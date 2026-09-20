Hospital Português assinala amanhã os seus 171 anos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

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O provedor Beto Ferreira da Costa e o CEO Vaninho Antônio comandam amanhã a comemoração dos 171 anos do Hospital Português, uma referência na medicina brasileira. Vamos ter Missa celebrada pelo arcebispo Dom Paulo Jackson, solenidade no salão nobre e almoço, reunido a equipe do hospital e os convidados.

Domingo é dia de gente bonita: Marisa Moura - Renato Ramos/JC Imagem

MAIS VOTADOS

O “Instituto DataAndré”, de André Campos aponta como os favoritos a ser o deputado mais federal mais votado de Pernambuco: Anderson Ferreira, Lula da Fonte e Pedro Campos. Todos com a possibilidade de terem mais de 200 mil votos.

NUPCIAL

Um dos mais importantes nupciais deste ano acontece no dia 17 de outubro, no deslumbrante cenário do Forte dos Remédios, em Fernando de Noronha. Vão trocar o sim, Manoel Ferreira Neto e Débora Coelho.

O PROCURADOR

O Conselho Superior do Ministério Público Federal vai analisar sexta-feira as menções ao procurador-geral da República, Paulo Gonet, em mensagens atribuídas a Daniel Vorcaro.

Álvaro Dantas e Leonardo Pessoa de Queiroz, na TV Jornal - Sheila Wanderley/Divulgação

MODA

A Avatim, marca baiana de perfumaria e bem-estar, estreia no segmento de vestuário em parceria com o estilista Amir Slama. A coleção Raízes do Jequitibá reúne peças inspiradas em elementos visuais que fazem parte da trajetória da marca, como ilustrações, cores e traços.

REI DO POP

A continuação da cinebiografia de Michael Jackson, Michael 2, tem previsão de estreia entre o fim de 2027 e o primeiro semestre de 2028, pela Lionsgate.

HOTEL

O primeiro dos 30 hotéis programados pela rede “City Express by Marriott” será inaugurado em dezembro no Porto de Suape.

ADESIVOS

Um negócio em plena efervescência é a confecção de adesivos de candidatos para serem colocados nos vidros dos Carros. Custam cada um, entre R$ 8 e R$ 12.

PRIVATIZAÇÃO

Ivan Moraes, candidato a governador de Pernambuco, defende a privatização da Arena Pernambuco.

Ana Carolina Costa, destaque na nossa medicina - Gleyson Ramos/Divulgação

M O V I M E N T O

BOM DOMINGO: “A gente tem que acreditar no que faz. Ser apaixonado pelo que faz. Persistente.” (João Carlos Paes Mendonça)

ESGOTARAM os ingressos para o Baile dos 50 anos do Eu Acho É Pouco, em novembro, no Mirante do Paço.

VAI se chamar “Aromas do Café”, a nova coleção de joias de Ana Karina Simon.

O IFOOD, que completa 15 anos de atuação no Brasil, anunciou o investimento de R$ 24 bilhões em expansão do delivery, um aumento de 41%.

O MASTERCHEF Profissionais estreia nova temporada no dia 6 de outubro.

ANIVERSARIANTES André Coutinho, André Silva Ribeiro, Edna Mendonça, Ester Stambonsky, Fernando Cerqueira, Fred Ferreira, João Falcão, Marcos Meira Lins, Rita de Cássia Neves, Selma Bragança e Sérgio Paranhos Filho.

Coluna de João Alberto: o é da manhã do pernambucano.