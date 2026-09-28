A sede da Alepe será reaberta em dezembro

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

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Está na final o trabalho da restauração do Palácio Joaquim Nabuco, antiga sede da Assembleia Legislativa de Pernambuco. O espaço foi fechado em 2017 e deve reabrir, como museu, em dezembro. Com sua bela fachada voltada para o Capibaribe, o Palácio Joaquim Nabuco é também uma das imagens mais tradicionais do Recife. Sua recuperação devolve à cidade um patrimônio que representa muito mais do que arquitetura: guarda a memória de uma época em que a política pernambucana tinha naquele endereço um dos seus principais palcos. O trabalho de restauração do interior, supervisionado pelo Iphan, destaca o antigo plenário, que passará a ser usado em reuniões solenes. O trabalho exigiu investimento de R$ 24 milhões.

Célia Gomes de Morais e Cláudia Alencar, em almoço no The Black Angus - Fernando Machado/Divulgação

DESASTRE

Na sua campanha ao Senado, Eduardo da Fonte relembrou a queda de um avião, no subúrbio de San Martin, em 2008, quando escapou por milagre. Ele estava no seu primeiro mandato de deputado federal e pediu carona numa aeronave da banda Calypso, de Teresina para o Recife. No acidente, morreram o piloto e um passageiro. Outro que estava na aeronave e escapou foi o empresário Luiz Augusto Nóbrega, dono do Classic Hall.

MEDICINA

O Brasil tinha em 2004 143 Faculdade de Medicina, agora são 494, sem citar as muitas que estão tentando abrir. Ocupa o segundo lugar no mundo, atrás apenas da Índia. Com 220 milhões de habitantes, ganha dos Estados Unidos, com 330 milhões de habitantes, e da China, com 1,4 bilhão.

DISPUTA

Os mais de 7,2 milhões de eleitores em Pernambuco vão escolher entre os 392 candidatos a deputado federal e 517 candidatos a deputado estadual.

ROUBO

O cinematográfico roubo ao Museu do Louvre, em outubro de 2025, vai ganhar as telas. O livro “Main basse sur le Louvre”, que narra o caso, teve os direitos adaptados para um filme com direção de Romain Gavras, além de uma série documental.

Camila Haeckel em evento no Bargaço - Julliana Brito/JC

RETORNO

Marco Aurélio de Medeiros, que foi deputado estadual, conhecido como Marco Aurélio Meu Amigo, suspendeu sua aposentadoria da política. É candidato a deputado federal.

SCOTCH

Uma garrafa do uísque “Macallan 30 anos”, servido por Daniel Vorcaro nos seus encontros com autoridades, custa R$ 28 mil.

ALCEU

A cantora Alessandra Leão está com novo show em que interpreta os maiores sucessos de Alceu Valença, a começar de “Anunciação”.

EMPATE

A exemplo de Pernambuco, a Bahia tem uma disputada eleição para governador. Jerônimo Rodrigues, que tenta a reeleição, e ACM Neto aparecem empatados em todas as pesquisas já divulgadas.

CIRCO

O Cirque du Soleil, o mais famoso do mundo, volta a fazer temporada no Brasil. Vai mostrar “Alegria, Um Novo Dia”, releitura moderna do clássico que marcou gerações e já foi mostrado no nosso país. Terá apresentações em São Paulo e Curitiba.

LIDERANÇA

A Editora Sextante lança o livro “Liderança”, sobre estratégias de um bom líder. O autor é Dale Carnegie, autor do mais famoso livro de autoajuda de todos os tempos “Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas.”

Ricardo e Érica Nunes, no Famiglia Giuliano - Gleyson Ramos/Divulgação

M O V I M E N T O

BOM DIA: “O Brasil precisa tratar as bets como uma questão de saúde pública.” (Fernando Castilho)



JORGE Gabriel da Fonseca, cônsul geral de Portugal no Recife, já foi cônsul-geral em Salvador.



O AEROPORTO dos Guararapes e o TIP, terão estrutura do Tribunal Regional Eleitoral, para receber os votos dos eleitores em trânsito.



A AVENIDA Boa Viagem foi, ontem, literalmente ocupada por carreatas de candidatos.



A INVASÃO dos modelos chineses, diminuiu em 25% a venda de carros brasileiros para a Argentina.



CHAMA atenção a peruca do ministro Luiz Fux, que está cada vez mais robusta.

ANIVERSARIANTES: Aldo Vilela, Aluísio Lessa, Angélica Souza, Cláudia Romeira, Elando Fernandes Lima, Fernando Dubeux, João Bosco de Almeida, Jordão Emerenciano Júnior, Luciano de Souza Leão, Marcelo Zonari Veiga, Maria Isabel Feitosa, Mário Santos Júnior, Pedro Alves de Souza Filho e Tereza Cristina de Melo e Lima.

