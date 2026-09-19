Bruno Veloso vai acompanhar evento de educação na China
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O presidente da Federação das Indústrias de Pernambuco, Bruno Veloso, segue hoje para Xangai, na China. Vai acompanhar a “WorldSkillus”, maior competição mundial de educação profissional e tecnológica do mundo. Vai ter representantes de escolas do Senai em Pernambuco, junto com jovens de 70 países. Evento terá disputas práticas em 64 ocupações profissionais, como robótica, eletricidade, construção civil, design gráfico, culinária, panificação e tecnologia da informação. Não é apenas uma feira: é uma competição prática de alto desempenho, que também funciona como vitrine das novas tecnologias e dos padrões internacionais de formação profissional.
FOTOGRAFIAS
O Museu Suape promove seminário “Suape em foco – A produção fotográfica de Edmond Dansot e Alcir Lacerda” sobre a produção fotográfica daqueles dois mestres. Será segunda, das 9h às 12h, na sede da Fundação Joaquim Nabuco. O evento marca o encerramento do projeto “Museu Suape”, coordenado pelos antropólogos Alex Vailati, Júlia Morim e Maíra Acioli.
PUBLICIDADE
O Centro de Artes e Comunicação da UFPE promove de segunda a sexta-feira a Semana de Publicidade 2026. A iniciativa busca aproximar a formação acadêmica das práticas profissionais e proporcionar aos participantes contato com diferentes perspectivas e experiências do mercado de publicidade e comunicação.
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BOA IDÉIA
Depois da vergonhosa reunião desta semana, o presidente Edson Fachin teve o bom sendo de adiar a sessão que analisaria ação sobre conduta de André Mendonça, marcada para terça-feira.
PERNAMBUCANO
O ator pernambucano Renato Góes vai entrar na novela “Quem Ama Cuida”, de Globo, na próxima segunda-feira. Vai fazer o papel de Heitor, filho de Arthur, personagem de Antônio Fagundes, um jovem aventureiro que reaparece depois de muito tempo desaparecido.
BRUNCH
O Instituto Ricardo Brennand reúne formadores de opinião quinta-feira, para brunch e visita em primeira mão à exposição com obras de Edgard Degas, um dos grandes nomes da história da arte e figura central do Impressionismo, graças a uma parceria com o Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand.
DEBATE
Dany Amorim, Cláudia Magalhães e Jana Kitamura falam sobre saúde e autoestima das mulheres em evento quarta-feira, na “Garrafeira”, com curadoria de Luciana Mapurunga.
FOTOGRAFIA
No dia 2 de outubro teremos a aposição da foto do juiz Leonardo Asfora na Galeria de Presidentes da Assinação dos Magistrado de Pernambuco, que é presidida por Ana Veras.
HOMENAGEM
Bela Gil prestou uma bela homenagem à irmã Preta Gil. Seu novo restaurante em São Paulo se chama Preta Maria com cardápio que conecta a África e o Brasil.
M O V I M E N T O
BOM DIA: "O discurso na tribuna é para a militância; o que vale mesmo é o que se decide na mesa de negociação, longe dos microfones." (Igor Maciel)
- O PADRE Antônio Tabosa, novo vice-reitor da Unicap, ganha muitos cumprimentos hoje, quando completa idade nova.
- O PRESIDENTE do Santa Cruz, Bruno Rodrigues, anunciou seu apoio à reeleição de Fernando Bezerra Coelho Filho à Câmara dos Deputados.
- FRED Vasconcelos, presidente da Agência Estadual de Tecnologia da Informação, completa idade nova hoje.
- A MINISTRA Margareth Menezes vai estar no Recife hoje para evento no Recife Antigo.
- A RIACHUELO lança hoje no Recife, a nova coleção da Pool estrelada por Jade Picon.
ANIVERSARIANTES Albino Queiroz, Amir Schvartz, Ana Cláudia Sultanum, Ana Chianca, Cláudia Lucena, Conceição Freitas, Eliane Lemos, Hellen Postai, Janine Tinoco, Luiz Carlos Santos e Osvaldo Rabelo Neto.