Debate hoje na TV Jornal será decisivo na eleição

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

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Com o empate nas intenções de voto entre Raquel Lyra e João Campos, será decisivo para o resultado da eleição o debate que acontece hoje, a partir das 10h45, na TV Jornal, com transmissão por todos os órgãos do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação. Os dois estarão ao lado de Ivan Moraes, no programa que será apresentado por Anne Barreto, com avaliações técnicas de Igor Maciel. Um gigantesco esquema está armado para o debate, incluindo a presença da polícia nas ruas em torno, para evitar confronto entre os apoiadores dos dois candidatos.

Álvaro e Karla Dantas, em prestigiado evento no Rooftop do Pontes Corporate - Arquivo Pessoal

OFTALMOLOGIA

O mestre da oftalmologia, Álvaro Dantas reuniu muitos nomes de prestígio em evento no Rooftop do Pontes Corporate. Foi para apresentar o “Visumax 800 Zeis”, o mais moderno equipamento do mundo em cirurgia ocular. Convidados passavam primeiro pelo centro cirúrgico do Ícone, para conhecer o aparelho. Depois, um alinhado coquetel, no espaço da cobertura daquele centro empresarial, com música ao vivo e um primoroso serviço.

IMORTALIDADE

José Paulo Cavalcanti recebeu correspondência de Drauzio Varella, e confirmou que ele terá seu voto na eleição para a Cadeira 32 da Academia Brasileira de Letras, vaga com a morte do acadêmico Zuenir Ventura.

MODA

O que se pode esperar nas redes sociais e nos principais sites de moda é a repercussão dos looks, tendências e novidades das grandes grifes do mundo, além dos registros das personalidades que participam da Paris Fashion Week, que segue até a próxima segunda-feira.

CINEMA

Nossa colega de redação Laís Nascimento mediou debate com a escritora Nana Pauvolih na pré-estreia do filme “Pecadora”, que chega aos cinemas dia 5 de novembro.

O senador Fernando Dueire, com Eduardo Vasconcelos, na homenagem que recebeu do Conselho Regional de Odontologia - Williams Aguiar/Divulgação

MAGISTRADA

Em seu discurso na posse como nova desembargadora do TJPE, Paula Malta ressaltou sua trajetória e a importância da presença feminina no Judiciário. “Meu propósito sempre foi contribuir para uma magistratura forte, independente, respeitada e valorizada”, afirmou.

CONFRAS

O Famiglia Giuliano funciona, durante boa parte do ano, exclusivamente para o jantar, com exceção da tradicional feijoada aos domingos e os chás da tarde às quartas. No fim do ano, porém, abre uma exceção para os almoços de confraternização.

Anna Beatriz e Ramiro Becker, no lançamento do livro "Planejamento Sucessório nas empresas Familiares", ao lado de Saulo Galvão e Saulo Galvão Filho - Gleyson Ramos/Divulgação

WHATSAPP

O WhatsApp anunciou novos recursos de controle parental para adolescentes no Brasil. As ferramentas permitem aos responsáveis acompanhar e configurar perfil dos filhos no aplicativo, como grupos, foto de perfil e canais, além de receber notificações sobre algumas atividades.

RELIGIÃO

Dos 36 presidentes que tomaram posse no Brasil, 28 eram católicos romanos. Dois eram agnósticos: Fernando Henrique Cardoso e Getúlio Vargas. Lula e Michel Temer são católicos. Flávio Bolsonaro é protestante.

DECLARAÇÃO

Paul McCartney sobre o retorno de Céline Dion aos palcos: “Que talento. Temos muita sorte de tê-la no time’’. Ela faz parte do elenco de vozes de “High in the Clouds”, animação baseada em seu livro infantil.