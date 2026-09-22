Prestígio no aniversário do Hospital Português
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Um evento prestigiadíssimo assinalou ontem os 171 do Hospital Português e os 45 anos do Ambulatório Beneficente Maria Fernanda. Evento foi comandando pelo provedor Beto Ferreira da Costa, o vice-provedor Joaquim Amorim, o CEO Vaninho Antônio e reuniu muitos nomes de destaque. Houve uma homenagem ao setor de nefrologia do hospital. Evento foi prestigiado pelo diplomata Jorge Gabriel Silva da Fonseca, que acaba de assumir o cargo de cônsul-geral de Portugal em Pernambuco. Depois, foi servido almoço no salão nobre do hospital.
TURISMO
A governadora Raquel Lyra vai receber, do trade turístico de Pernambuco, sugestões para seu segundo governo, caso seja reeleita. Será em encontro às 15h, no Beach Class Convention by Mai. Estará acompanhada de Eduardo Loyo, presidente da Empetur.
PARCERIA
A jornalista pernambucana Kamila Nunes entrevista a apresentadora e repórter Lilian Ribeiro para a segunda temporada do seu PodRosa. Ambas foram diagnosticadas com o mesmo tipo de câncer de mama no mesmo ano. Em visita ao Rio de Janeiro, Kamila também visitou os estúdios da Globo no RJ, a convite de Lilian.
ENCONTRO
A agenda do presidente Lula, que participa hoje da abertura da 81ª Assembleia Geral da ONU, em Nova York, inclui encontro com o prefeito de Nova York, o socialista Zohran Mamdani.
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EDUCAÇÃO
O poeta Bráulio Bessa é presença confirmada no 22º Congresso Internacional de Inovação na Educação, de 6 a 8 de outubro, no RioMar Eventos. Promovido pelo Sistema Fecomércio, o encontro reúne mais de 20 grandes nomes nacionais e internacionais.
PARABÉNS
O aniversário do nosso diretor de jornalismo, Laurindo Ferreira, foi comemorado ontem, com almoço no Ruizito, ao lado de companheiros de redação.
PRESIDENCIÁVEIS
Na reta final da eleição presidencial algumas entrevistas e debates com os candidatos foram cancelados, enquanto outros ainda aguardam confirmação, dificultando colocar os principais nomes frente a frente antes do primeiro turno.
CONCERTO
A Orquestra Criança Cidadã prepara seu concerto especial de Dia das Crianças, reunindo no palco jovens músicos. A apresentação, no dia 12 de outubro, no Teatro Luiz Mendonça e marca o primeiro concerto oficial da Orquestra Sinfônica Infantil.
LUXO
Após deixar a Versace no ano passado, Donatella Versace anunciou ontem um novo projeto no mercado de Moda e Beleza em parceria com a Revolve. Os primeiros produtos devem ser lançados no início de 2027.
RIQUEZA
A herdeira do Walmart, Alice Walton, lidera a lista da Forbes como a mulher mais rica dos Estados Unidos pelo quarto ano consecutivo. Ao todo, sua fortuna é estimada em US$ 118 bilhões.