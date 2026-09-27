Sucesso no Sul e Sudeste, rodeios podem chegar ao Nordeste
Os destaques da sociedade pernambucana, com notícias de eventos, personalidades e acontecimentos que movimentam Pernambuco e o Recife
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Um esporte famoso nos Estados Unidos, o rodeio está chegando forte ao Sul e Sudeste do país. São mais de duas mil competições por ano, envolvendo patrocínios milionários. Um empresário estaria estudando a possibilidade de trazer esse evento para alguns estados do Nordeste, a começar da Bahia e Pernambuco. Dentro do mesmo esquema, a Arena de Pernambuco receberá em novembro a final do Circuito Nacional de Vaquejada.
SENADO
Para especialistas em eleições, esta semana de final de campanha é a definitiva para a eleição dos candidatos ao Senado.
TURISMO
O Dia Mundial do Turismo, hoje, terá como tema, este ano, “Agenda Digital e Inteligência Artificial redesenham o Turismo”. Entidades do setor preparam atividades para celebrar a data e colocar o tema em pauta.
SEM AUDIÊNCIA
Pesquisa Quaest revelou que 44% dos eleitores brasileiros mostra que 44% dos eleitores não estão com a televisão ligada durante o Guia Eleitoral; 20% desligam o aparelho quando começa o programa e 24% já não estão assistindo à TV no horário. Outros 12% procuram uma programação diferente, enquanto 18% mantêm o aparelho ligado, mas não prestam atenção ao conteúdo.
LANÇAMENTO
Romero Britto, que lançou sua autobiografia “A Arte da Felicidade” em Miami, vai fazer noites de autógrafos em São Paulo e no Recife. Um dos destaques na obra são campanhas publicitárias que criou para marcas como Disney, Coca-Cola, Pepsi e IBM.
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VINHOS
Quarta-feira, Marcos Nascimento comanda jantar harmonizado no The Black Angus, com a participação de Alberto Siegel, proprietário e enólogo da vinícola Sigel, do Chile. Serão servidos cinco rótulos daquele vinho.
CINEMA
Marianna Brennand foi um dos destaques do Marie Claire Legados, que reuniu, no Rio de Janeiro, nomes de destaque do audiovisual brasileiro. Participou do painel “O mundo olha para o audiovisual brasileiro”, realizado em celebração aos 35 anos de Marie Claire no Brasil.
ABERTURA
Valdecir Pascoal ministrou a palestra magna no Encontro Nacional de Corregedorias, Controles Internos e Ouvidorias dos Tribunais de Contas, em Florianópolis. Abordou a trajetória e os desafios das Cortes de Contas no Brasil.
MODA
A empresária e pioneira como influencer pernambucana Camila Coutinho foi anunciada como nova embaixadora da C&A. Momento celebra os seus 20 anos de carreira e os 50 anos da chegada da marca ao Brasil.
CURIOSIDADE
Uma curiosidade sobre o streaming Netflix, que acaba de completar 15 anos de chegada ao Brasil: quando desembarcou por aqui, em 2011, a plataforma tinha 600 títulos no catálogo e oferecia assinatura por R$ 14,99 mensais.
ENTREVISTA
Julliana Brito assina a entrevista com Elba Ramalho na coluna de amanhã