O debate decisivo na eleição acontece quinta na TV Jornal

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Os destaques da sociedade pernambucana, com notícias de eventos, personalidades e acontecimentos que movimentam Pernambuco e o Recife

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A TV Jornal fará quinta-feira, às 10h45, o debate entre os candidatos ao Governo de Pernambuco, que deve ser definitivo para o resultado da eleição de domingo. Será a derradeira oportunidade dos eleitores conhecerem as propostas de Raquel Lyra, João Campos e Ivan Moraes, que confirmaram presença. Vai ser comandado por Anne Barreto, com avaliações políticas de Igor Maciel. Um enorme esquema está sendo preparado para o evento, envolvendo todos os setores do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação

Domingo é dia de gente bonita: Juliana Lins - Sheila Wanderley/Divulgação

ITÁLIA

O fundador da Comunidade Obra de Maria, Gilberto Barbosa, anunciou as datas da celebração do Congresso Internacional de Pentecostes e do Jubileu de Diamante da Renovação Carismática Católica: será nos dias 15 e 16 de maio, em Assis, na Itália.

Laurindo Ferreira recebe, no Jornal do Commercio, Eduardo Tiburtius, presidente da Associação dos Hotéis de Porto de Galinhas - Sheila Wanderley/Divulgação

OLHOS

O mestre Álvaro Dantas recebe amigos terça-feira, no Rooftop do Pontes Corporate, para o lançamento do “Visumax 800 Zeiss", a mais avançada tecnologia em cirurgia ocular.

PRÉ-ESTREIA

O Cinemark do RioMar Recife recebe terça-feira uma sessão especial do filme “Pecadora”, com a presença da escritora Nàna Páuvoli e da sexóloga Gabi Sivini

CASAMENTO

Giulia Be está a caminho do Brasil para oficializar a união com Conor Kennedy. A cantora compartilhou a saga para embarcar com os quatro vestidos que usará na celebração, que acontece no dia 10 de outubro, na Igreja Nossa Senhora do Carmo da Antiga Sé, no Rio.

RESENHA

A vida de Tom Brady após o fim do casamento com Gisele Bündchen é tema de análise da New Yorker, em resenha do livro “Brady: Uma História Americana e o Preço da Grandeza”, de Lars Anderson. Um dos destaques é a relação do jogador com a modelo, apontada como um dos aspectos mais íntimos de sua trajetória.

15 ANOS

Entre os que prestigiaram a festa de 15 anos da Netflix, em São Paulo, Juliana Paes, Alessandra Negrini, Paolla Oliveira, Marco Pigossi, Klara Castanho e Mel Maia, Letícia Spiller e Isabelle Drummond.

RENOVAÇÃO

Analistas políticos apostam que a renovação na Câmara dos Deputados será baixa. A razão é que nunca os deputados federais tiveram tantos recursos financeiros para buscar um novo mandato.

SEGURANÇA

Com a segurança pública entre as maiores reclamações dos eleitores, vão disputar a eleição de outubro sete ex-secretários de Segurança Pública, cinco comandantes de Polícias Militares, dois gestores de Polícia Civil e um titular de pasta municipal de segurança.

M O V I M E N T O

BOM DOMINGO: “O futuro não me assusta.” (João Carlos Paes Mendonça)

MIRELLA Martins participa em São Paulo do Fórum de Longevidade.

ACONTECE no dia 7 de outubro a primeira edição do Inspiração Mulheres, no Recife.

O PAÇO do Frevo promove, neste domingo, visita mediada às exposições em cartaz, dentro da programação da Primavera dos Museus.

SANDY e Junior confirmam novo show no próximo ano, em São Paulo.

COLUNA de João Alberto: O Café da manhã do pernambucano.

O comodoro Paulo Perez , recebido por Julião Konrad, no Cecília Cucina - Arquivo Pessoal

ANIVERSARIANTES

Ângela Lins Cavalcanti, Bruno Ribeiro, Edivilma Magalhães, Fátima Dias de Souza, Flávio Coelho, Jorge Luiz Pinto Barbosa, Leonardo José Monte, Mércia Moura, Mirella Santini Aguiar, Nilzardo Carneiro Leão, Regina Perrusi, Roberto Kelner, Roberto Queiroz Galvão, Sandra Cristina Araújo, Sheila Borges, Tibério Azul e Waldemir Miranda Filho.