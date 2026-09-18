O "Instituto DataAndré" revela deputados estaduais favoritos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

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André Campos, que circula muito bem em todos os círculos políticos, criou o “Instituto DataAndré”, depois dos federias, revela os deputados estaduais por partidos, que deverão ser eleitos em outubro:

MDB: Álvaro Porto. Têm chance José Queiroz e Flávio Gadelha.

PSD: Aglaison Victor, Antônio Moraes, Débora Almeida, Joãozinho Tenório, Romero Sales, William Brígido, Jarbas Filho e Andréa Medeiros. Têm chance Davi Muniz, Raimundo Pimentel, Anderson Luís, César Ramos, Fábio Aragão, Janjão, Professor Lupércio, Zé de Irmão Teca e Viviane Fagundes.

PODEMOS: Gustavo Gouveia, Gilson Machado Filho, Luciano Duque e Fabrício Ferraz Têm chance Edson Vieira, Regina da Saúde, Mário Ricardo e Wanderson Florêncio.

PL: André Ferreira, Alberto Feitosa e Abimael Santos.

PP/UNIÃO: Adalto Santos, Antônio Coelho, Danilo Godoy, Gleide Ângelo, France Hacker, Kaio Maniçoba, Cleiton Collins e Júnior de Tercio. Têm chance Henrique Queiroz, Claudiano Martins, Joel da Harpa, Roberta Arrais e Anderson Correia.

PSB: Francismar Pontes, Romero Albuquerque, Romerinho Jatobá, Eriberto Filho, Cayo Albino, Batista Cabral e Rodrigo Farias. Têm chance Bruno Marques, Sileno Guedes, Diogo Moraes, Maria Arraes e Aderaldo Pinto.

REPUBLICANOS: Jobson Almeida. Têm chance Josimara e Júnior Matuto.

AVANTE: Sebastião Oliveira. Tem chance Antônio Fernando.

PT/PV/PCdoB: Doriel Barros, João Ramos Costa, João Paulo, Lara Santana, João de Nadeji e Joaquim Lira. Têm chances Gilmar Júnior, Dani Portela, Breno Araújo e Vinicius Castello.

NOVO: Renato Antunes e Técio Teles.

TURISMO

Raquel Lyra participará de sabatina com o trade turístico de Pernambuco, na próxima terça-feira, às 15h, no “Beach Class Convention by Mai”. Vai destacar seus projetos para o setor no seu segundo mandato, caso seja reeleita.

Indira Ferraz, Lelé Carvalho e Fernanda Maniçoba, em noite de inauguração - Gleyson Ramos/Divulgação

PESQUISA

A Quaest realiza nova pesquisa para medir as intenções de voto à Presidência da República, a primeira depois da vergonhosa reunião do Supremo Tribunal Federal que adiou a decisão de abrir uma investigação para apurar a relação pouco republicana entre Alexandre de Moraes e Daniel Vorcaro.

TOMBAMENTO

Na próxima quarta-feira, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, em Brasília, vai votar o tombamento definitivo de dois prédios históricos do Recife. A antiga Casa de Detenção do Recife, atual Casa da Cultura de Pernambuco, e a Estação Central do Recife.

CONCATEDRAL

No meu artigo de hoje na página de opinião, destaco a história da Matriz do Espinheiro, transformada em Concatedral da Arquidiocese de Olinda e Recife.

Ana e Evandro Magalhães, no Famiglia Giuliano - Sheila Wanderley/Divulgação

TÉCNICOS

Dos 20 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro, 18 já demitiram técnicos. Quatro deles, depois, foram contratados por outras equipes: Fernando Diniz, Renato Gaúcho, Dorival Júnior e Thiago Carpini e Tite. Apenas o Palmeiras (Abel Ferreira) e o Bahia (Rogério Ceni) não trocaram de treinadores.

REFENO

Alguns restaurantes próximos ao Marco Zero estão com programação especial amanhã, para a largada da 37ª Refeno, que acontece ao meio-dia, como o Bargaço, Catamaran, Cais Rooftop, Moendo na Laje, Chicama e o Seu Boteco.

PONTO FINAL

O chef sergipano Yuri Machado, que comandava a cozinha do CÁ-JÁ confirma a saída do restaurante, após nove anos.

A bonita e competente médica Gleyce Fortaleza, aniversariante de hoje - Arquivo Pessoal

ORQUESTRA

O RioMar Recife promove, de 23 a 26 de setembro, às 19h, o Concertos da Primavera, com apresentações gratuitas de concertos. A abertura será com a Orquestra Criança Cidadã, que reúne 18 músicos sob regência do maestro venezuelano Rafael Dommar.

RELÓGIOS

As exportações de relógios suíços cresceram pelo quarto mês consecutivo em agosto, com destaque para China e Japão. Segundo a Federação da Indústria Relojoeira Suíça, as remessas avançaram 9,1% em valor na comparação anual.