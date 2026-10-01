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João Alberto | Notícia

A China autoriza frigorífico do estado a exportar carnes

Os destaques da sociedade pernambucana, com notícias de eventos, personalidades e acontecimentos que movimentam Pernambuco e o Recife

Por JC Publicado em 01/10/2026 às 4:00
Fábrfica da Masterboi
Fábrfica da Masterboi - DIVULGACAO

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Pela primeira vez na história, a China habilitou um frigorífico do Nordeste para exportação de carnes. Foi o Masterboi de Canhotinho, depois da presença de uma missão de autoridades chinesas que passou vários dias avaliando o sistema de controle sanitário do estabelecimento. Uma decisão muito comemorada por André de Paula, ministro da Agricultura, e pelos empresários Nelson e Guilherme Bezerra, que comandam a Masterboi.

Maria Rick Negreiros de Lima/Divulgação
As médicas Ana Beatriz Albuquerque, Beatriz Maranhão e Carolina Argolo, que criaram o Instituto "Elas por Elas", que tem o propósito de ampliar a informação, o acesso e o cuidado às mulheres com câncer de mama - Maria Rick Negreiros de Lima/Divulgação

NA URNA

A urna eletrônica terá duas novidades na eleição de domingo. As letras serão maiores, para facilitar a leitura, e uma barra de progresso, que vai exibir os cargos já votados e os que faltam.

Arquivo Pessoal
Kamila e José Walter Cavalcanti, em evento no "Ruffo" - Arquivo Pessoal

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EXPOSIÇÃO

José Patrício, depois de 10 anos sem realizar uma exposição individual no Recife, inaugura a mostra “A Dança Matemática das Cores”, dia 8, na Amparo 60.

NA NOVELA

A Daslu, loja de luxo paulistana, que chegou a ter unidade no Recife, marcou o mercado brasileiro, antes de falir e fechar em 2016. Será inspiração para a novela “Elas que Lutem”, na Globo, que estreia em março. Vai falar sobre os bastidores da moda brasileira.

DOENÇA

Uma doença passou a ser destaque no noticiário: a ludopatia. É o vício pelo jogo, que tem atingido cada vez mais brasileiros.

ARLETE

A pernambucana Arlete Sales, depois de temporadas de sucesso do seu monólogo "Mande Notícias do Mundo de Lá", no Rio e em São Paulo, deve vir mostrar o espetáculo no Recife.

BELEZA

No ranking “As Marcas Mais Amadas do Brasil”, da Ecglobal, três nomes se destacaram na categoria de beleza em 2026: Dove, em cabelos; L’Oréal Paris, em maquiagem; e O Boticário, em skincare.

EVENTO

O empresário José Walter Cavalcanti recebeu, no Ruffo, evento nacional de lançamento da Heineken Ultimate no Nordeste. A cerveja é zero glúten, tem 30% menos calorias e o menor teor alcoólico.

VOLTA

De volta aos holofotes, Regina Duarte e Gabriela Duarte estrelam especial da Caras, sábado, quando abrem as portas de casa e compartilham momentos marcantes das carreiras e da vida pessoal.

M O V I M E N T O

BOM DIA: “Nunca se mente tanto como antes das eleições, durante uma guerra e depois de uma caçada.” (Otto von Bismarck)

HOJE é o Dia Internacional da Música.

JOÃO Gomes e Ary Mirelle passam temporada com os filhos em Orlando.

BRUNA Hazin e Jonas Esticado celebraram sete anos de casamento em Fernando de Noronha.

SOPHIA Lins em circulada pela República Dominicana.

A COR de cabelo castanho em tom de café faz sucesso entre as celebridades.

ANIVERSARIANTES

Alta Lima Ramalho, Danielle de Carvalho Saunders, Fernando Adour dos Santos, Irene Montenegro, Josy Araújo Rangel, Karla Vieira, Lúcia Melo, Maria das Dores Fernandes, Rafael Rocha Neto, Rosana Lundgren, Virgínia Feitosa e Wanda Palmeira.

 

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