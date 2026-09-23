As muitas mudanças na Câmara dos Deputados

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Os destaques da sociedade pernambucana, com notícias de eventos, personalidades e acontecimentos que movimentam Pernambuco e o Recife

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Dos atuais 513 deputados federais, apenas 14 não disputarão qualquer cargo na eleição de outubro. 437 tentarão a reeleição; 42 serão candidatos a senador; 11 a deputado estadual; cinco a governador; um disputa a vice-presidência da República e três disputarão o cargo de 1º suplente de senador.

Deluse Florentino, na sua posse na Academia Pernambucana de Letras Jurídicas ao lado do presidente Fernando Araújo, e da vice, Rosana Grinberg - Camila Deschamps/Divulgação

FESTA DUPLA

Referência na moda pernambucana, Herácliton Diniz reúne amigos, hoje, das 15h às 19h, para dupla comemoração: seu aniversário e os 21 anos da “Empório HD.”

SAÚDE

O mestre Álvaro Dantas deu uma dica: manter a persiana da janela do avião fechada. O motivo é o nível de exposição acima das nuvens e aumento das radiações solares que podem causar problemas de saúde, tanto de pele quanto ocular.

NA MASTERBOI

O Lide Futuro Pernambuco promove hoje visita ao Centro Administrativo do Grupo Masterboi, seguida de almoço com Nelson Bezerra, presidente da empresa, e Guilhermina Bezerra, vice-presidente da Masterboi.

HOMENAGEM

Nossa colega de redação Cinthya Leite está entre as homenageadas pela equipe do Samu do Recife pela contribuição na trajetória de 25 anos da instituição. Em evento hoje, às 9h, no Centro de Convenções de Pernambuco.

Ângela Lucas Simon celebrando idade nova ao lado de Luciana Bacelar - Arquivo Pessoal

OLIMPÍADA

Alunos do Colégio Imaculado Coração de Maria foram selecionados para participar da seletiva da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Aeronáutica.

ARTISTAS

Como aconteceu em todas as suas campanhas, o presidente Lula se reúne com integrantes do mundo artístico, quarta-feira, no Rio de Janeiro.

ELAS

A presença feminina no comando de empresas de capital aberto avançou no primeiro semestre de 2026. Segundo a Russell Reynolds Associates, 21 mulheres assumiram cargos de CEO entre 130 nomeações analisadas, o equivalente a 16% do total e o maior índice registrado pela consultoria em nove anos.

CANARINHA

O torcedor brasileiro vai ter que acordar cedo na sexta-feira. A partida entre Brasil e Austrália, na cidade de Townsville, vai começar às 7h.

Sheila Borges, da equipe administrativa do Hospital Português na festa dos 171 anos - Sheila Wanderley/Divulgação

M O V I M E N T O

BOM DIA: “Morrer é uma coisa que se deve deixar sempre para depois.” (Millôr Fernandes)

O MÉDICO Pedro Gonzaga assumiu a presidência do capítulo de Pernambuco do Colégio Brasileiro de Cirurgiões.

MAIS um técnico foi demitido na série A: O uruguaio Paulo Pezzolano, do Internacional.

HOJE é o Dia do Sorvete.

O CAFÉ 70 abriu no Porto Digital.

ACONTECE domingo a Feira na Foz, no Museu do Estado de Pernambuco.

ANIVERSARIANTES Aguinaldo Viriato, Aquiles Lopes, Brenda Carneiro, Carlos Wanderley, Cláudia Sansil, Edson Barbosa, Emídio Cardoso Neto, Enilda Santos, George Trigueiro, Graça Brennand de Petribú Ventura, Heracliton Diniz, Isabela Batista, José Roberto Maçães e Leny de Amorim Silva.