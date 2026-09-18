O "Instituto DataAndré" revela deputados estaduais favoritos
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André Campos, que circula muito bem em todos os círculos políticos, criou o “Instituto DataAndré”, depois dos federias, revela os deputados estaduais por partidos, que deverão ser eleitos em outubro:
- MDB: Álvaro Porto. Têm chance José Queiroz e Flávio Gadelha.
- PSD: Aglaison Victor, Antônio Moraes, Débora Almeida, Joãozinho Tenório, Romero Sales, William Brígido, Jarbas Filho e Andréa Medeiros. Têm chance Davi Muniz, Raimundo Pimentel, Anderson Luís, César Ramos, Fábio Aragão, Janjão, Professor Lupércio, Zé de Irmão Teca e Viviane Fagundes.
- PODEMOS: Gustavo Gouveia, Gilson Machado Filho, Luciano Duque e Fabrício Ferraz Têm chance Edson Vieira, Regina da Saúde, Mário Ricardo e Wanderson Florêncio.
- PL: André Ferreira, Alberto Feitosa e Abimael Santos.
- PP/UNIÃO: Adalto Santos, Antônio Coelho, Danilo Godoy, Gleide Ângelo, France Hacker, Kaio Maniçoba, Cleiton Collins e Júnior de Tercio. Têm chance Henrique Queiroz, Claudiano Martins, Joel da Harpa, Roberta Arrais e Anderson Correia.
- PSB: Francismar Pontes, Romero Albuquerque, Romerinho Jatobá, Eriberto Filho, Cayo Albino, Batista Cabral e Rodrigo Farias. Têm chance Bruno Marques, Sileno Guedes, Diogo Moraes, Maria Arraes e Aderaldo Pinto.
- REPUBLICANOS: Jobson Almeida. Têm chance Josimara e Júnior Matuto.
- AVANTE: Sebastião Oliveira. Tem chance Antônio Fernando.
- PT/PV/PCdoB: Doriel Barros, João Ramos Costa, João Paulo, Lara Santana, João de Nadeji e Joaquim Lira. Têm chances Gilmar Júnior, Dani Portela, Breno Araújo e Vinicius Castello.
- NOVO: Renato Antunes e Técio Teles.
TURISMO
Raquel Lyra participará de sabatina com o trade turístico de Pernambuco, na próxima terça-feira, às 15h, no “Beach Class Convention by Mai”. Vai destacar seus projetos para o setor no seu segundo mandato, caso seja reeleita.
PESQUISA
A Quaest realiza nova pesquisa para medir as intenções de voto à Presidência da República, a primeira depois da vergonhosa reunião do Supremo Tribunal Federal que adiou a decisão de abrir uma investigação para apurar a relação pouco republicana entre Alexandre de Moraes e Daniel Vorcaro.
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TOMBAMENTO
Na próxima quarta-feira, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, em Brasília, vai votar o tombamento definitivo de dois prédios históricos do Recife. A antiga Casa de Detenção do Recife, atual Casa da Cultura de Pernambuco, e a Estação Central do Recife.
CONCATEDRAL
No meu artigo de hoje na página de opinião, destaco a história da Matriz do Espinheiro, transformada em Concatedral da Arquidiocese de Olinda e Recife.
TÉCNICOS
Dos 20 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro, 18 já demitiram técnicos. Quatro deles, depois, foram contratados por outras equipes: Fernando Diniz, Renato Gaúcho, Dorival Júnior e Thiago Carpini e Tite. Apenas o Palmeiras (Abel Ferreira) e o Bahia (Rogério Ceni) não trocaram de treinadores.
REFENO
Alguns restaurantes próximos ao Marco Zero estão com programação especial amanhã, para a largada da 37ª Refeno, que acontece ao meio-dia, como o Bargaço, Catamaran, Cais Rooftop, Moendo na Laje, Chicama e o Seu Boteco.
PONTO FINAL
O chef sergipano Yuri Machado, que comandava a cozinha do CÁ-JÁ confirma a saída do restaurante, após nove anos.
ORQUESTRA
O RioMar Recife promove, de 23 a 26 de setembro, às 19h, o Concertos da Primavera, com apresentações gratuitas de concertos. A abertura será com a Orquestra Criança Cidadã, que reúne 18 músicos sob regência do maestro venezuelano Rafael Dommar.
RELÓGIOS
As exportações de relógios suíços cresceram pelo quarto mês consecutivo em agosto, com destaque para China e Japão. Segundo a Federação da Indústria Relojoeira Suíça, as remessas avançaram 9,1% em valor na comparação anual.