Negócios familiares serão tema de fórum no Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Os destaques da sociedade pernambucana, com notícias de eventos, personalidades e acontecimentos que movimentam Pernambuco e o Recife

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Romero Maranhão Neto está à frente da articulação local e da aproximação com os empresários e com as famílias empresárias de Pernambuco da segunda edição do Fórum de Negócios Familiares. Evento promovido pela Legend Capital e pelo Huck Otranto Camargo Advogados acontece no dia 30 no Novotel Recife Marina. Na véspera, estará ao lado do empresário João Marinho, que receberá os convidados do evento para jantar, no seu apartamento de Boa Viagem. Encontro terá como convidado especial José Victor Oliva Junior, fundador da Holding Clube, idealizador do Camarote Nº1 e um dos principais nomes do entretenimento e do marketing de experiência no Brasil.

Jéssica Aguiar, Mariana Borges, Juliana Fontan, Thalita Diniz e Mecleine Dantas em evento de saúde - andré ribeiro/divulgação

REFENO

O comodoro Paulo Perez recebe convidados no camarote oficial da Refeno, no Marco Zero, hoje, para assistir a largada da 37ª Rentada Internacional Recife-Fernando de Noronha.

HOSPITAIS

O Sindicato dos Hospitais Privados de Pernambuco realiza sabatinas com os candidatos ao governo do estado: Raquel Lyra, na segunda-feira e João Campos e Ivan Moraes no dia 30.

NA TV JORNAL

Eduardo Tiburtius, presidente da Associação dos Hotéis de Porto de Galinhas, é o entrevistado do “João Alberto na Jornal”, hoje, às 18h50, na TV Jornal. Conta as novidades do principal destino turístico de Pernambuco e as perspectivas para o final do ano, incluindo a presença cada vez maior de turistas argentinos.

FARPAS

Continua o clima de hostilidades no Supremo Tribunal Federal. Ontem, Gilmar Mendes chamou André Mendonça de “Pixuleco eleitoral.”

Amyr Kelner e Luiz Perez em badalado evento social - Dayvison Nunes/Divulgação

MULHERES NA POLÍTICA

O presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, desembargador Fernando Cerqueira, e o desembargador Cândido Saraiva, diretor da Escola Judiciária Eleitoral, comandaram ontem o ciclo de palestras “Mulheres na Política e Democracia: enfrentando fraudes, violência e desinformação”. A desembargadora Eleitoral e Ouvidora da Mulher do TRE-PE Roberta Viana Jardim, na palestra de abertura.

EM BOA VIAGEM

A Pracinha de Boa Viagem celebra 100 anos com programação especial neste sábado, que também marca os 60 anos da Feira de Artesanato.

Maria Carolina Maniçoba, destaque na nossa medicina - Gleyson Ramos/Divulgação

IRMÃS

Bruna Marquezine prestigiou um evento de moda no Mat Lab, em São Paulo, ao lado da irmã, Luana Marquezine. De mãos dadas, as duas esbanjaram sintonia também nas escolhas de moda, com produções coordenadas em preto e branco.

PALESTRA

A CEO do CESAR, Karla Godoy, participa quarta-feira do Mangue.bit 2026, no Cais do Sertão. Ela integra a conversa “Quem paga a inovação? Os caminhos para transformar boas ideias em negócios”.

NOBEL

Os vencedores do Prêmio Nobel passarão a receber, em 2026, 12 milhões de coroas suecas (R$ 6,2 milhões) por categoria, O reajuste foi anunciado pela Fundação Nobel.