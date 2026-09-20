Hospital Português assinala amanhã os seus 171 anos
Os destaques da sociedade pernambucana, com notícias de eventos, personalidades e acontecimentos que movimentam Pernambuco e o Recife
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
O provedor Beto Ferreira da Costa e o CEO Vaninho Antônio comandam amanhã a comemoração dos 171 anos do Hospital Português, uma referência na medicina brasileira. Vamos ter Missa celebrada pelo arcebispo Dom Paulo Jackson, solenidade no salão nobre e almoço, reunido a equipe do hospital e os convidados.
MAIS VOTADOS
O “Instituto DataAndré”, de André Campos aponta como os favoritos a ser o deputado mais federal mais votado de Pernambuco: Anderson Ferreira, Lula da Fonte e Pedro Campos. Todos com a possibilidade de terem mais de 200 mil votos.
NUPCIAL
Um dos mais importantes nupciais deste ano acontece no dia 17 de outubro, no deslumbrante cenário do Forte dos Remédios, em Fernando de Noronha. Vão trocar o sim, Manoel Ferreira Neto e Débora Coelho.
O PROCURADOR
O Conselho Superior do Ministério Público Federal vai analisar sexta-feira as menções ao procurador-geral da República, Paulo Gonet, em mensagens atribuídas a Daniel Vorcaro.
MODA
A Avatim, marca baiana de perfumaria e bem-estar, estreia no segmento de vestuário em parceria com o estilista Amir Slama. A coleção Raízes do Jequitibá reúne peças inspiradas em elementos visuais que fazem parte da trajetória da marca, como ilustrações, cores e traços.
REI DO POP
A continuação da cinebiografia de Michael Jackson, Michael 2, tem previsão de estreia entre o fim de 2027 e o primeiro semestre de 2028, pela Lionsgate.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
HOTEL
O primeiro dos 30 hotéis programados pela rede “City Express by Marriott” será inaugurado em dezembro no Porto de Suape.
ADESIVOS
Um negócio em plena efervescência é a confecção de adesivos de candidatos para serem colocados nos vidros dos Carros. Custam cada um, entre R$ 8 e R$ 12.
PRIVATIZAÇÃO
Ivan Moraes, candidato a governador de Pernambuco, defende a privatização da Arena Pernambuco.
M O V I M E N T O
BOM DOMINGO: “A gente tem que acreditar no que faz. Ser apaixonado pelo que faz. Persistente.” (João Carlos Paes Mendonça)
- ESGOTARAM os ingressos para o Baile dos 50 anos do Eu Acho É Pouco, em novembro, no Mirante do Paço.
- VAI se chamar “Aromas do Café”, a nova coleção de joias de Ana Karina Simon.
- O IFOOD, que completa 15 anos de atuação no Brasil, anunciou o investimento de R$ 24 bilhões em expansão do delivery, um aumento de 41%.
- O MASTERCHEF Profissionais estreia nova temporada no dia 6 de outubro.
ANIVERSARIANTES André Coutinho, André Silva Ribeiro, Edna Mendonça, Ester Stambonsky, Fernando Cerqueira, Fred Ferreira, João Falcão, Marcos Meira Lins, Rita de Cássia Neves, Selma Bragança e Sérgio Paranhos Filho.
Coluna de João Alberto: o é da manhã do pernambucano.