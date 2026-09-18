Pernambucanos no Guia da Boa Lembrança 2026

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Os destaques da sociedade pernambucana, com notícias de eventos, personalidades e acontecimentos que movimentam Pernambuco e o Recife

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Restaurantes pernambucanos marcam presença no Guia da Boa Lembrança 2026, lançado ontem. São eles: Chiwake, Nez Bistrô e Tio Pepe, no Recife; Varanda e Zé Maria, em Fernando de Noronha; Beijupirá em Porto de Galinhas e Beijupirá e Oficina do Sabor, em Olinda. Os estados com mais restaurantes no grupo são Rio de Janeiro e São Paulo. Pernambuco empata com Rio Grande do Sul e Minas Gerais.

O cardiologista João Paulo II, na sua posse na presidência do Capítulo Pernambuco do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, com a esposa, médica Beatriz Maranhão - Arquivo Pessoal

NA ONU

Mantendo a tradição, o presidente Lula fará o discurso de abertura da 81ª Assembleia da Organização das Nações Unidas, terça-feira, em Nova York.

FECHAMENTO

O Altar Cozinha Ancestral, comandado por Carmem Virgínia, vai fechar sua unidade em Santo Amaro. Em publicação nas redes sociais, o restaurante anunciou que funcionará até o dia 27 deste mês.

DEZ ANOS

Mayra Vasconcelos e Rafaela Marinho celebram 10 anos da "Leaf Joias", em almoço dia 24 de setembro, no Restaurante Mingus. Além disso, lançam coleção focada na força e delicadeza da mulher.

Magali Wolfenson, Laís Monte Teixeira e Mônica Gil Rodrigues, em almoço no The Black Angus - Fernando Machado/Divulgação

CASAMENTO

Juliette e Kaique Cerveny mandam os convites para os padrinhos do seu casamento no Instituto Ricardo Brennand. Vão numa caixa com um monograma na fonte do movimento armorial de Ariano Suassuna, e uma cerâmica de ovo da Oficina Brennand.

CIRCO

O humorista Tirullipa criou o “Circo do Tirú”, que estreia o espetáculo “Nordestinamente Brasileiro”, em estrutura armada na área externa do Shopping Guararapes.

ESTREIA

A nova temporada do The Voice Brasil 2026 estreia no dia 27, às 18h, com transmissão simultânea na TV aberta pelo SBT e no streaming pelo Disney+. Tiago Leifert será o apresentador tendo como jurados Matheus & Kauan, Lauana Prado, Diogo Nogueira e Paulo Ricardo.

CINEMA

O filme “Feito Pipa”, filme gravado no Ceará, escolhido para representar o Brasil e tentar uma vaga no Oscar 2027, vai estrear nos cinemas no dia 5 de novembro.

JUROS

O Brasil mantém a mais alta taxa de juros do mundo. Depois vêm a Rússia e a Turquia.

EDUCAÇÃO

O poeta Bráulio Bessa é presença confirmada no 22º Congresso Internacional de Inovação na Educação, de 6 a 8 de outubro, no RioMar Eventos. Promovido pelo Sistema Fecomércio, o encontro reúne mais de 20 grandes nomes nacionais e internacionais.

José Carlos Tinoco e Marcelo Vilocq, em evento no Clube Português - Arquivo Pessoal

M O V I M E N T O

BOM DIA: "A política é a arte de convencer o povo de que o interesse dos políticos é o interesse deles." (José Paulo Cavalcanti Filho)

MARCOS Tiburtius retorna de nova temporada em Orlando.

APESAR dos bons índices de audiência, o reality “A Fazenda 18” sofre com a falta de familiaridade do público com vários dos participantes.

HOJE é o Dia do Perdão.

NATÁLIA Ribeiro, brilho na Rádio Jornal, foi muito parabenizada ontem, quando completou idades nova.

NELSON Coutinho e Rodrigo Canto lançam terça-feira no RioMar protocolo médico de lipedema.

ANIVERSARIANTES Ariadne Quintella, Ciro Guimarães, Creso Rufino, Dennis Manchester de Queiroga, Eduarda Harrop Duarte Ribeiro, Geórgia Alves, Gleyce Fortaleza, Miguel Coelho, Myrian Barros, Patrícia Alencar, Patrícia Torres, Paulo Garcia, Raphael Monte Filho, Samuel Pimentel, Socorro Trigueiro e Valéria Cordeiro Gondim.