitem aos responsáveis acompanhar e configurar perfil dos filhos no aplicativo, como grupos, foto de perfil e canais, além de receber notificações sobre algumas atividades.
RELIGIÃO
Dos 36 presidentes que tomaram posse no Brasil, 28 eram católicos romanos. Dois eram agnósticos: Fernando Henrique Cardoso e Getúlio Vargas. Lula e Michel Temer são católicos. Flávio Bolsonaro é protestante.
DECLARAÇÃO
Paul McCartney sobre o retorno de Céline Dion aos palcos: “Que talento. Temos muita sorte de tê-la no time’’. Ela faz parte do elenco de vozes de “High in the Clouds”, animação baseada em seu livro infantil.