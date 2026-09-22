Congresso da Boa Lembrança no Recife depois de dez anos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Os destaques da sociedade pernambucana, com notícias de eventos, personalidades e acontecimentos que movimentam Pernambuco e o Recife

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O Congresso da Associação dos Restaurantes da Boa Lembrança acontece no Recife, depois de 10 anos, com uma grande programação, coordenada pelo chef César Santos. Esta noite, no Mar Hotel, o jantar oficial, aberto ao público. Amanhã, durante todo o dia, atividades institucionais, no Atlante Plaza. Na agenda, a aprovação de novos associados. Seis restaurantes do Recife estão inscritos para uma possível aprovação. No encerramento, quinta e sexta restaurante Mirage, do Atlante Plaza jantares-degustação, assinados pelos chefs César Santos, Edgard Costa, Sandro Mota, Marcones Deus e Ângela Sicília.

Em almoço no final de semana, no famoso "Mercado do Azeitão’, em Lisboa, o escritor Miguel Souza, empresário José Almerindo e o mestre José Paulo Cavalcanti Filho - Arquivo Pessoal

COMITIVA

Como será uma viagem curta, apenas dois dias, nenhum ministro do primeiro escalão, exceto Mauro Vieira, acompanha o presidente Lula na sua ida à ONU, hoje. São os pouco conhecidos João Paulo Capobianco (Meio Ambiente e Mudança do Clima), Esther Dweck, (Gestão e da Inovação em Serviços Públicos), Eloy Terena,(Povos Indígenas) e Rachel Barros, (Igualdade Racial), além de Audo Faleiro, assessor-chefe adjunto da Assessoria Especial do Presidente da República.

NACIONAL

Mesmo incrementando sua campanha a governador, João Campos, como presidente nacional do PSB, monitora as campanhas do partido em todo o país. Todos os dias, recebe um relatório da situação dos candidatos do partido em todos os estados.

MENTIRAS

Fotos e filmagens têm desmentido afirmações de vários envolvidos no escândalo do Banco Master.

Cesar Santos recebe Soraia Ulisses, diretora da área Nordeste, e Pedro Hoffman, presidente da Associação do Prato da Boa Lembrança, que faz congresso no Recife - Arquivo Pessoal

DESTAQUE

A implantação do podcast Sagas Pernambucanas, da Alepe, foi apresentada como relato de experiência durante o IV Congresso Brasileiro de Comunicação Pública, realizado na Câmara dos Deputados, em Brasília.

JANTAR

Jannine Calixto comanda o encontro “Mulheres que Conectam”, quinta-feira, no restaurante Toscana, numa noite de conexões sobre lideranças femininas.

CARROS

Hoje é o Dia Mundial Sem Carro. Uma data que nunca é sucesso, pelo menos no Brasil.

ETIQUETA

Tatiana Marques comanda palestra sobre comportamento e etiqueta social, sábado, no Instituto do Ministério Público.

Leonardo Pessoa de Queiroz, Eduardo Aroeira, Betinha Nascimento, Paulo Wanderley e Guilherme Guerra, no Encontro da Câmara Brasileira da Indústria da Construção - Arquivo Pessoal

M O V I M E N T O

BOM DIA:” O Brasil merece um Supremo decente, diferente do que se vê hoje." (José Paulo Cavalcanti Filho)

O CHEF Rodrigo Oliveira, em passagem pela capital pernambucana, foi conhecer o Gracinha Olinda.

DANDARAH Cavalcanti em cruzeiro de navio pela Europa.

INGRESSOS para amistoso da seleção feminina entre Brasil e Argentina em Pernambuco começam por R$ 60.

GABRIELA Gama e Diego Lêdo celebram bodas de algodão.

EMILY In Paris finaliza gravações da sua última temporada.

ANIVERSARIANTES Ana Cristina Feitosa, André Pessoa, Antônio Neves Baptista, Arthur Percínio da Silva, Bruna Lobo Naslavsky de Almeida, Carlos Eugênio Gantois, Celso Muniz de Araújo Filho, Cristina Carvalho, Déa Sales, Hênio Siqueira Santos, Inês Calado, José Ramos, Leonardo Dias, Rubia Goulart, Silvana Carrilho, Sílvio Romero Beltrão, Sônia Freyre, Sylvio Galvão, Taciana Souto e Ulisses Pernambucano.