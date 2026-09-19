Daniel Vorcaro não conseguiu corromper nenhuma mulher
Os destaques da sociedade pernambucana, com notícias de eventos, personalidades e acontecimentos que movimentam Pernambuco e o Recife
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Nas milhares de informações reveladas na investigação envolvendo o Banco Master e Daniel Vorcaro chama atenção que nenhuma mulher que ocupa cargo público está entre os personagens que aparecem no caso. Pelo menos até agora. Ou seja, deputadas, senadoras e ministras não figuram entre os agentes públicos citados nas investigações pela Polícia Federal. Presença feminina apenas a advogada Viviane Barci de Moraes, esposa do ministro Alexandre de Moraes.
BOA LEMBRANÇA
A Associação dos Restaurantes da Boa Lembrança promove terça-feira, o jantar oficial do seu 31º Congresso, no Mar Hotel. A noite reunirá associados em torno da gastronomia pernambucana, com menu assinado a várias mãos por seis casas: Beijupirá Olinda, Beijupirá Porto de Galinhas, Chiwake, Oficina do Sabor, Tio Pepe e Varanda Noronha.
SONHO
Um projeto de Mirna e João Targino para 2027 é levar a Orquestra Criança Cidadã para fazer uma apresentação, na sede da ONU em Nova York.
PERFUME
A perfumista criativa da Natura, Verônica Kato, visitou o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação e falou sobre as tendências de mercado. No Nordeste, faz sucesso as notas frescas e aquosas. Já o brasileiro de forma geral, prefere cheiros com contraste entre adocicado cremoso, floral e amadeirado.
SAÍDA
A comunicadora e empresária Mariana Saad anunciou ontem saída da sociedade da Mascavo, sua marca de maquiagem. Segundo ela, o modelo societário a impedia de acompanhar de perto a produção dos produtos. Desenvolve agora um novo projeto.
FASHION
Reynaldo Gianecchini e Fernanda Motta marcam presença terça-feira, em encontro exclusivo para convidados no Cinemark RioMar, para debater sobre carreira e trajetória profissional na moda e no teatro.
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CONCERTOS
A Orquestra Sinfônica do Recife realiza concertos terça e quarta, às 20h, no Teatro de Santa Isabel, sob a regência da francesa Nathalie Marin e da violoncelista Michelle G. Pimentel. Evento tem apoio do Consulado da França no Recife.
FASHION
Um dos principais eventos de moda do estado, o Festival Moda Center de Santa Cruz do Capibaribe, acontece terça e quarta-feira.
PASSAGENS
A implantação do voo três vezes por semana da Latam entre Recife e Petrolina, trouxe, de imediato, uma redução das sempre elevadíssimas tarifas das passagens.