Romero Britto revisa sua carreira em autobiografia
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O pintor pernambucano Romero Britto está lançando sua autobiografia "A Arte da Felicidade". No capítulo inicial, lembra sua infância marcada pela pobreza, incluindo momentos em que não havia comida em casa e até chegou a desmaiar na escola por falta de alimentação. Entre as lembranças da infância, estão as noites em que acompanhava a mãe e os irmãos para pescar na praia em busca de comida para a família. Foi também nesse cenário que começou a desenhar e se interessar por pintura e, aos 14 anos, vendeu seu primeiro trabalho para a Organização dos Estados Americanos.
DIREITO
Com 17 anos, Romero Britto ingressou na Faculdade de Direito do Recife, mas pouco depois partiu para uma temporada na Europa com o objetivo de ampliar o repertório. Nos anos 1980, mudou-se para Miami com poucos recursos e um ateliê improvisado na sala de um apartamento, onde passou a desenvolver a linguagem que posteriormente o levaria ao reconhecimento internacional.
AGRACIADO
O presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco, desembargador Francisco Bandeira de Mello, foi agraciado com a Medalha Exército Brasileiro, em solenidade no Comando Militar do Nordeste, no Recife. A comenda foi entregue pelo comandante militar do Nordeste, general Carlos Machado.
VISITA
Jarbas Vasconcelos foi muito festejado na visita que fez ontem à Assembleia Legislativa, quando cumprimentou todos os políticos e funcionários da casa.
PONTES
João Campos, que marcou sua administração na Prefeitura do Recife pela construção de quatro pontes, caso seja eleito governador, pretende apoiar projeto de pontes em vários municípios do estado. O primeiro que anunciou foi uma segunda ponte ligando Petrolina a Juazeiro.
DEFENSORIA
Mestre em Direito Alemão pela Universidade de Passau e em Direito e Sustentabilidade pela Univali e pela Universidade de Alicante, integrante do gabinete do ministro Humberto Martins, do Superior Tribunal de Justiça, o defensor público Vítor Carvalho Miranda participa, hoje, do Congresso da Associação Interamericana de Defensórias Públicas.
PATRONO
Ariano Suassuna foi declarado Patrono da Cultura do Recife. O título reconhece a trajetória do escritor e dramaturgo, que, embora paraibano, construiu no Recife grande parte de sua trajetória. Ele já havia recebido, em 2020, o título a nível estadual.
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MEMÓRIAS
Em agenda nos Estados Unidos, o príncipe Harry falou sobre os países que conheceu durante os compromissos oficiais, recordou os convites da avó, a rainha Elizabeth, com quem teve a oportunidade de viajar por diferentes destinos.
TRAGÉDIA
O empresário Bruno Avelar, que morreu na queda de um helicóptero em Santa Catarina, havia se casado em 4 de agosto com a jornalista Lívia Avelar, em evento no Club Med Rio das Pedras, em Mangaratiba, no litoral do Rio de Janeiro.
CINEMA
O Cinema São Luiz estará fechado até 1º de outubro para receber um novo telão e um novo projetor.