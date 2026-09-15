Decisões monocráticas são maioria no STF

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

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A prática das decisões monocráticas cresce no Supremo Tribunal Federal. Neste ano, já foram 66,5 mil, o número representa 80% do total de 82,5 mil decisões, que incluem: 4,5 mil no plenário, 5,2 mil na 1ª Turma e 6,1 mil na 2ª Turma. Os ministros que mais tomaram decisões monocráticas são: Alexandre de Moraes (6.016 decisões), Flávio Dino (4.554), Nunes Marques (4.410), Cristiano Zanin (4.107) e Dias Toffoli (4.097). Completam a lista André Mendonça (3.849), Gilmar Mendes (3.848), Cármen Lúcia (3.836) e Luiz Fux (3.690).

Cornélio e Cláudia Brennand, um casal muito querido, na comemoração do aniversário dela, no domingo - Arquivo Pessoal

MINISTRA

Apontada como um possível voto de desempate sobre o futuro das investigações contra Alexandre de Moraes por suas conexões com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, a ministra Cármen Lúcia revelou a interlocutores que tem um histórico de independência na Corte e não se submeterá a pressões dos colegas.

BANDEIRAS

Na Parada da Diversidade, domingo, no Parque Dona Lindu, tinha muito mais bandeiras de candidatos do que a colorida, símbolo do movimento LGBTQIA+.

RETORNO

Karla e Álvaro Dantas retornam de uma semana na Europa. Participaram de um nupcial e ele foi destaque em Londres no congresso da Sociedade Europeia de Cirurgiões de Catarata e Refrativos.

Kerima e Isaías Lins, em circulada por Portugal - Arquivo Pessoal

CINEMA

O filme que teve maior público no final de semana nos cinemas do Recife, foi “Minha Melhor Amiga”. Com apenas uma semana de exibição no país, a película estrelada por Ingrid Guimarães e Mônica Martelli, atingiu a marca de 1,2 milhão de espectadores no Brasil.

OURO

A pernambucana Etiene Medeiros comemorou a conquista da medalha de ouro nos 50m costas dos XIII Jogos Sul-Americanos, na Argentina.

Danielle Duca, Ricardo Rodrigues e Janaina Guerra em evento empresarial - Arquivo Pessoal

CONVITE

A cantora Giulia Be vai se casar com John Conor Kennedy, neto do ex-presidente dos EUA John F. Kennedy, dia 10 de outubro, na Igreja Nossa Senhora do Carmo da Antiga Sé, no Rio de Janeiro. O convite, feito à mão para os convidados, traz ilustrações da fauna e flora brasileira, principalmente do Rio de Janeiro.

IPHONE

Não existem muitas mudanças efetivas entre o Iphone 17 Pro Max e o 18 Pro Max. O novo modelo mantém o tamanho da tela e o conjunto de três câmeras traseiras, mas promete avanços em fotografia, desempenho, refrigeração e bateria. A principal novidade está na qualidade da câmera principal.

FÓRMULA 1

Virgínia Fonseca marcou presença no paddock do GP de Fórmula 1 ao lado do namorado, o jogador Vinicius Jr. A empresária também posou com os pilotos Lewis Hamilton e Gabriel Bortoleto durante o evento.

HISTÓRICO

Domingo, o Cinema da Fundação do Derby vai receber a exibição inédita do filme “Luciana, a Comerciária”. O filme raro de Mozart Cintra foi guardado por meio século e só será exibido pois conseguiram revitalizar e digitalizar o internegativo.