O evento exclusivo de Vorcaro no George Club
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Daniel Vorcaro promoveu no exclusivo “George Club”, em Londres, em 2024, durante fórum jurídico patrocinado pelo Master, uma famosa degustação do caríssimo uísque “Macallan” 30 anos e charutos cubanos. Entre os que participaram, os ministros do STF Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, o diretor da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, o ex-ministro Ricardo Lewandowski, e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Mensagens extraídas do celular de Daniel Vorcaro revelam que o ministro Cristiano Zanin recusou o convite para o evento e para o encontro. O ministro nunca teve revelada qualquer agenda ou encontro com o dono do Banco Master.
GASTRONOMIA
Dentro da programação do Congresso da Associação dos Restaurantes da Boa Lembrança, César Santos comanda, hoje e amanhã, no restaurante “Mirage” do Atlante Plaza, Plaza jantares-degustação. Ele vai dividir as panelas com os chefs Edgard Costa, Sandro Mota, Marcones Deus e Ângela Sicília.
TRICOLOR
Bruno Rodrigues, presidente do Santa Cruz, presenteou a governadora Raquel Lyra, torcedora do tricolor, com uma camisa oficial do time, com o número 55 nas costas.
IMORTAL
Já está praticamente decidido: Drauzio Varella será o sucessor de Zuenir Ventura na cadeira 32 na Academia Brasileira de Letras. Que, a propósito, já foi ocupada por Ariano Suassuna.
BELEZA
Fernanda Motta, que já foi eleita uma das modelos mais sensuais e belas do Brasil, estava vestindo um vestido em renda de Patricia Bonaldi, stylist do recifense Arthur Ribeiro e maquiagem feita por Cecília Novaes em evento no Recife. Estava belíssima, além de carismática e simpática.
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NEGÓCIOS
Lenny e Bel Niemeyer vem ao Recife na próxima quarta-feira. São as convidadas especiais do Sala, projeto de Camila Gusmão, para conversa sobre Perpetuidade nos negócios.
LEMBRANÇA
Durante visita à sede do Ministério Público de Pernambuco, a senadora Teresa Leitão recebeu do procurador-geral José Paulo Xavier, um presente especial: peça de artesanato pernambucano com o mapa do Estado, representando o território atendido pelo órgão.
ENCONTRO
Célia Stamford, presidente da Academia do Bacalhau Recife, a mais antiga associação lusa, comanda jantar hoje, na Adega Garrafeira Brasil, no Clube Português do Recife.
PARA OS CANDIDATOS
O livro “Pernambuco em Perspectiva – Contribuições para o Redesenho do Modelo de Desenvolvimento Estadual”, lançado por Francisco Cunha, foi encaminhado aos candidatos ao Governo de Pernambuco como contribuição ao debate sobre o desenvolvimento do Estado nos próximos anos.
MÉDICO
Moisés Wolfenson foi eleito para a Cadeira 3 da Academia Brasileira de Cirurgiões Médicos, que tem como patrono o saudoso Perseu de Lemos.