Sucesso no Sul e Sudeste, rodeios podem chegar ao Nordeste

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Os destaques da sociedade pernambucana, com notícias de eventos, personalidades e acontecimentos que movimentam Pernambuco e o Recife

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Um esporte famoso nos Estados Unidos, o rodeio está chegando forte ao Sul e Sudeste do país. São mais de duas mil competições por ano, envolvendo patrocínios milionários. Um empresário estaria estudando a possibilidade de trazer esse evento para alguns estados do Nordeste, a começar da Bahia e Pernambuco. Dentro do mesmo esquema, a Arena de Pernambuco receberá em novembro a final do Circuito Nacional de Vaquejada.

Marcos e Suzy Magalhães, um casal muito querido - Sheila Wanderley/Divulgação

SENADO

Para especialistas em eleições, esta semana de final de campanha é a definitiva para a eleição dos candidatos ao Senado.

TURISMO

O Dia Mundial do Turismo, hoje, terá como tema, este ano, “Agenda Digital e Inteligência Artificial redesenham o Turismo”. Entidades do setor preparam atividades para celebrar a data e colocar o tema em pauta.

Maria Pimentel, brilho na nossa nutrição - Arquivo Pessoal

SEM AUDIÊNCIA

Pesquisa Quaest revelou que 44% dos eleitores brasileiros mostra que 44% dos eleitores não estão com a televisão ligada durante o Guia Eleitoral; 20% desligam o aparelho quando começa o programa e 24% já não estão assistindo à TV no horário. Outros 12% procuram uma programação diferente, enquanto 18% mantêm o aparelho ligado, mas não prestam atenção ao conteúdo.

LANÇAMENTO

Romero Britto, que lançou sua autobiografia “A Arte da Felicidade” em Miami, vai fazer noites de autógrafos em São Paulo e no Recife. Um dos destaques na obra são campanhas publicitárias que criou para marcas como Disney, Coca-Cola, Pepsi e IBM.

Andréa Lins e Nalva Cristina Campelo beleza dupla em evento no The Black Angus - Fernando Machado/Divulgação

VINHOS

Quarta-feira, Marcos Nascimento comanda jantar harmonizado no The Black Angus, com a participação de Alberto Siegel, proprietário e enólogo da vinícola Sigel, do Chile. Serão servidos cinco rótulos daquele vinho.

CINEMA

Marianna Brennand foi um dos destaques do Marie Claire Legados, que reuniu, no Rio de Janeiro, nomes de destaque do audiovisual brasileiro. Participou do painel “O mundo olha para o audiovisual brasileiro”, realizado em celebração aos 35 anos de Marie Claire no Brasil.

ABERTURA

Valdecir Pascoal ministrou a palestra magna no Encontro Nacional de Corregedorias, Controles Internos e Ouvidorias dos Tribunais de Contas, em Florianópolis. Abordou a trajetória e os desafios das Cortes de Contas no Brasil.

MODA

A empresária e pioneira como influencer pernambucana Camila Coutinho foi anunciada como nova embaixadora da C&A. Momento celebra os seus 20 anos de carreira e os 50 anos da chegada da marca ao Brasil.

CURIOSIDADE

Uma curiosidade sobre o streaming Netflix, que acaba de completar 15 anos de chegada ao Brasil: quando desembarcou por aqui, em 2011, a plataforma tinha 600 títulos no catálogo e oferecia assinatura por R$ 14,99 mensais.

ENTREVISTA



Julliana Brito assina a entrevista com Elba Ramalho na coluna de amanhã