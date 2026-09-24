O evento exclusivo de Vorcaro no George Club

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Os destaques da sociedade pernambucana, com notícias de eventos, personalidades e acontecimentos que movimentam Pernambuco e o Recife

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

Daniel Vorcaro promoveu no exclusivo “George Club”, em Londres, em 2024, durante fórum jurídico patrocinado pelo Master, uma famosa degustação do caríssimo uísque “Macallan” 30 anos e charutos cubanos. Entre os que participaram, os ministros do STF Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, o diretor da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, o ex-ministro Ricardo Lewandowski, e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Mensagens extraídas do celular de Daniel Vorcaro revelam que o ministro Cristiano Zanin recusou o convite para o evento e para o encontro. O ministro nunca teve revelada qualquer agenda ou encontro com o dono do Banco Master.

Denielly Halinski recebe Reynaldo Gianecchini e Fernanda Motta no Life &Fashion RioMar - Heudes Regis/Especial para o RioMar Recife

GASTRONOMIA

Dentro da programação do Congresso da Associação dos Restaurantes da Boa Lembrança, César Santos comanda, hoje e amanhã, no restaurante “Mirage” do Atlante Plaza, Plaza jantares-degustação. Ele vai dividir as panelas com os chefs Edgard Costa, Sandro Mota, Marcones Deus e Ângela Sicília.

TRICOLOR

Bruno Rodrigues, presidente do Santa Cruz, presenteou a governadora Raquel Lyra, torcedora do tricolor, com uma camisa oficial do time, com o número 55 nas costas.

IMORTAL

Já está praticamente decidido: Drauzio Varella será o sucessor de Zuenir Ventura na cadeira 32 na Academia Brasileira de Letras. Que, a propósito, já foi ocupada por Ariano Suassuna.

BELEZA

Fernanda Motta, que já foi eleita uma das modelos mais sensuais e belas do Brasil, estava vestindo um vestido em renda de Patricia Bonaldi, stylist do recifense Arthur Ribeiro e maquiagem feita por Cecília Novaes em evento no Recife. Estava belíssima, além de carismática e simpática.

Na comemoração da Data Nacional da China a nova cônsul-geral no Recife, Shi Qi, e o seu o marido, Yang Guangwei, ladeados pelo pró-reitor Aragon Bergonci, e o vice-reitor da Unicap, padre Antônio Tabosa - Arquivo Pessoal

NEGÓCIOS

Lenny e Bel Niemeyer vem ao Recife na próxima quarta-feira. São as convidadas especiais do Sala, projeto de Camila Gusmão, para conversa sobre Perpetuidade nos negócios.

LEMBRANÇA

Durante visita à sede do Ministério Público de Pernambuco, a senadora Teresa Leitão recebeu do procurador-geral José Paulo Xavier, um presente especial: peça de artesanato pernambucano com o mapa do Estado, representando o território atendido pelo órgão.

ENCONTRO

Célia Stamford, presidente da Academia do Bacalhau Recife, a mais antiga associação lusa, comanda jantar hoje, na Adega Garrafeira Brasil, no Clube Português do Recife.

Verônica Kato, perfumista da Natura, em visita à nossa redação - JC IMAGEM

PARA OS CANDIDATOS

O livro “Pernambuco em Perspectiva – Contribuições para o Redesenho do Modelo de Desenvolvimento Estadual”, lançado por Francisco Cunha, foi encaminhado aos candidatos ao Governo de Pernambuco como contribuição ao debate sobre o desenvolvimento do Estado nos próximos anos.

MÉDICO

Moisés Wolfenson foi eleito para a Cadeira 3 da Academia Brasileira de Cirurgiões Médicos, que tem como patrono o saudoso Perseu de Lemos.