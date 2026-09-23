fechar
João Alberto | Notícia

Life & Fashion RioMar mescla moda e arte em talk com Reynaldo Gianecchini e Fernanda Motta

Evento exclusivo para convidados aconteceu nessa terça-feira (22), no Cinemark Prime RioMar com foco em arte, beleza, moda e cultura

Por Julliana Brito Publicado em 23/09/2026 às 13:34 | Atualizado em 23/09/2026 às 13:35
Fernanda Motta e Reynaldo Gianecchini
Fernanda Motta e Reynaldo Gianecchini - Gleyson Ramos/Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

A noite desta terça-feira (22) reuniu nomes da moda e da televisão no cinema do RioMar Recife. Fernanda Motta e Reynaldo Gianecchini foram os convidados da sessão “Life & Fashion”, em um bate-papo sobre moda, arte e cultura.

Reynaldo começou o talk falando que na sua infância nunca foi muito antenado no universo da moda, inclusive contou que era sua mãe que buscava roupas e levava para ele provar em casa, para não ter que ir às lojas. 

Depois, quando decidiu ser modelo, fazia comerciais mais de produtos como pasta de dente e sabonetes. Logo, imergiu no mundo da moda e se apaixonou por ser mais uma forma de arte. "Moda ela pode ser divertida, é uma forma de expressão. Você se vestir é uma forma de contar um pouco quem você é, retrata o humor do seu dia, se sentir bonito e confortável dentro daquela peça que escolheu", relata Reynaldo. 

Além disso, fez uma comparação das formas de arte. "O teatro flerta com a moda, que flerta com a arte, que flerta com a dança, que flerta com a música, porque são formas de se expressar com base no comportamento humano, o que vemos nas ruas e é muito legal quando elas se encontram entre elas", afirma. 

Heudes Régis/Especial para o RioMar
"O teatro flerta com a moda, que flerta com a arte, que flerta com a dança, que flerta com a música, porque são formas de se expressar com base no comportamento humano", afirmou Reynaldo Gianecchini em talk - Heudes Régis/Especial para o RioMar

Uma das reflexões que Reynaldo traz é sobre ter vivido uma fase de ascensão na televisão. Ele afirmou que começou a atuar na televisão e que, na época, era muito selecionada as publicidades que os famosos escolhiam. Hoje em dia, é diferente. Ele acredita que antes era escolhido e bem selecionado, hoje, quanto mais aparecer melhor. 

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

A sensualidade de Fernanda Motta

Na carreira internacional, Fernanda Motta ganhou destaque no mercado de moda praia e editorial. Seu trabalho foi reconhecido pelo Models.com, que a incluiu entre as 25 modelos mais sexys do mundo. Entre 2004 e 2007, estrelou por quatro anos consecutivos a edição de biquínis da revista norte-americana Sports Illustrated. Também participou de campanhas e catálogos da Victoria’s Secret.

Em conversa com a coluna, respondeu o que pensa sobre sensualidade: "Primeiro de tudo, ser sensual é ser uma mulher que se ama, que se olha no espelho e se admira, independente da forma que ela se expõe para o mundo, tem que se amar. Isso naturalmente traz algo de dentro da mulher que gera sensualidade", responde Fernanda. 

"Você ser sexy é relativo, as vezes não é colocar um decote, é um olhar, um sorriso, uma atitude, é ser educada, então existem várias formas. Mas quando a mulher se ama, se cuida e se respeita ela automaticamente fica muito interessante", complementa. 

Visão da moda na atualidade

Fernanda tem mais de 20 anos de carreira, e reforça que atualmente a moda no Brasil está cada vez mais crescendo. "São novos estilistas, novas oportunidades, estamos vendo o São Paulo Fashion Week voltando e as collabs estão dando impulso em oportunidades". 

"Nomes como a Misci e a Pat.Bo já estão consolidadas nacional e internacionalmente e muitas outras marcas estão seguindo os passos. Que nem quando eu trabalhava lá fora, que a Gisele Bündchen abriu as portas para todo mundo e seguimos os passos dela e isso está acontecendo na moda novamente", reforça. 

Leia também

Mar e autoconhecimento guiam coleção de moda-praia
MODA

Mar e autoconhecimento guiam coleção de moda-praia
Chinelo com estampa: veja como usar a tendência sem deixar o look básico
MODA

Chinelo com estampa: veja como usar a tendência sem deixar o look básico

Compartilhe

Tags

Imagem de Julliana Brito

Julliana Brito

jlbrito@jc.com.br

Assistente da coluna social de João Alberto