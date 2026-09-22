fechar
João Alberto | Notícia

Congresso da Boa Lembrança no Recife depois de dez anos

Os destaques da sociedade pernambucana, com notícias de eventos, personalidades e acontecimentos que movimentam Pernambuco e o Recife

Por JC Publicado em 22/09/2026 às 0:00
Cesar Santos recebe Soraia Ulisses, diretora da área Nordeste, e Pedro Hoffman, presidente da Associação do Prato da Boa Lembrança, que faz congresso no Recife
Cesar Santos recebe Soraia Ulisses, diretora da área Nordeste, e Pedro Hoffman, presidente da Associação do Prato da Boa Lembrança, que faz congresso no Recife - Arquivo Pessoal

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

O Congresso da Associação dos Restaurantes da Boa Lembrança acontece no Recife, depois de 10 anos, com uma grande programação, coordenada pelo chef César Santos. Esta noite, no Mar Hotel, o jantar oficial, aberto ao público. Amanhã, durante todo o dia, atividades institucionais, no Atlante Plaza. Na agenda, a aprovação de novos associados. Seis restaurantes do Recife estão inscritos para uma possível aprovação. No encerramento, quinta e sexta restaurante Mirage, do Atlante Plaza jantares-degustação, assinados pelos chefs César Santos, Edgard Costa, Sandro Mota, Marcones Deus e Ângela Sicília.

Arquivo Pessoal
Em almoço no final de semana, no famoso "Mercado do Azeitão’, em Lisboa, o escritor Miguel Souza, empresário José Almerindo e o mestre José Paulo Cavalcanti Filho - Arquivo Pessoal

COMITIVA

Como será uma viagem curta, apenas dois dias, nenhum ministro do primeiro escalão, exceto Mauro Vieira, acompanha o presidente Lula na sua ida à ONU, hoje. São os pouco conhecidos João Paulo Capobianco (Meio Ambiente e Mudança do Clima), Esther Dweck, (Gestão e da Inovação em Serviços Públicos), Eloy Terena,(Povos Indígenas) e Rachel Barros, (Igualdade Racial), além de Audo Faleiro, assessor-chefe adjunto da Assessoria Especial do Presidente da República. 

NACIONAL

Mesmo incrementando sua campanha a governador, João Campos, como presidente nacional do PSB, monitora as campanhas do partido em todo o país. Todos os dias, recebe um relatório da situação dos candidatos do partido em todos os estados.

MENTIRAS

Fotos e filmagens têm desmentido afirmações de vários envolvidos no escândalo do Banco Master.

 

Arquivo Pessoal
Cesar Santos recebe Soraia Ulisses, diretora da área Nordeste, e Pedro Hoffman, presidente da Associação do Prato da Boa Lembrança, que faz congresso no Recife - Arquivo Pessoal

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

DESTAQUE

A implantação do podcast Sagas Pernambucanas, da Alepe, foi apresentada como relato de experiência durante o IV Congresso Brasileiro de Comunicação Pública, realizado na Câmara dos Deputados, em Brasília.

JANTAR

Jannine Calixto comanda o encontro “Mulheres que Conectam”, quinta-feira, no restaurante Toscana, numa noite de conexões sobre lideranças femininas.

CARROS

Hoje é o Dia Mundial Sem Carro. Uma data que nunca é sucesso, pelo menos no Brasil.

ETIQUETA

Tatiana Marques comanda palestra sobre comportamento e etiqueta social, sábado, no Instituto do Ministério Público.

Arquivo Pessoal
Leonardo Pessoa de Queiroz, Eduardo Aroeira, Betinha Nascimento, Paulo Wanderley e Guilherme Guerra, no Encontro da Câmara Brasileira da Indústria da Construção - Arquivo Pessoal

M O V I M E N T O

BOM DIA:” O Brasil merece um Supremo decente, diferente do que se vê hoje." (José Paulo Cavalcanti Filho)

  • O CHEF Rodrigo Oliveira, em passagem pela capital pernambucana, foi conhecer o Gracinha Olinda.
  • DANDARAH Cavalcanti em cruzeiro de navio pela Europa.
  • INGRESSOS para amistoso da seleção feminina entre Brasil e Argentina em Pernambuco começam por R$ 60.
  • GABRIELA Gama e Diego Lêdo celebram bodas de algodão.
  • EMILY In Paris finaliza gravações da sua última temporada.

ANIVERSARIANTES Ana Cristina Feitosa, André Pessoa, Antônio Neves Baptista, Arthur Percínio da Silva, Bruna Lobo Naslavsky de Almeida, Carlos Eugênio Gantois, Celso Muniz de Araújo Filho, Cristina Carvalho, Déa Sales, Hênio Siqueira Santos, Inês Calado, José Ramos, Leonardo Dias, Rubia Goulart, Silvana Carrilho, Sílvio Romero Beltrão, Sônia Freyre, Sylvio Galvão, Taciana Souto e Ulisses Pernambucano.

Leia também

Prestígio no aniversário do Hospital Português
SOCIEDADE

Prestígio no aniversário do Hospital Português
Isabela Garcia brilha na TV desde os seis anos
SOCIEDADE

Isabela Garcia brilha na TV desde os seis anos

Compartilhe

Tags

Imagem de JC

JC

editores@jc.com.br

Fundado em 1919, o Jornal do Commercio é referência na cobertura jornalística de Pernambuco, do Brasil e do mundo, com relevância e credibilidade.