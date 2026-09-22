Congresso da Boa Lembrança no Recife depois de dez anos
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O Congresso da Associação dos Restaurantes da Boa Lembrança acontece no Recife, depois de 10 anos, com uma grande programação, coordenada pelo chef César Santos. Esta noite, no Mar Hotel, o jantar oficial, aberto ao público. Amanhã, durante todo o dia, atividades institucionais, no Atlante Plaza. Na agenda, a aprovação de novos associados. Seis restaurantes do Recife estão inscritos para uma possível aprovação. No encerramento, quinta e sexta restaurante Mirage, do Atlante Plaza jantares-degustação, assinados pelos chefs César Santos, Edgard Costa, Sandro Mota, Marcones Deus e Ângela Sicília.
COMITIVA
Como será uma viagem curta, apenas dois dias, nenhum ministro do primeiro escalão, exceto Mauro Vieira, acompanha o presidente Lula na sua ida à ONU, hoje. São os pouco conhecidos João Paulo Capobianco (Meio Ambiente e Mudança do Clima), Esther Dweck, (Gestão e da Inovação em Serviços Públicos), Eloy Terena,(Povos Indígenas) e Rachel Barros, (Igualdade Racial), além de Audo Faleiro, assessor-chefe adjunto da Assessoria Especial do Presidente da República.
NACIONAL
Mesmo incrementando sua campanha a governador, João Campos, como presidente nacional do PSB, monitora as campanhas do partido em todo o país. Todos os dias, recebe um relatório da situação dos candidatos do partido em todos os estados.
MENTIRAS
Fotos e filmagens têm desmentido afirmações de vários envolvidos no escândalo do Banco Master.
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DESTAQUE
A implantação do podcast Sagas Pernambucanas, da Alepe, foi apresentada como relato de experiência durante o IV Congresso Brasileiro de Comunicação Pública, realizado na Câmara dos Deputados, em Brasília.
JANTAR
Jannine Calixto comanda o encontro “Mulheres que Conectam”, quinta-feira, no restaurante Toscana, numa noite de conexões sobre lideranças femininas.
CARROS
Hoje é o Dia Mundial Sem Carro. Uma data que nunca é sucesso, pelo menos no Brasil.
ETIQUETA
Tatiana Marques comanda palestra sobre comportamento e etiqueta social, sábado, no Instituto do Ministério Público.
M O V I M E N T O
BOM DIA:” O Brasil merece um Supremo decente, diferente do que se vê hoje." (José Paulo Cavalcanti Filho)
- O CHEF Rodrigo Oliveira, em passagem pela capital pernambucana, foi conhecer o Gracinha Olinda.
- DANDARAH Cavalcanti em cruzeiro de navio pela Europa.
- INGRESSOS para amistoso da seleção feminina entre Brasil e Argentina em Pernambuco começam por R$ 60.
- GABRIELA Gama e Diego Lêdo celebram bodas de algodão.
- EMILY In Paris finaliza gravações da sua última temporada.
ANIVERSARIANTES Ana Cristina Feitosa, André Pessoa, Antônio Neves Baptista, Arthur Percínio da Silva, Bruna Lobo Naslavsky de Almeida, Carlos Eugênio Gantois, Celso Muniz de Araújo Filho, Cristina Carvalho, Déa Sales, Hênio Siqueira Santos, Inês Calado, José Ramos, Leonardo Dias, Rubia Goulart, Silvana Carrilho, Sílvio Romero Beltrão, Sônia Freyre, Sylvio Galvão, Taciana Souto e Ulisses Pernambucano.