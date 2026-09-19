Bruno Veloso vai acompanhar evento de educação na China

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Os destaques da sociedade pernambucana, com notícias de eventos, personalidades e acontecimentos que movimentam Pernambuco e o Recife

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O presidente da Federação das Indústrias de Pernambuco, Bruno Veloso, segue hoje para Xangai, na China. Vai acompanhar a “WorldSkillus”, maior competição mundial de educação profissional e tecnológica do mundo. Vai ter representantes de escolas do Senai em Pernambuco, junto com jovens de 70 países. Evento terá disputas práticas em 64 ocupações profissionais, como robótica, eletricidade, construção civil, design gráfico, culinária, panificação e tecnologia da informação. Não é apenas uma feira: é uma competição prática de alto desempenho, que também funciona como vitrine das novas tecnologias e dos padrões internacionais de formação profissional.

O cantor pernambucano PV Calado, ao assinar contrato com a Universal Music, ladeado por Paulo Lima, presidente da gravadora, e o empresário Pedro Mota - Arquivo Pessoal

FOTOGRAFIAS

O Museu Suape promove seminário “Suape em foco – A produção fotográfica de Edmond Dansot e Alcir Lacerda” sobre a produção fotográfica daqueles dois mestres. Será segunda, das 9h às 12h, na sede da Fundação Joaquim Nabuco. O evento marca o encerramento do projeto “Museu Suape”, coordenado pelos antropólogos Alex Vailati, Júlia Morim e Maíra Acioli.

PUBLICIDADE

O Centro de Artes e Comunicação da UFPE promove de segunda a sexta-feira a Semana de Publicidade 2026. A iniciativa busca aproximar a formação acadêmica das práticas profissionais e proporcionar aos participantes contato com diferentes perspectivas e experiências do mercado de publicidade e comunicação.

Paulo Moreira e Lourdes Brennand em evento Cultural - Leo Lima/Divulgação

BOA IDÉIA

Depois da vergonhosa reunião desta semana, o presidente Edson Fachin teve o bom sendo de adiar a sessão que analisaria ação sobre conduta de André Mendonça, marcada para terça-feira.

PERNAMBUCANO

O ator pernambucano Renato Góes vai entrar na novela “Quem Ama Cuida”, de Globo, na próxima segunda-feira. Vai fazer o papel de Heitor, filho de Arthur, personagem de Antônio Fagundes, um jovem aventureiro que reaparece depois de muito tempo desaparecido.

BRUNCH

O Instituto Ricardo Brennand reúne formadores de opinião quinta-feira, para brunch e visita em primeira mão à exposição com obras de Edgard Degas, um dos grandes nomes da história da arte e figura central do Impressionismo, graças a uma parceria com o Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand.

DEBATE

Dany Amorim, Cláudia Magalhães e Jana Kitamura falam sobre saúde e autoestima das mulheres em evento quarta-feira, na “Garrafeira”, com curadoria de Luciana Mapurunga.

Vanessa Tinoco em evento fashion - Arquivo Pessoal

FOTOGRAFIA

No dia 2 de outubro teremos a aposição da foto do juiz Leonardo Asfora na Galeria de Presidentes da Assinação dos Magistrado de Pernambuco, que é presidida por Ana Veras.

HOMENAGEM

Bela Gil prestou uma bela homenagem à irmã Preta Gil. Seu novo restaurante em São Paulo se chama Preta Maria com cardápio que conecta a África e o Brasil.

M O V I M E N T O

BOM DIA: "O discurso na tribuna é para a militância; o que vale mesmo é o que se decide na mesa de negociação, longe dos microfones." (Igor Maciel)

O PADRE Antônio Tabosa, novo vice-reitor da Unicap, ganha muitos cumprimentos hoje, quando completa idade nova.

O PRESIDENTE do Santa Cruz, Bruno Rodrigues, anunciou seu apoio à reeleição de Fernando Bezerra Coelho Filho à Câmara dos Deputados.

FRED Vasconcelos, presidente da Agência Estadual de Tecnologia da Informação, completa idade nova hoje.

A MINISTRA Margareth Menezes vai estar no Recife hoje para evento no Recife Antigo.

A RIACHUELO lança hoje no Recife, a nova coleção da Pool estrelada por Jade Picon.

ANIVERSARIANTES Albino Queiroz, Amir Schvartz, Ana Cláudia Sultanum, Ana Chianca, Cláudia Lucena, Conceição Freitas, Eliane Lemos, Hellen Postai, Janine Tinoco, Luiz Carlos Santos e Osvaldo Rabelo Neto.