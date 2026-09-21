Isabela Garcia brilha na TV desde os seis anos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Os destaques da sociedade pernambucana, com notícias de eventos, personalidades e acontecimentos que movimentam Pernambuco e o Recife

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A atriz Isabela Garcia, que começou a trabalhar aos seis anos e nunca mais parou, está de volta às novelas, mostrando que sua trajetória artística ainda tem muitos capítulos pela frente. Aos 69 anos, ela também recorda um momento marcante de sua carreira: aos 21, quando protagonizava “Bebê a Bordo”, foi capa da edição de aniversário da revista Playboy, em 1988. Sobre o ensaio, fala com naturalidade e sem qualquer drama: “Nunca tive problema com nudez. Nunca foi um problema.”

Ana Helena Malheiros e Ana Laura Stutz, em encontro de turismo - Fernando Machado/Divulgação

PARABÉNS

Quem recebe muitos cumprimentos hoje, quando completa idade nova é o nosso companheiro Laurindo Ferreira, diretor de jornalismo do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação.

MUSEUS

Os principais museus de Pernambuco promovem eventos para assinalar a “Primavera dos Museus”, que acontece de hoje a domingo.

PESQUISA

A Quaest divulga hoje nova pesquisa sobre a intenção de voto à Presidência da República, a primeira depois da vergonhosa reunião do Supremo Tribunal Federal, que não avaliou a relação entre Alexandre de Moraes e Daniel Vorcaro.

Paula e Marta Queiroz, em recente evento - Gleyson Ramos/Divulgação

FALÊNCIA

A marca suíça de tênis e roupas esportivas “On” está chegando ao Brasil. Abre no dia 30 lojas no JK Iguatemi e no Morumbi Shopping, em São Paulo e no Shopping Leblon no Rio, em dezembro.

SUZANE

A Netflix marcou para outubro a estreia do documentário “Suzane Vai Falar”, sobre a vida atual de Suzane von Richthoen, condenada por planejar e assassinar seus país, em 2002. Ela recebeu R$ 500 mil para participar do projeto, que está em fase final de montagem.

JUSTIÇA

A diretoria do Sport faz justiça ao programar para o dia 31 de outubro, um jogo festivo para marcar a despedida de Magrão, um dos maiores ídolos da história do clube.

REDES SOCIAIS

Pesquisa Nexus revelou a lista dos 15 deputados federais com mais desempenho nas redes sociais, que é liderada por Nikolas Ferreira, com 80 mil seguidores. Tabata Amaral aparece em 12º lugar, com nove milhões de seguidores, e Túlio Gadelha, em 14º lugar, com 5,5 milhões de seguidores.

Marcas

Aumentou em 40% a venda das marcas próprias dos supermercados, que costumam ter preço menor.

TRADIÇÃO

A Casa da Moeda de Paris anunciou que retomará, em breve, a venda de moedas de ouro maciço para investimento, iniciativa inédita desde o fim da cunhagem das históricas moedas “Napoleões” e Luís D’or, descontinuadas há mais de um século.

Luiza Nogueira, em clima de alegria - Arquivo Pessoal

M O V I M E N T O

BOM DIA: "Não existe arte nova ou velha; existe arte boa e arte ruim." (Ariano Suassuna)

O PROJETO “Árvore das Letras”, acontece amanhã, na Livraria Jaqueira do Recife Antigo, com palestras de Pierre Lucena e Socorro Macedo.

SIMONE mostra seu show Que Mulher é Essa? Sexta-feira no Teatro Guararapes.

A NIKE que tem 53 lojas no Brasil pretende inaugurar mais 20 no próximo ano.

ALEXANDRE Barci de Moraes, filho do ministro Alexandre de Moraes e Viviane Barci, casa com Thais, sábado, na famosa Casa Fasano, em São Paulo

CRESCEU ainda mais o número de bandeiras de candidatos nas ruas das cidades, numa enorme poluição visual.

ANIVERSARIANTES Ana Carolina Rocha de Araújo, Ângela de Lucas Simon, Caio Pereira Neto, Carol Dias Araújo, Diego Brandy, Eduardo Moraes, Fábio Gueiros, Fátima Araújo, Giselle Canto Motta Valença, Gustavo Oiticica, Josete Oliveira, Laurindo Ferreira, Marcela Costa Brennand, Marielza Scalzo, Ronaldo Santos, Sandra Matos e Vera Araújo.