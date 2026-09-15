Aeroporto dos Guararapes terá 50 voos internacionais
Os destaques da sociedade pernambucana, com notícias de eventos, personalidades e acontecimentos que movimentam Pernambuco e o Recife
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Eduardo Loyo, presidente da Empetur, anuncia hoje, parceria com a JetSmart, empresa aérea ultra lowcost (de tarifas baratas) para implantação de nova rota internacional, conectando diariamente o Recife a Montevideu. A JetSmart já tem voos diários entre o Recife e Buenos Aires. Com isso, o Aeroporto Internacional dos Guararapes passa a ter 50 frequências semanais por semana.
ANO NOVO
Os judeus comemoraram, de sexta-feira a domingo, o “Rosh Hashaná”, que marcou a chegada do ano 5787.
NO ROCK IN RIO
O Maestro Spok celebrou a participação no show de João Gomes no palco do Rock In Rio. Para o maestro, a experiência foi a realização de um sonho, pois “João poderia ter ido sozinho, mas teve a ideia de levar um pouco das manifestações pernambucanas.”
INAUGURAÇÃO
Será hoje o lançamento do Guia de Restaurantes 2026 da Boa Lembrança reunindo 98 casas ao redor do Brasil. Com certeza terá reconhecidos locais da gastronomia pernambucana. Já está confirmada a presença da Oficina do Sabor.
LUXO
Isabeli Fontana roubou a cena em Dubai, como atração principal do The Event 003, comandado pelo brasileiro Vincenzo Visciglia. Na passarela de 130 metros, a modelo brilhou com um vestido exclusivo, confeccionado durante um mês por cinco artesãos.
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MARINHA
Capitão de Fragata André Luiz dos Santos Costa, capitão dos Portos de Pernambuco, coordena ações para garantir a segurança do litoral do estado na temporada de verão.
FÉRIAS
Depois de participar de eventos na Universidade de Harvard, Gleyce Fortaleza seguiu para férias nas Bahamas, com o marido, Bruno Lima.
FUTURO
Eduardo Bolsonaro tem revelado a amigos nos Estados Unidos que se o irmão, Flávio Bolsonaro, for eleito presidente do Brasil, ele será o ministro das Relações Exteriores.
CANDIDATA
Rita Zambelli é candidata a deputada federal por São Paulo. É a mãe da ex-deputada Carla Zambelli, foragida da Justiça e à espera do desfecho de um processo de extradição na Itália.
M O V I M E N T O
BOM DIA: “O consumo pode ser libertador ou opressor, depende das suas escolhas”. (João Paulo Siqueira)
- RAIMUNDO Dantas está em Fortaleza, onde comanda o Entre Amigos do RioMar da capital cearense.
- LUCIANA Bacelar retorna de circulada pela Europa.
- O MERCADO de São José celebrou seus 151 anos, no final de semana.
- HOJE é o Dia do Cliente.
- GIOVANNA Ewbank afirmou ontem, quando celebrou seus 40 anos, que está mais interessante do que imaginava com a idade.
ANIVERSARIANTES Ana Maria Tinoco, Carlos Abath, Carlos Alberto Teixeira Júnior, Cláudia Paes Barreto, Edelson Barbosa, Fernando Martins, Leonardo Spinelli, Lorena Pacífico, Luciano Braun, Pedro Carneiro, Regina Maura Lemos, Ricardo Japiassu, Rosane Carneiro, Sílvia Sá Leitão, Sílvio Medeiros e Tereza Coelho.