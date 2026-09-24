Raquel Lyra teve encontro com todo o trade turístico

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

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Praticamente todas as lideranças do trade turístico de Pernambuco participaram do encontro com Raquel Lyra, muito bem organizado por Fred Loyo no “Beach Class Convention by Mai”. A governadora fez um levantamento das principais ações que realizou para beneficiar o setor do turismo e respondeu a perguntas dos participantes. Evento teve a presença dos deputados Lula da Fonte e Daniel Coelho, da vice-governadora Priscila Krause, dos secretários Roberto Asfora, Túlio Vilaça, Cacau de Paula e Daniela Brito, do presidente da Copergás, Guilherme Cavalcanti, e do presidente da Empetur, Eduardo Loyo.

Fabianna Waisman, Marina Wavrik e Jana Kitamura, em evento na marina do Novotel Recife - Gleyson Ramos/Divulgação

Fabianna Waisman, Marina Wavrik e Jana Kitamura, em evento na marina do Novotel Recife - Gleyson Ramos/Divulgação

MODA & ARTE

Reynaldo Gianecchini e Fernanda Motta foram os convidados especiais do talk Life & Fashion RioMar. Com música ao vivo e buffet de Francis Gastronomia, o encontro exclusivo debateu sobre a trajetória do ator no mundo da moda. Uma curiosidade de estilo, Gianecchini afirmou que o acessório que mais gosta é o cachecol, pois consegue usá-lo de diversas formas de acordo com o clima.

CINEMA

O filme ‘’Nosso Lar 3 – Vida Eterna" chega aos cinemas em 21 de janeiro de 2027. Tem no elenco nomes como Othon Bastos, Fábio Assunção e Carol Castro, em trama baseada em "Obreiros da Vida Eterna", de André Luiz, psicografada por Chico Xavier.

SANFÔNICA

A estilista Caroll Falcão assina o figurino da Orquestra Sanfônica de Mulheres, que estreia domingo, na Casa Estação da Luz. Para vestir as sanfoneiras lideradas por Terezinha do Acordeon, ela vai misturar linho, bordados e xadrez.

PONTO FINAL

O cantor Tiago Iorc encerra sua Troco Likes 10 Anos, que passou por 10 capitais brasileiras, com show sábado, no Teatro Guararapes.

FUSÃO

Depois de um acordo para acabar com problemas jurídicos com 12 estados dos EUA, a fusão entre Paramount e a Warner Bros deve ser assinada dentro de duas semanas. É um negócio de US$ 110 bilhões (R$ 566 bilhões).

POLICIAMENTO

A Secretaria de Defesa Social prepara um esquema especial de policiamento para o jogo entre Sport e Náutico, sábado, nos Aflitos, para inibir confrontos entre as torcidas organizadas dos dois times.

NO MARACANÃ

Muitos adeptos do futebol americano no Recife vão ao Rio de Janeiro para assistir, domingo, ao primeiro jogo daquele jogo a ser realizado no Maracanã, entre “Dallas Cowboys” e “Baltimore Ravens”.

TENDÊNCIAS

Em praticamente todas as campanhas pelo país, as agressões aos adversários superam em muito as propostas de governo dos candidatos.

M O V I M E N T O

BOM DIA: “A sinceridade é de vidro; a Fred Loyo recebe Priscila Krause e Raquel Lyra, no evento com o trade turístico - Liese Nóbrega/Divulgação discrição de diamante.” (André Marois)

ANA Hickmann e Edu Guedes escolheram a Itália para curtir a lua de mel.

AS RUAS do Centro do Recife devem ficar movimentadas amanhã, com a vinda do atual Presidente Lula.

DANIEL Vorcaro completa hoje 206 dias de prisão.

O JORNALISTA Miguel de Almeida está terminando o livro “Raimundo Fagner de A a Z”, histórias que misturam o cantor com personagens como Sócrates, João Gilberto, Zico e Silvio Caldas.

JADE Picon estreou nas passarelas internacionais e participou do desfile da grife grega Di Petsa, na Semana de Moda de Londres.

Paloma Alves que promove evento de bem-estar, hoje, no Catamarã - Arquivo Pessoal

ANIVERSARIANTES

Agostinho Neves Salazar, André Ribeiro Pessoa, Ângela dos Anjos, Carlos Beltrão, Ednaldo Santos, Emanuela Canuto Miranda, Fernanda Gomes de Mattos, Maria Helena Mello, Miguel Henriques, Nadja Freire, Simão Durando, Sofia Mota, Tânia Maranhão e Vera Miranda.