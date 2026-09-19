Negócios familiares serão tema de fórum no Recife
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Romero Maranhão Neto está à frente da articulação local e da aproximação com os empresários e com as famílias empresárias de Pernambuco da segunda edição do Fórum de Negócios Familiares. Evento promovido pela Legend Capital e pelo Huck Otranto Camargo Advogados acontece no dia 30 no Novotel Recife Marina. Na véspera, estará ao lado do empresário João Marinho, que receberá os convidados do evento para jantar, no seu apartamento de Boa Viagem. Encontro terá como convidado especial José Victor Oliva Junior, fundador da Holding Clube, idealizador do Camarote Nº1 e um dos principais nomes do entretenimento e do marketing de experiência no Brasil.
REFENO
O comodoro Paulo Perez recebe convidados no camarote oficial da Refeno, no Marco Zero, hoje, para assistir a largada da 37ª Rentada Internacional Recife-Fernando de Noronha.
HOSPITAIS
O Sindicato dos Hospitais Privados de Pernambuco realiza sabatinas com os candidatos ao governo do estado: Raquel Lyra, na segunda-feira e João Campos e Ivan Moraes no dia 30.
NA TV JORNAL
Eduardo Tiburtius, presidente da Associação dos Hotéis de Porto de Galinhas, é o entrevistado do “João Alberto na Jornal”, hoje, às 18h50, na TV Jornal. Conta as novidades do principal destino turístico de Pernambuco e as perspectivas para o final do ano, incluindo a presença cada vez maior de turistas argentinos.
FARPAS
Continua o clima de hostilidades no Supremo Tribunal Federal. Ontem, Gilmar Mendes chamou André Mendonça de “Pixuleco eleitoral.”
MULHERES NA POLÍTICA
O presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, desembargador Fernando Cerqueira, e o desembargador Cândido Saraiva, diretor da Escola Judiciária Eleitoral, comandaram ontem o ciclo de palestras “Mulheres na Política e Democracia: enfrentando fraudes, violência e desinformação”. A desembargadora Eleitoral e Ouvidora da Mulher do TRE-PE Roberta Viana Jardim, na palestra de abertura.
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EM BOA VIAGEM
A Pracinha de Boa Viagem celebra 100 anos com programação especial neste sábado, que também marca os 60 anos da Feira de Artesanato.
IRMÃS
Bruna Marquezine prestigiou um evento de moda no Mat Lab, em São Paulo, ao lado da irmã, Luana Marquezine. De mãos dadas, as duas esbanjaram sintonia também nas escolhas de moda, com produções coordenadas em preto e branco.
PALESTRA
A CEO do CESAR, Karla Godoy, participa quarta-feira do Mangue.bit 2026, no Cais do Sertão. Ela integra a conversa “Quem paga a inovação? Os caminhos para transformar boas ideias em negócios”.
NOBEL
Os vencedores do Prêmio Nobel passarão a receber, em 2026, 12 milhões de coroas suecas (R$ 6,2 milhões) por categoria, O reajuste foi anunciado pela Fundação Nobel.