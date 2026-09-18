Pernambucanos no Guia da Boa Lembrança 2026
Os destaques da sociedade pernambucana, com notícias de eventos, personalidades e acontecimentos que movimentam Pernambuco e o Recife
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Restaurantes pernambucanos marcam presença no Guia da Boa Lembrança 2026, lançado ontem. São eles: Chiwake, Nez Bistrô e Tio Pepe, no Recife; Varanda e Zé Maria, em Fernando de Noronha; Beijupirá em Porto de Galinhas e Beijupirá e Oficina do Sabor, em Olinda. Os estados com mais restaurantes no grupo são Rio de Janeiro e São Paulo. Pernambuco empata com Rio Grande do Sul e Minas Gerais.
NA ONU
Mantendo a tradição, o presidente Lula fará o discurso de abertura da 81ª Assembleia da Organização das Nações Unidas, terça-feira, em Nova York.
FECHAMENTO
O Altar Cozinha Ancestral, comandado por Carmem Virgínia, vai fechar sua unidade em Santo Amaro. Em publicação nas redes sociais, o restaurante anunciou que funcionará até o dia 27 deste mês.
DEZ ANOS
Mayra Vasconcelos e Rafaela Marinho celebram 10 anos da "Leaf Joias", em almoço dia 24 de setembro, no Restaurante Mingus. Além disso, lançam coleção focada na força e delicadeza da mulher.
CASAMENTO
Juliette e Kaique Cerveny mandam os convites para os padrinhos do seu casamento no Instituto Ricardo Brennand. Vão numa caixa com um monograma na fonte do movimento armorial de Ariano Suassuna, e uma cerâmica de ovo da Oficina Brennand.
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CIRCO
O humorista Tirullipa criou o “Circo do Tirú”, que estreia o espetáculo “Nordestinamente Brasileiro”, em estrutura armada na área externa do Shopping Guararapes.
ESTREIA
A nova temporada do The Voice Brasil 2026 estreia no dia 27, às 18h, com transmissão simultânea na TV aberta pelo SBT e no streaming pelo Disney+. Tiago Leifert será o apresentador tendo como jurados Matheus & Kauan, Lauana Prado, Diogo Nogueira e Paulo Ricardo.
CINEMA
O filme “Feito Pipa”, filme gravado no Ceará, escolhido para representar o Brasil e tentar uma vaga no Oscar 2027, vai estrear nos cinemas no dia 5 de novembro.
JUROS
O Brasil mantém a mais alta taxa de juros do mundo. Depois vêm a Rússia e a Turquia.
EDUCAÇÃO
O poeta Bráulio Bessa é presença confirmada no 22º Congresso Internacional de Inovação na Educação, de 6 a 8 de outubro, no RioMar Eventos. Promovido pelo Sistema Fecomércio, o encontro reúne mais de 20 grandes nomes nacionais e internacionais.
M O V I M E N T O
BOM DIA: "A política é a arte de convencer o povo de que o interesse dos políticos é o interesse deles." (José Paulo Cavalcanti Filho)
- MARCOS Tiburtius retorna de nova temporada em Orlando.
- APESAR dos bons índices de audiência, o reality “A Fazenda 18” sofre com a falta de familiaridade do público com vários dos participantes.
- HOJE é o Dia do Perdão.
- NATÁLIA Ribeiro, brilho na Rádio Jornal, foi muito parabenizada ontem, quando completou idades nova.
- NELSON Coutinho e Rodrigo Canto lançam terça-feira no RioMar protocolo médico de lipedema.
ANIVERSARIANTES Ariadne Quintella, Ciro Guimarães, Creso Rufino, Dennis Manchester de Queiroga, Eduarda Harrop Duarte Ribeiro, Geórgia Alves, Gleyce Fortaleza, Miguel Coelho, Myrian Barros, Patrícia Alencar, Patrícia Torres, Paulo Garcia, Raphael Monte Filho, Samuel Pimentel, Socorro Trigueiro e Valéria Cordeiro Gondim.