Ruas do Recife Antigo ganham um novo visual

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

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Já começou a segunda etapa do projeto de embutimento da rede de telecomunicações no Recife Antigo. A nova fase contempla 10 ruas da região e tem conclusão das obras para 25 de setembro, enquanto a retirada dos fios aéreos deverá ser finalizada até 12 de fevereiro de 2027.

Amanda e Fausto Campos no Cecilia Cucina - Gleyson Ramos/Divulgação

A ÚNICA

A ministra Cármen Lúcia foi a única entre os ministros do Supremo Tribunal Federal a ter uma performance elogiável na vergonhosa sessão de anteontem, ao demonstrar sua vergonha com os fatos lamentáveis que o Brasil inteiro viu pela televisão.

DEBATES

A Federação das CDLs Pernambuco, a Câmara dos Dirigentes Lojistas do Recife e o Sindilojas Recife promovem debates com os candidatos a governador, no Coco Bambu do Derby. João Campos hoje e Raquel Lyra amanhã.

VERNISSAGE

José Paulo, Christina Machado e Maurício Castro abrem a exposição “Padrão Reativo”, hoje, às 19h, na Torre Malakoff. Com curadoria de Júlio Cavani, a mostra reúne painéis de cerâmica vitrificada que podem ser remontados em diferentes combinações, alterando formatos e significados.

NO CASAMENTO

Alessandra Barbosa foi destaque no badalado casamento de Ana Rickmann e Edu Guedes, em São Paulo, onde assinou os doces e o bolo de rolo.

Marcelle Farias com o artista Chacha Barja, que está no elenco da Galeria Marco Zero - Arquivo Pessoal

EXPOSIÇÃO

Diretamente do MASP, o Recife recebe pela primeira vez as obras de Edgar Degas, um dos símbolos do impressionismo. A exposição ficará no Instituto Ricardo Brennand, a partir de 25 de setembro. Um dia antes, comunicadores serão recebidos por Sofia Borges para imersão.

CONFRONTO

A Arena Pernambuco recebe, no dia 13 de outubro, um amistoso de futebol feminino entre Brasil e Argentina.

GRAMMY

Foi divulgada ontem a lista de indicados do Grammy Latino 2026. Entre os muitos brasileiros, estão Anitta, Urias, Lenine, Marisa Monte, Johnny Hooker, Luedji Luna, Marina Sena, Zeca Veloso, Xande de Pilares, João Gomes, Mestrinho e Jota.pê.

A pernambucana Alessandra Barbosa, no casamento de Ana Rickmann e Edu Guedes, em São Paulo - Arquivo Pessoal

TÊNIS

João Fonseca, principal nome do tênis brasileiro e atual 29º colocado no ranking da ATP, vai defender o Brasil na Copa Davis, neste fim de semana, no Rio de Janeiro, onde enfrenta a Suíça.

LUTO

Camila Pitanga enviou uma mensagem carinhosa a Luciana Lima, viúva de Domingos Montagner, na data em que se completaram 10 anos da morte do ator. Montagner morreu afogado no Rio São Francisco, em 2016, durante as gravações da novela “Velho Chico”.