As muitas mudanças na Câmara dos Deputados
Os destaques da sociedade pernambucana, com notícias de eventos, personalidades e acontecimentos que movimentam Pernambuco e o Recife
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Dos atuais 513 deputados federais, apenas 14 não disputarão qualquer cargo na eleição de outubro. 437 tentarão a reeleição; 42 serão candidatos a senador; 11 a deputado estadual; cinco a governador; um disputa a vice-presidência da República e três disputarão o cargo de 1º suplente de senador.
FESTA DUPLA
Referência na moda pernambucana, Herácliton Diniz reúne amigos, hoje, das 15h às 19h, para dupla comemoração: seu aniversário e os 21 anos da “Empório HD.”
SAÚDE
O mestre Álvaro Dantas deu uma dica: manter a persiana da janela do avião fechada. O motivo é o nível de exposição acima das nuvens e aumento das radiações solares que podem causar problemas de saúde, tanto de pele quanto ocular.
NA MASTERBOI
O Lide Futuro Pernambuco promove hoje visita ao Centro Administrativo do Grupo Masterboi, seguida de almoço com Nelson Bezerra, presidente da empresa, e Guilhermina Bezerra, vice-presidente da Masterboi.
HOMENAGEM
Nossa colega de redação Cinthya Leite está entre as homenageadas pela equipe do Samu do Recife pela contribuição na trajetória de 25 anos da instituição. Em evento hoje, às 9h, no Centro de Convenções de Pernambuco.
OLIMPÍADA
Alunos do Colégio Imaculado Coração de Maria foram selecionados para participar da seletiva da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Aeronáutica.
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ARTISTAS
Como aconteceu em todas as suas campanhas, o presidente Lula se reúne com integrantes do mundo artístico, quarta-feira, no Rio de Janeiro.
ELAS
A presença feminina no comando de empresas de capital aberto avançou no primeiro semestre de 2026. Segundo a Russell Reynolds Associates, 21 mulheres assumiram cargos de CEO entre 130 nomeações analisadas, o equivalente a 16% do total e o maior índice registrado pela consultoria em nove anos.
CANARINHA
O torcedor brasileiro vai ter que acordar cedo na sexta-feira. A partida entre Brasil e Austrália, na cidade de Townsville, vai começar às 7h.
M O V I M E N T O
BOM DIA: “Morrer é uma coisa que se deve deixar sempre para depois.” (Millôr Fernandes)
- O MÉDICO Pedro Gonzaga assumiu a presidência do capítulo de Pernambuco do Colégio Brasileiro de Cirurgiões.
- MAIS um técnico foi demitido na série A: O uruguaio Paulo Pezzolano, do Internacional.
- HOJE é o Dia do Sorvete.
- O CAFÉ 70 abriu no Porto Digital.
- ACONTECE domingo a Feira na Foz, no Museu do Estado de Pernambuco.
ANIVERSARIANTES Aguinaldo Viriato, Aquiles Lopes, Brenda Carneiro, Carlos Wanderley, Cláudia Sansil, Edson Barbosa, Emídio Cardoso Neto, Enilda Santos, George Trigueiro, Graça Brennand de Petribú Ventura, Heracliton Diniz, Isabela Batista, José Roberto Maçães e Leny de Amorim Silva.