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João Alberto | Notícia

Daniel Vorcaro não conseguiu corromper nenhuma mulher

Os destaques da sociedade pernambucana, com notícias de eventos, personalidades e acontecimentos que movimentam Pernambuco e o Recife

Por JC Publicado em 19/09/2026 às 0:00
Daniel Vorcaro
Daniel Vorcaro - Lula Marques/Agência Brasil

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Nas milhares de informações reveladas na investigação envolvendo o Banco Master e Daniel Vorcaro chama atenção que nenhuma mulher que ocupa cargo público está entre os personagens que aparecem no caso. Pelo menos até agora. Ou seja, deputadas, senadoras e ministras não figuram entre os agentes públicos citados nas investigações pela Polícia Federal. Presença feminina apenas a advogada Viviane Barci de Moraes, esposa do ministro Alexandre de Moraes.

Sheila Wanderley/Divulgação
Encontro do desembargador Ricardo Paes Barreto e o presidente de Suape, Armando Monteiro Bisneto - Sheila Wanderley/Divulgação

BOA LEMBRANÇA

A Associação dos Restaurantes da Boa Lembrança promove terça-feira, o jantar oficial do seu 31º Congresso, no Mar Hotel. A noite reunirá associados em torno da gastronomia pernambucana, com menu assinado a várias mãos por seis casas: Beijupirá Olinda, Beijupirá Porto de Galinhas, Chiwake, Oficina do Sabor, Tio Pepe e Varanda Noronha.

SONHO

Um projeto de Mirna e João Targino para 2027 é levar a Orquestra Criança Cidadã para fazer uma apresentação, na sede da ONU em Nova York.

PERFUME

A perfumista criativa da Natura, Verônica Kato, visitou o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação e falou sobre as tendências de mercado. No Nordeste, faz sucesso as notas frescas e aquosas. Já o brasileiro de forma geral, prefere cheiros com contraste entre adocicado cremoso, floral e amadeirado.

SAÍDA

A comunicadora e empresária Mariana Saad anunciou ontem saída da sociedade da Mascavo, sua marca de maquiagem. Segundo ela, o modelo societário a impedia de acompanhar de perto a produção dos produtos. Desenvolve agora um novo projeto. 

FASHION

Reynaldo Gianecchini e Fernanda Motta marcam presença terça-feira, em encontro exclusivo para convidados no Cinemark RioMar, para debater sobre carreira e trajetória profissional na moda e no teatro.

 

Arquivo Pessoal
Os casais Evellyn Barbosa, Fernando Aquino, Nathalia Luna e Bruno Freitas Leal, em recente evento social - Arquivo Pessoal

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CONCERTOS

A Orquestra Sinfônica do Recife realiza concertos terça e quarta, às 20h, no Teatro de Santa Isabel, sob a regência da francesa Nathalie Marin e da violoncelista Michelle G. Pimentel. Evento tem apoio do Consulado da França no Recife.

FASHION

Um dos principais eventos de moda do estado, o Festival Moda Center de Santa Cruz do Capibaribe, acontece terça e quarta-feira.

PASSAGENS

A implantação do voo três vezes por semana da Latam entre Recife e Petrolina, trouxe, de imediato, uma redução das sempre elevadíssimas tarifas das passagens.

Arquivo Pessoal
Gustavo e Juliana Dubeux, em Roma - Arquivo Pessoal

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