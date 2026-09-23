O presidente Lula promete acabar com todas as bets

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

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As bets foram regularizadas no Brasil por Michel Temer, que já confessou ter se arrependido pela decisão. N governo de Jair Bolsonaro, sem qualquer regulamentação. No governo Lula, as normas foram fracas. Agora, o presidente revela que vai acabar com as bets no Brasil, afirmando que elas são a coisa mais horrorosa que viu na vida, com os pobres perdendo a vida jogando. Sobre os clubes de futebol dizerem que isto vai acabar com o futebol, revela que é uma balela. O futebol brasileiro ganhou importantes títulos sem elas. Hoje existem 188 bets oficiais e incontáveis irregulares. Todas enchendo de dinheiro seus donos, ex-jogadores que fazem publicidade e os times de futebol.

Na comemoração do seu aniversário, Célia Gomes de Morais com as noras Ludmilla Belchior e Taiza Firmo - Fernando Machado/Divulgação

EXCELÊNCIA

Durante a comemoração dos seus 171 anos, o Hospital Português entregou ao urologista Sérgio Moraes a Comenda de Excelência Médica, reconhecimento aos 20 anos em que atua no hospital.

ÓPERA

Dentro do projeto “Ano cultural Brasil-China", a Gala de Ópera da China faz apresentação hoje, no Teatro Luiz Mendonça. No repertório, clássicos de Mozart, Bizet, Verdi, Puccini e Rossini.

PESQUISAS

A Quaest revela hoje pesquisa sobre intenção de voto para o governo do estado e Senado em Pernambuco. O Datafolha revela pesquisa amanhã.

Durante evento em Aracaju, o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, Carlos Ayres Brito e Marcos Loreto, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado - Arquivo Pessoal

O PISO

Kleber Mendonça Filho fez publicação questionando a troca de piso histórico da sede do Clube Português.

PESAR

Faleceu ontem o jornalista Zuenir Ventura, aos 95 anos. Ocupava a Cadeira 32 da Academia Brasileira de letras, tendo sucedido Ariano Suassuna.

TIMES SQUARE

O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve suspenso o projeto do Boulevard São João, que prevê a instalação de painéis de LED no centro de São Paulo, em uma proposta apelidada de “Times Square Paulistana”.

Antônio Campos e Adeli Freitas, em festa no Famiglia Giuliano - Gleyson Ramos/Divulgação

BRENNAND

Além do brunch para comunicadores na manhã de amanhã, o Instituto Ricardo Brennand promove à noite, para a sociedade pernambucana, a pré-abertura da exposição Degas/Borges, de Edgar Degas e Sofia Borges.

ESTADO

Pernambuco é o 11º estado no Ranking de Eficiência dos Estados pela Folha de São Paulo. No coeficiente de finanças, foi o único estado com nota máxima. Paraná, Ceará e São Paulo comandam o pódio.

MÃE E FILHA

Natália Sarraff, que passou anos trabalhando nos bastidores da carreira da mãe, Joelma, retoma sua carreira artística. As duas vão dividir pela primeira vez o palco, num show no Festival Calypsoul, dia 3 de outubro, no Rio.