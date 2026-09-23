O presidente Lula promete acabar com todas as bets
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As bets foram regularizadas no Brasil por Michel Temer, que já confessou ter se arrependido pela decisão. N governo de Jair Bolsonaro, sem qualquer regulamentação. No governo Lula, as normas foram fracas. Agora, o presidente revela que vai acabar com as bets no Brasil, afirmando que elas são a coisa mais horrorosa que viu na vida, com os pobres perdendo a vida jogando. Sobre os clubes de futebol dizerem que isto vai acabar com o futebol, revela que é uma balela. O futebol brasileiro ganhou importantes títulos sem elas. Hoje existem 188 bets oficiais e incontáveis irregulares. Todas enchendo de dinheiro seus donos, ex-jogadores que fazem publicidade e os times de futebol.
EXCELÊNCIA
Durante a comemoração dos seus 171 anos, o Hospital Português entregou ao urologista Sérgio Moraes a Comenda de Excelência Médica, reconhecimento aos 20 anos em que atua no hospital.
ÓPERA
Dentro do projeto “Ano cultural Brasil-China", a Gala de Ópera da China faz apresentação hoje, no Teatro Luiz Mendonça. No repertório, clássicos de Mozart, Bizet, Verdi, Puccini e Rossini.
PESQUISAS
A Quaest revela hoje pesquisa sobre intenção de voto para o governo do estado e Senado em Pernambuco. O Datafolha revela pesquisa amanhã.
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O PISO
Kleber Mendonça Filho fez publicação questionando a troca de piso histórico da sede do Clube Português.
PESAR
Faleceu ontem o jornalista Zuenir Ventura, aos 95 anos. Ocupava a Cadeira 32 da Academia Brasileira de letras, tendo sucedido Ariano Suassuna.
TIMES SQUARE
O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve suspenso o projeto do Boulevard São João, que prevê a instalação de painéis de LED no centro de São Paulo, em uma proposta apelidada de “Times Square Paulistana”.
BRENNAND
Além do brunch para comunicadores na manhã de amanhã, o Instituto Ricardo Brennand promove à noite, para a sociedade pernambucana, a pré-abertura da exposição Degas/Borges, de Edgar Degas e Sofia Borges.
ESTADO
Pernambuco é o 11º estado no Ranking de Eficiência dos Estados pela Folha de São Paulo. No coeficiente de finanças, foi o único estado com nota máxima. Paraná, Ceará e São Paulo comandam o pódio.
MÃE E FILHA
Natália Sarraff, que passou anos trabalhando nos bastidores da carreira da mãe, Joelma, retoma sua carreira artística. As duas vão dividir pela primeira vez o palco, num show no Festival Calypsoul, dia 3 de outubro, no Rio.