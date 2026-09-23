Life & Fashion RioMar mescla moda e arte em talk com Reynaldo Gianecchini e Fernanda Motta
Evento exclusivo para convidados aconteceu nessa terça-feira (22), no Cinemark Prime RioMar com foco em arte, beleza, moda e cultura
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A noite desta terça-feira (22) reuniu nomes da moda e da televisão no cinema do RioMar Recife. Fernanda Motta e Reynaldo Gianecchini foram os convidados da sessão “Life & Fashion”, em um bate-papo sobre moda, arte e cultura.
Reynaldo começou o talk falando que na sua infância nunca foi muito antenado no universo da moda, inclusive contou que era sua mãe que buscava roupas e levava para ele provar em casa, para não ter que ir às lojas.
Depois, quando decidiu ser modelo, fazia comerciais mais de produtos como pasta de dente e sabonetes. Logo, imergiu no mundo da moda e se apaixonou por ser mais uma forma de arte. "Moda ela pode ser divertida, é uma forma de expressão. Você se vestir é uma forma de contar um pouco quem você é, retrata o humor do seu dia, se sentir bonito e confortável dentro daquela peça que escolheu", relata Reynaldo.
Além disso, fez uma comparação das formas de arte. "O teatro flerta com a moda, que flerta com a arte, que flerta com a dança, que flerta com a música, porque são formas de se expressar com base no comportamento humano, o que vemos nas ruas e é muito legal quando elas se encontram entre elas", afirma.
Uma das reflexões que Reynaldo traz é sobre ter vivido uma fase de ascensão na televisão. Ele afirmou que começou a atuar na televisão e que, na época, era muito selecionada as publicidades que os famosos escolhiam. Hoje em dia, é diferente. Ele acredita que antes era escolhido e bem selecionado, hoje, quanto mais aparecer melhor.
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A sensualidade de Fernanda Motta
Na carreira internacional, Fernanda Motta ganhou destaque no mercado de moda praia e editorial. Seu trabalho foi reconhecido pelo Models.com, que a incluiu entre as 25 modelos mais sexys do mundo. Entre 2004 e 2007, estrelou por quatro anos consecutivos a edição de biquínis da revista norte-americana Sports Illustrated. Também participou de campanhas e catálogos da Victoria’s Secret.
Em conversa com a coluna, respondeu o que pensa sobre sensualidade: "Primeiro de tudo, ser sensual é ser uma mulher que se ama, que se olha no espelho e se admira, independente da forma que ela se expõe para o mundo, tem que se amar. Isso naturalmente traz algo de dentro da mulher que gera sensualidade", responde Fernanda.
"Você ser sexy é relativo, as vezes não é colocar um decote, é um olhar, um sorriso, uma atitude, é ser educada, então existem várias formas. Mas quando a mulher se ama, se cuida e se respeita ela automaticamente fica muito interessante", complementa.
Visão da moda na atualidade
Fernanda tem mais de 20 anos de carreira, e reforça que atualmente a moda no Brasil está cada vez mais crescendo. "São novos estilistas, novas oportunidades, estamos vendo o São Paulo Fashion Week voltando e as collabs estão dando impulso em oportunidades".
"Nomes como a Misci e a Pat.Bo já estão consolidadas nacional e internacionalmente e muitas outras marcas estão seguindo os passos. Que nem quando eu trabalhava lá fora, que a Gisele Bündchen abriu as portas para todo mundo e seguimos os passos dela e isso está acontecendo na moda novamente", reforça.