Daniel Vorcaro não conseguiu corromper nenhuma mulher

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Os destaques da sociedade pernambucana, com notícias de eventos, personalidades e acontecimentos que movimentam Pernambuco e o Recife

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Nas milhares de informações reveladas na investigação envolvendo o Banco Master e Daniel Vorcaro chama atenção que nenhuma mulher que ocupa cargo público está entre os personagens que aparecem no caso. Pelo menos até agora. Ou seja, deputadas, senadoras e ministras não figuram entre os agentes públicos citados nas investigações pela Polícia Federal. Presença feminina apenas a advogada Viviane Barci de Moraes, esposa do ministro Alexandre de Moraes.

Encontro do desembargador Ricardo Paes Barreto e o presidente de Suape, Armando Monteiro Bisneto - Sheila Wanderley/Divulgação

BOA LEMBRANÇA

A Associação dos Restaurantes da Boa Lembrança promove terça-feira, o jantar oficial do seu 31º Congresso, no Mar Hotel. A noite reunirá associados em torno da gastronomia pernambucana, com menu assinado a várias mãos por seis casas: Beijupirá Olinda, Beijupirá Porto de Galinhas, Chiwake, Oficina do Sabor, Tio Pepe e Varanda Noronha.

SONHO

Um projeto de Mirna e João Targino para 2027 é levar a Orquestra Criança Cidadã para fazer uma apresentação, na sede da ONU em Nova York.

PERFUME

A perfumista criativa da Natura, Verônica Kato, visitou o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação e falou sobre as tendências de mercado. No Nordeste, faz sucesso as notas frescas e aquosas. Já o brasileiro de forma geral, prefere cheiros com contraste entre adocicado cremoso, floral e amadeirado.

SAÍDA

A comunicadora e empresária Mariana Saad anunciou ontem saída da sociedade da Mascavo, sua marca de maquiagem. Segundo ela, o modelo societário a impedia de acompanhar de perto a produção dos produtos. Desenvolve agora um novo projeto.

FASHION

Reynaldo Gianecchini e Fernanda Motta marcam presença terça-feira, em encontro exclusivo para convidados no Cinemark RioMar, para debater sobre carreira e trajetória profissional na moda e no teatro.

Os casais Evellyn Barbosa, Fernando Aquino, Nathalia Luna e Bruno Freitas Leal, em recente evento social - Arquivo Pessoal

CONCERTOS

A Orquestra Sinfônica do Recife realiza concertos terça e quarta, às 20h, no Teatro de Santa Isabel, sob a regência da francesa Nathalie Marin e da violoncelista Michelle G. Pimentel. Evento tem apoio do Consulado da França no Recife.

FASHION

Um dos principais eventos de moda do estado, o Festival Moda Center de Santa Cruz do Capibaribe, acontece terça e quarta-feira.

PASSAGENS

A implantação do voo três vezes por semana da Latam entre Recife e Petrolina, trouxe, de imediato, uma redução das sempre elevadíssimas tarifas das passagens.