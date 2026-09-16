Biografia conta histórias de Geraldo Uchoa de Moraes

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Os destaques da sociedade pernambucana, com notícias de eventos, personalidades e acontecimentos que movimentam Pernambuco e o Recife

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

O empresário Geraldo Uchoa de Moraes, que teve uma grande atuação no setor de combustíveis e no Náutico, vai ganhar biografia, escrita pelo jornalista Fernando de Castro. “Geraldo Uchôa: Minha Jornada” reúne histórias, reportagens, fotos e episódios marcantes da sua carreira empresarial, que teve atuação de destaque no Programa Nacional do Álcool, em Pernambuco, por meio da antiga Usina Alvorada, que deu origem, no fim da década de 1990, à Setta Combustíveis. A obra foi elaborada a partir de depoimentos do biografado, de familiares e amigos, entre eles o advogado Gustavo Paes de Andrade. Um grande amigo que foi meu companheiro numa viagem de volta ao mundo, realizada pelo grupo Tavares Correia.

Geraldo Júlio e Cristina Mello, um dos casais mais queridos do Recife - Sheila Wanderley/Divulgação

CINQUENTENÁRIO

Apaixonado pelo U2, o mestre Fernando Pimentel está na expectativa de um novo disco e tour da banda, que hoje completa 50 anos do primeiro encontro dos seus integrantes na cozinha da casa do baterista Larry Mullen Jr, em Dublin. E promete um disco novo até o final do ano e um tour que pela primeira vez começará pela América Latina

RETORNO

Julião Konrad retorna de circulada por São Paulo. Foi observar as novidades na área da gastronomia naquela cidade.

EDUCAÇÃO

Nossa colega de redação Mirella Araújo, será mediadora de um painel, dia 23, em São Paulo. com as professoras Paola Uccelli e Catherine Snow, da Harvard Graduate School of Education, sobre linguagem, compreensão de texto e os desafios da transição da

Em visita ao Complexo Portuário de Suape, José Janguiê Diniz é recebido pelo presidente Armando Monteiro Bisneto - Arquivo Pessoal

LEILÕES

Em recuperação judicial e tentando obter recursos, as Casas Bahia têm realizado leilões relâmpagos de geladeiras, fogões, TVs e celulares com preços muito baixos. Os próximos serão sexta e sábado, com um detalhe: os produtos vêm sem garantia.

NA POUSADA

A chef Tânia Gulde, responsável pela cozinha da Pousada da Paixão, recebe o chef César Santos, sexta-feira, para um encontro especial em homenagem a Diva Pacheco. Juntos, vão desenvolver uma receita inédita.

INOVAÇÃO

O poeta Bráulio Bessa é presença confirmada no 22º Congresso Internacional de Inovação na Educação, de 6 a 8 de outubro, no RioMar Eventos. Promovido pelo Sistema Fecomércio, o encontro reúne mais de 20 grandes nomes nacionais e internacionais.

Lúcia Santos, na entrega do Prêmio da Associação Brasileira de Críticos de Arte, no Rio de Janeiro - Rafaela Araújo/Divulgação

TARSILA

O musical “Tarsila, a Brasileira”, que conta a vida da pintora Tarsila do Amaral, será exibido entre os dias 1º e 4 de outubro, no Teatro Guararapes, com elenco comandado por Cláudia Raia.

TÉCNICOS

Dos 20 clubes da Série A, 16 já demitiram técnicos. Três deles, depois, foram contratados por outras equipes: Fernando Diniz, Renato Gaúcho e Dorival Júnior.

M O V I M E N T O

BOM DIA: “Consigo pensar de forma solitária. Não sei se é a melhor maneira de formar opinião, mas é a que mais me permite preservar a genuína independência diante do barulho que nos cerca.” (General Otávio Santana do Rêgo Barros)

SEGUNDO a Billboard Brasil, João Gomes foi o melhor show do Palco Sunset e Priscila Senna do Palco Favela, no 6º dia de Rock In Rio.

COM a participação de Josildo Sá, a cantora Letícia Bastos lança seu projeto “Forró em Série", sábado, na Casa Estação Luz, em Olinda.

A MARCA e.l.f Cosmetics chega ao Brasil no dia 25 de setembro, nas lojas da Sephora.

FIZERAM sucesso no Emmy Awards os vestidos de cetim, estilo slip dress.

ESGOTARAM os ingressos para o Baile dos 50 anos do Eu Acho É Pouco, em novembro, no Mirante do Paço.

ANIVERSARIANTES Ana Elizabeth Simon, Benjamin Azevedo, Cláudia Santos, Cristina Veiga, Elizabeth Magalhães, Everilda Soares de Araújo, Fernando Raphael, Guilhermina Bandeira, João Paulo II, Isnaldo Braga, Manoel Ferreira Júnior, Marianna Maciel Colaferri, Mariza Jordão, Paulo Menezes, Sílvia Robalinho, Thalita Lopes e Vanessa Magalhães Pereira.