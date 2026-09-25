Romero Britto revisa sua carreira em autobiografia

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

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O pintor pernambucano Romero Britto está lançando sua autobiografia "A Arte da Felicidade". No capítulo inicial, lembra sua infância marcada pela pobreza, incluindo momentos em que não havia comida em casa e até chegou a desmaiar na escola por falta de alimentação. Entre as lembranças da infância, estão as noites em que acompanhava a mãe e os irmãos para pescar na praia em busca de comida para a família. Foi também nesse cenário que começou a desenhar e se interessar por pintura e, aos 14 anos, vendeu seu primeiro trabalho para a Organização dos Estados Americanos.

DIREITO

Com 17 anos, Romero Britto ingressou na Faculdade de Direito do Recife, mas pouco depois partiu para uma temporada na Europa com o objetivo de ampliar o repertório. Nos anos 1980, mudou-se para Miami com poucos recursos e um ateliê improvisado na sala de um apartamento, onde passou a desenvolver a linguagem que posteriormente o levaria ao reconhecimento internacional.

AGRACIADO

O presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco, desembargador Francisco Bandeira de Mello, foi agraciado com a Medalha Exército Brasileiro, em solenidade no Comando Militar do Nordeste, no Recife. A comenda foi entregue pelo comandante militar do Nordeste, general Carlos Machado.

VISITA

Jarbas Vasconcelos foi muito festejado na visita que fez ontem à Assembleia Legislativa, quando cumprimentou todos os políticos e funcionários da casa.

PONTES

João Campos, que marcou sua administração na Prefeitura do Recife pela construção de quatro pontes, caso seja eleito governador, pretende apoiar projeto de pontes em vários municípios do estado. O primeiro que anunciou foi uma segunda ponte ligando Petrolina a Juazeiro.

DEFENSORIA

Mestre em Direito Alemão pela Universidade de Passau e em Direito e Sustentabilidade pela Univali e pela Universidade de Alicante, integrante do gabinete do ministro Humberto Martins, do Superior Tribunal de Justiça, o defensor público Vítor Carvalho Miranda participa, hoje, do Congresso da Associação Interamericana de Defensórias Públicas.

PATRONO

Ariano Suassuna foi declarado Patrono da Cultura do Recife. O título reconhece a trajetória do escritor e dramaturgo, que, embora paraibano, construiu no Recife grande parte de sua trajetória. Ele já havia recebido, em 2020, o título a nível estadual.

MEMÓRIAS

Em agenda nos Estados Unidos, o príncipe Harry falou sobre os países que conheceu durante os compromissos oficiais, recordou os convites da avó, a rainha Elizabeth, com quem teve a oportunidade de viajar por diferentes destinos.

TRAGÉDIA

O empresário Bruno Avelar, que morreu na queda de um helicóptero em Santa Catarina, havia se casado em 4 de agosto com a jornalista Lívia Avelar, em evento no Club Med Rio das Pedras, em Mangaratiba, no litoral do Rio de Janeiro.

CINEMA

O Cinema São Luiz estará fechado até 1º de outubro para receber um novo telão e um novo projetor.

José Múcio Monteiro, aniversariante de hoje, com Vera, em clima de alegria - Arquivo Pessoal

Natália Ribeiro, Cinthya Leite e Anne Ribeiro recebendo homenagem dos 25 anos do Samu, ao lado do diretor Leonardo Gomes - JC Imagem