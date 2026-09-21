Isabela Garcia brilha na TV desde os seis anos
Os destaques da sociedade pernambucana, com notícias de eventos, personalidades e acontecimentos que movimentam Pernambuco e o Recife
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A atriz Isabela Garcia, que começou a trabalhar aos seis anos e nunca mais parou, está de volta às novelas, mostrando que sua trajetória artística ainda tem muitos capítulos pela frente. Aos 69 anos, ela também recorda um momento marcante de sua carreira: aos 21, quando protagonizava “Bebê a Bordo”, foi capa da edição de aniversário da revista Playboy, em 1988. Sobre o ensaio, fala com naturalidade e sem qualquer drama: “Nunca tive problema com nudez. Nunca foi um problema.”
PARABÉNS
Quem recebe muitos cumprimentos hoje, quando completa idade nova é o nosso companheiro Laurindo Ferreira, diretor de jornalismo do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação.
MUSEUS
Os principais museus de Pernambuco promovem eventos para assinalar a “Primavera dos Museus”, que acontece de hoje a domingo.
PESQUISA
A Quaest divulga hoje nova pesquisa sobre a intenção de voto à Presidência da República, a primeira depois da vergonhosa reunião do Supremo Tribunal Federal, que não avaliou a relação entre Alexandre de Moraes e Daniel Vorcaro.
FALÊNCIA
A marca suíça de tênis e roupas esportivas “On” está chegando ao Brasil. Abre no dia 30 lojas no JK Iguatemi e no Morumbi Shopping, em São Paulo e no Shopping Leblon no Rio, em dezembro.
SUZANE
A Netflix marcou para outubro a estreia do documentário “Suzane Vai Falar”, sobre a vida atual de Suzane von Richthoen, condenada por planejar e assassinar seus país, em 2002. Ela recebeu R$ 500 mil para participar do projeto, que está em fase final de montagem.
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JUSTIÇA
A diretoria do Sport faz justiça ao programar para o dia 31 de outubro, um jogo festivo para marcar a despedida de Magrão, um dos maiores ídolos da história do clube.
REDES SOCIAIS
Pesquisa Nexus revelou a lista dos 15 deputados federais com mais desempenho nas redes sociais, que é liderada por Nikolas Ferreira, com 80 mil seguidores. Tabata Amaral aparece em 12º lugar, com nove milhões de seguidores, e Túlio Gadelha, em 14º lugar, com 5,5 milhões de seguidores.
Marcas
Aumentou em 40% a venda das marcas próprias dos supermercados, que costumam ter preço menor.
TRADIÇÃO
A Casa da Moeda de Paris anunciou que retomará, em breve, a venda de moedas de ouro maciço para investimento, iniciativa inédita desde o fim da cunhagem das históricas moedas “Napoleões” e Luís D’or, descontinuadas há mais de um século.
M O V I M E N T O
BOM DIA: "Não existe arte nova ou velha; existe arte boa e arte ruim." (Ariano Suassuna)
O PROJETO “Árvore das Letras”, acontece amanhã, na Livraria Jaqueira do Recife Antigo, com palestras de Pierre Lucena e Socorro Macedo.
SIMONE mostra seu show Que Mulher é Essa? Sexta-feira no Teatro Guararapes.
A NIKE que tem 53 lojas no Brasil pretende inaugurar mais 20 no próximo ano.
ALEXANDRE Barci de Moraes, filho do ministro Alexandre de Moraes e Viviane Barci, casa com Thais, sábado, na famosa Casa Fasano, em São Paulo
CRESCEU ainda mais o número de bandeiras de candidatos nas ruas das cidades, numa enorme poluição visual.
ANIVERSARIANTES Ana Carolina Rocha de Araújo, Ângela de Lucas Simon, Caio Pereira Neto, Carol Dias Araújo, Diego Brandy, Eduardo Moraes, Fábio Gueiros, Fátima Araújo, Giselle Canto Motta Valença, Gustavo Oiticica, Josete Oliveira, Laurindo Ferreira, Marcela Costa Brennand, Marielza Scalzo, Ronaldo Santos, Sandra Matos e Vera Araújo.