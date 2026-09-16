Biografia conta histórias de Geraldo Uchoa de Moraes
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O empresário Geraldo Uchoa de Moraes, que teve uma grande atuação no setor de combustíveis e no Náutico, vai ganhar biografia, escrita pelo jornalista Fernando de Castro. “Geraldo Uchôa: Minha Jornada” reúne histórias, reportagens, fotos e episódios marcantes da sua carreira empresarial, que teve atuação de destaque no Programa Nacional do Álcool, em Pernambuco, por meio da antiga Usina Alvorada, que deu origem, no fim da década de 1990, à Setta Combustíveis. A obra foi elaborada a partir de depoimentos do biografado, de familiares e amigos, entre eles o advogado Gustavo Paes de Andrade. Um grande amigo que foi meu companheiro numa viagem de volta ao mundo, realizada pelo grupo Tavares Correia.
CINQUENTENÁRIO
Apaixonado pelo U2, o mestre Fernando Pimentel está na expectativa de um novo disco e tour da banda, que hoje completa 50 anos do primeiro encontro dos seus integrantes na cozinha da casa do baterista Larry Mullen Jr, em Dublin. E promete um disco novo até o final do ano e um tour que pela primeira vez começará pela América Latina
RETORNO
Julião Konrad retorna de circulada por São Paulo. Foi observar as novidades na área da gastronomia naquela cidade.
EDUCAÇÃO
Nossa colega de redação Mirella Araújo, será mediadora de um painel, dia 23, em São Paulo. com as professoras Paola Uccelli e Catherine Snow, da Harvard Graduate School of Education, sobre linguagem, compreensão de texto e os desafios da transição da
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LEILÕES
Em recuperação judicial e tentando obter recursos, as Casas Bahia têm realizado leilões relâmpagos de geladeiras, fogões, TVs e celulares com preços muito baixos. Os próximos serão sexta e sábado, com um detalhe: os produtos vêm sem garantia.
NA POUSADA
A chef Tânia Gulde, responsável pela cozinha da Pousada da Paixão, recebe o chef César Santos, sexta-feira, para um encontro especial em homenagem a Diva Pacheco. Juntos, vão desenvolver uma receita inédita.
INOVAÇÃO
O poeta Bráulio Bessa é presença confirmada no 22º Congresso Internacional de Inovação na Educação, de 6 a 8 de outubro, no RioMar Eventos. Promovido pelo Sistema Fecomércio, o encontro reúne mais de 20 grandes nomes nacionais e internacionais.
TARSILA
O musical “Tarsila, a Brasileira”, que conta a vida da pintora Tarsila do Amaral, será exibido entre os dias 1º e 4 de outubro, no Teatro Guararapes, com elenco comandado por Cláudia Raia.
TÉCNICOS
Dos 20 clubes da Série A, 16 já demitiram técnicos. Três deles, depois, foram contratados por outras equipes: Fernando Diniz, Renato Gaúcho e Dorival Júnior.
M O V I M E N T O
BOM DIA: “Consigo pensar de forma solitária. Não sei se é a melhor maneira de formar opinião, mas é a que mais me permite preservar a genuína independência diante do barulho que nos cerca.” (General Otávio Santana do Rêgo Barros)
- SEGUNDO a Billboard Brasil, João Gomes foi o melhor show do Palco Sunset e Priscila Senna do Palco Favela, no 6º dia de Rock In Rio.
- COM a participação de Josildo Sá, a cantora Letícia Bastos lança seu projeto “Forró em Série", sábado, na Casa Estação Luz, em Olinda.
- A MARCA e.l.f Cosmetics chega ao Brasil no dia 25 de setembro, nas lojas da Sephora.
- FIZERAM sucesso no Emmy Awards os vestidos de cetim, estilo slip dress.
- ESGOTARAM os ingressos para o Baile dos 50 anos do Eu Acho É Pouco, em novembro, no Mirante do Paço.
ANIVERSARIANTES Ana Elizabeth Simon, Benjamin Azevedo, Cláudia Santos, Cristina Veiga, Elizabeth Magalhães, Everilda Soares de Araújo, Fernando Raphael, Guilhermina Bandeira, João Paulo II, Isnaldo Braga, Manoel Ferreira Júnior, Marianna Maciel Colaferri, Mariza Jordão, Paulo Menezes, Sílvia Robalinho, Thalita Lopes e Vanessa Magalhães Pereira.