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João Alberto | Notícia

O Instituto DataAndré revela deputados federais favoritos

Os destaques da sociedade pernambucana, com notícias de eventos, personalidades e acontecimentos que movimentam Pernambuco e o Recife

Por JC Publicado em 16/09/2026 às 0:00
André Campos
André Campos - Arquivo pessoal

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André Campos, que circula muito bem em todos os círculos políticos, criou o “Instituto DataAndré”, que faz previsões sobre os deputados federais, por partidos, que deverão ser eleitos em outubro:

  • MDB: Iza Arruda.
  • PSD: Fernando Monteiro, Júnior Uchoa e Daniel Coelho.
  • PODEMOS: Marcelo Gouveia e Gilson Machado, Tem chance Ricardo Teobaldo.
  • PL: Anderson Ferreira e Tiago Medina. Tem chance o coronel Meira.
  • PP/UNIÃO: Lula da Fonte, Miguel Coelho, Clarissa de Tércio e Juliana Chaparral. Têm chances Fernando Filho e Edison Silva.
  • PSB: Pedro Campos, Lucas Ramos, Felipe Carreras e Gabriel Porto. Tem chance Charlles de Tiringa.
  • REPUBLICANOS: Sílvio Costa Filho e Augusto Coutinho. Tem chance o Bispo Ossésio.
  • AVANTE: Waldemar Oliveira.
  • PT/PV/PCdoB: Carlos Veras e Clodoaldo Magalhães. Têm chances Renildo Calheiros, Rosa Amorim, Liana Cirne e Milton Coelho
  • PSDB: O Pastor Eurico tem chance.
  • PSOL: Jones Manoel tem chance.
  • NOVO: Eduardo Moura tem chance.

NOVO NÚCLEO

A Orquestra Criança Cidadã dá mais um passo na ampliação de seu trabalho social e musical com a implantação de um novo núcleo na Comunidade Obra de Maria, em São Lourenço da Mata. A iniciativa chega acompanhada de um processo seletivo que oferece 60 vagas imediatas para crianças e adolescentes de 7 a 14 anos.

 

Arquivo Pessoal
João Carlos Paes Mendonça, na Fundação Pedro Paes Mendonça, na Serra do Machado, em Sergipe, com a diretora de Comunicações, Carla Seixas, a gestora da escola, Karen Sasaki, a diretora de Desenvolvimento Social, Thayara Paschoal, e a coordenadora patrimonial, Talita Santos - Arquivo Pessoal

RETORNO

Celine Dion reuniu 30 mil pessoas na Plenitude Arena, em Paris, estreia do tour de 26 apresentações na capital francesa. Ela voltou aos palcos depois de seis anos, quando foi diagnosticada com a síndrome da pessoa rígida, uma rara e incurável doença neurológica. Os ingressos custam entre R$ 680 e R$ 3,4 mil.

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RECONHECIMENTO

O Prêmio Margarida de Boas Práticas em Equidade de Gênero, promovido pelo TRF-5 em homenagem à Margarida Cantarelli, foi entregue ontem a Márcia Regina Miranda, Adriana Maioa, Larissa Suassuna, Giovanna Machado e Rosa Maria da Silva.

SEM ROBÔS

O publicitário Sérgio Lima, que trabalhou em campanhas de Jair Bolsonaro, é o marqueteiro de Augusto Cury, que surge como a grande novidade da campanha eleitoral. Ao contrário dos que acusam a campanha, não usa robôs para incrementar os acessos.

 

Arquivo Pessoal
Margarida Cantarelli e Marilena Carrero na homenagem póstuma a Raimundo Carrero na Academia Pernambucana de Letras - Arquivo Pessoal

O BOLO

Famosa doceira recifense, Jessica Pires tem feito muito sucesso com a sua criação “Bolo de Noiva de Caju”, substitui as ameixas secas pelas passas de caju.

MICHELIN

Zaiyu Hasegawa, um dos chefs mais famosos da Ásia, com duas estrelas do Guia Michelin, estará entre os chefs que assinarão o cardápio do jantar que vai marcar os 40 anos da Quina do Futuro, amanhã.

CANDIDATA

Rita Zambelli é candidata a deputada federal por São Paulo. É a mãe da ex-deputada Carla Zambelli, foragida da Justiça e à espera do desfecho de um processo de extradição na Itália.

 

Arquivo Pessoal
Os juristas Mário Delgado, Paulo Luiz Netto Lobo e Jones Figueiredo, em evento jurídico - Arquivo Pessoal

O NOME

José Mendonça Filho revela que, caso seja eleito senador, vai apresentar projeto de lei mudando o nome do Supremo Tribunal Federal.

A PRIMEIRA

A seleção brasileira enfrenta a Índia no dia 3 de outubro, em Calcutá. Será a primeira vez que as duas seleções se encontram.

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