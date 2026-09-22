Prestígio no aniversário do Hospital Português

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Os destaques da sociedade pernambucana, com notícias de eventos, personalidades e acontecimentos que movimentam Pernambuco e o Recife

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Um evento prestigiadíssimo assinalou ontem os 171 do Hospital Português e os 45 anos do Ambulatório Beneficente Maria Fernanda. Evento foi comandando pelo provedor Beto Ferreira da Costa, o vice-provedor Joaquim Amorim, o CEO Vaninho Antônio e reuniu muitos nomes de destaque. Houve uma homenagem ao setor de nefrologia do hospital. Evento foi prestigiado pelo diplomata Jorge Gabriel Silva da Fonseca, que acaba de assumir o cargo de cônsul-geral de Portugal em Pernambuco. Depois, foi servido almoço no salão nobre do hospital.

O CEO Vaninho Antônio, o provedor Beto Ferreira da Costa e o vice-provedor Joaquim Amorim, na comemoração dos 171 anos do Hospital Português - Sheila Wanderley/Divulgação

TURISMO

A governadora Raquel Lyra vai receber, do trade turístico de Pernambuco, sugestões para seu segundo governo, caso seja reeleita. Será em encontro às 15h, no Beach Class Convention by Mai. Estará acompanhada de Eduardo Loyo, presidente da Empetur.

PARCERIA

A jornalista pernambucana Kamila Nunes entrevista a apresentadora e repórter Lilian Ribeiro para a segunda temporada do seu PodRosa. Ambas foram diagnosticadas com o mesmo tipo de câncer de mama no mesmo ano. Em visita ao Rio de Janeiro, Kamila também visitou os estúdios da Globo no RJ, a convite de Lilian.

ENCONTRO

A agenda do presidente Lula, que participa hoje da abertura da 81ª Assembleia Geral da ONU, em Nova York, inclui encontro com o prefeito de Nova York, o socialista Zohran Mamdani.

Ricardo Nunes, Yoran Jr. e Érico Jr , que comandaram a festa no Famiglia Giuliano que lembrou a Over Point - Gleyson Ramos/Divulgação

EDUCAÇÃO

O poeta Bráulio Bessa é presença confirmada no 22º Congresso Internacional de Inovação na Educação, de 6 a 8 de outubro, no RioMar Eventos. Promovido pelo Sistema Fecomércio, o encontro reúne mais de 20 grandes nomes nacionais e internacionais.

PARABÉNS

O aniversário do nosso diretor de jornalismo, Laurindo Ferreira, foi comemorado ontem, com almoço no Ruizito, ao lado de companheiros de redação. As jornalistas Kamila Nunes e Lilian Ribeiro, no estúdio onde é apresentado o Jornal Nacional - Arquivo Pessoal

PRESIDENCIÁVEIS

Na reta final da eleição presidencial algumas entrevistas e debates com os candidatos foram cancelados, enquanto outros ainda aguardam confirmação, dificultando colocar os principais nomes frente a frente antes do primeiro turno.

CONCERTO

A Orquestra Criança Cidadã prepara seu concerto especial de Dia das Crianças, reunindo no palco jovens músicos. A apresentação, no dia 12 de outubro, no Teatro Luiz Mendonça e marca o primeiro concerto oficial da Orquestra Sinfônica Infantil.

LUXO

Após deixar a Versace no ano passado, Donatella Versace anunciou ontem um novo projeto no mercado de Moda e Beleza em parceria com a Revolve. Os primeiros produtos devem ser lançados no início de 2027.

RIQUEZA

A herdeira do Walmart, Alice Walton, lidera a lista da Forbes como a mulher mais rica dos Estados Unidos pelo quarto ano consecutivo. Ao todo, sua fortuna é estimada em US$ 118 bilhões.