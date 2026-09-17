Concurso para juiz tem 4 mil candidatos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Os destaques da sociedade pernambucana, com notícias de eventos, personalidades e acontecimentos que movimentam Pernambuco e o Recife

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Com 4.214 candidatos inscritos, a Prova Objetiva Seletiva do concurso público para o cargo de juiz(a) substituto(a) do Tribunal de Justiça de Pernambuco será realizada no dia 27 de setembro, na Universidade Católica de Pernambuco. É a primeira etapa do certame, que oferece 30 vagas, além da formação de cadastro de reserva. A comissão, coordenada pelo desembargador Stênio Neiva, criou espaço extras para candidatos com condições especiais.

Silvia Wanderley, Claudia da Fonte, Cris Bastos e Diana Vieira em Portugal - Arquivo Pessoal

CANDIDATOS

Segundo o “Instituto DataAndré”, de André Campos, mesmo com boas votações, Eduardo Moura, do Novo (160 mil votos) e Jones Manoel, do PSOL (150 mil votos), podem não serem eleitos deputado federal, pelo fato dos seus partidos não atingirem o coeficiente eleitoral.

PORTUGUÊS

O Hospital Português, referência na nossa medicina, comemora seus 171 anos na segunda-feira. Teremos Missa de Ação de Graças, sessão solene no salão nobre e almoço.

QUARENTA ANOS

Considerado um dos melhores restaurantes japoneses do país, o “Quinta do Futuro” comemora hoje seus 40 anos. Será com jantar degustação em que chef André Saburó dividir a cozinha com colegas Zaiyu Hasegawa, Rodrigo Oliveira, Saiko Izawa, Yasmin Yonashiro e Noriko Yamaguchi.

Ana Paula Vilaça, aniversariante de hoje, e Bruna Oliveira em evento - Arquivo Pessoal

ILHA DO SAL

A Cabo Verde Airlines, que já tem um voo Recife-Praia, anunciou que em 12 de dezembro inicia nova ligação semanal, entre nossa capital e a Ilha do Sal. Um local cheio de beleza onde já estive duas vezes e que tem dezenas de resorts enormes, que conseguem atrair especialmente turistas da Europa.

OS FILHOS

Mais dois filhos de ministros do Supremo Tribunal Federal tiveram ligações com Daniel Vorcaro reveladas. Kevin Marques, filho do ministro Kassio Nunes Marques e Rodrigo Fux, filho do ministro Luiz Fux.

NATAL

A Grillo inaugura hoje, às 16h, o “Natal para o Mundo”, na sua loja da Mascarenhas de Moraes. Evento terá menu assinado pelo chef David Guedes.

ESTREIA

O “The Voice Brasil” está de volta à televisão. A nova temporada estreia no dia 27 de setembro, com exibição simultânea no Disney+ e no SBT.

AVENIDA BRASIL 2

Débora Falabella celebrou a volta de “Avenida Brasil 2” à programação da TV Globo e o reencontro com Adriana Esteves, 56. As duas dividiram cenas na primeira versão da novela, exibida em 2012.

Camila Arruda comemorando seu aniversário - Arquivo Pessoal

M O V I M E N T O

BOM DIA: “O Brasil assistiu a uma guerra entre ministros do Supremo Tribunal Federal.” (Igor Maciel)

UMA das figuras mais competentes e queridas do Recife, Ana Paula Vilaça comemora seus 40 anos reunindo amigos para almoço hoje, no Cais Rooftop.

O FESTIVAL “Cena CumpliCidades” recebe artistas de dança da França, Colômbia e Brasil para sua 19ª edição, hoje, no Santa Isabel.

OS MAIORES nomes do setor no país participarão do Congresso Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem, de hoje a sábado, no Recife Expo Center.

MARIA Paula Marinho foi muito celebrada ontem, quando comemorou idade nova, a primeira vez como mamãe de Olívia.

BIA Guirão nos preparativos da festa de gala que vai celebrar 10 anos do Almoço Rosa, dia 8 de outubro.

ANIVERSARIANTES: Alessandra Vieira, Alexandre Alves de Paula, Alexandre da Fonte, Ana Luiza Feitosa, Ana Paula Vilaça, Arnaldo de Sena Carneiro, Diva Dias, Elias Roma Filho, Eliete Conte Mayer, Fátima Maciel, Fernando Monteiro, Flávio Nunes Sivini, Íris Santos Pedrosa, Laercio Portela, Luciano Pinheiro, Marcus Studart, Maria Isolina Calheiros, Maurício Rands, Natália Ribeiro e Rodrigo Coutinho.