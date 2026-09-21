Mar e autoconhecimento guiam coleção de moda-praia

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Marca pernambucana consolidada, a Movimento Beachwear anuncia nova coleção de verão para 2027 com foco nas fases da travessia do mar

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Tininha da Fonte celebra mais uma coleção de verão da sua Movimento, marca brasileira de beachwear e moda casual.

A coleção Travessia traz a narrativa de uma mulher que atravessa fases da própria vida como quem atravessa o mar com coragem, profundidade e beleza com uma jornada em capítulos.

Modelo Anne Karoline - Divulgação

Segundo a fundadora Tininha, a ordem é:

• Azul Profundo — o mergulho, o início da travessia, quando é preciso coragem para ir mais fundo.

• Floratta — o florescimento, o momento em que a leveza volta a fazer sentido.

• Bruma — o mistério, a névoa que antecede a clareza, onde a mulher se permite não saber tudo ainda.

• Vivaz — a chegada, quando a travessia se transforma em vida pulsante e a mulher reencontra sua energia.

Modelo Brendha Carolina - Divulgação

Cada peça da coleção carrega um nome próprio, inspirado em elementos costeiros e marítimos. "É uma coleção que fala sobre coragem, transformação e leveza, queremos que cada peça carregue um pouco dessa história", adianta Tininha da Fonte, diretora de estilo e fundadora da Movimento, sobre o novo lançamento.