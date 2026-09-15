Decisões monocráticas são maioria no STF
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A prática das decisões monocráticas cresce no Supremo Tribunal Federal. Neste ano, já foram 66,5 mil, o número representa 80% do total de 82,5 mil decisões, que incluem: 4,5 mil no plenário, 5,2 mil na 1ª Turma e 6,1 mil na 2ª Turma. Os ministros que mais tomaram decisões monocráticas são: Alexandre de Moraes (6.016 decisões), Flávio Dino (4.554), Nunes Marques (4.410), Cristiano Zanin (4.107) e Dias Toffoli (4.097). Completam a lista André Mendonça (3.849), Gilmar Mendes (3.848), Cármen Lúcia (3.836) e Luiz Fux (3.690).
MINISTRA
Apontada como um possível voto de desempate sobre o futuro das investigações contra Alexandre de Moraes por suas conexões com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, a ministra Cármen Lúcia revelou a interlocutores que tem um histórico de independência na Corte e não se submeterá a pressões dos colegas.
BANDEIRAS
Na Parada da Diversidade, domingo, no Parque Dona Lindu, tinha muito mais bandeiras de candidatos do que a colorida, símbolo do movimento LGBTQIA+.
RETORNO
Karla e Álvaro Dantas retornam de uma semana na Europa. Participaram de um nupcial e ele foi destaque em Londres no congresso da Sociedade Europeia de Cirurgiões de Catarata e Refrativos.
CINEMA
O filme que teve maior público no final de semana nos cinemas do Recife, foi “Minha Melhor Amiga”. Com apenas uma semana de exibição no país, a película estrelada por Ingrid Guimarães e Mônica Martelli, atingiu a marca de 1,2 milhão de espectadores no Brasil.
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OURO
A pernambucana Etiene Medeiros comemorou a conquista da medalha de ouro nos 50m costas dos XIII Jogos Sul-Americanos, na Argentina.
CONVITE
A cantora Giulia Be vai se casar com John Conor Kennedy, neto do ex-presidente dos EUA John F. Kennedy, dia 10 de outubro, na Igreja Nossa Senhora do Carmo da Antiga Sé, no Rio de Janeiro. O convite, feito à mão para os convidados, traz ilustrações da fauna e flora brasileira, principalmente do Rio de Janeiro.
IPHONE
Não existem muitas mudanças efetivas entre o Iphone 17 Pro Max e o 18 Pro Max. O novo modelo mantém o tamanho da tela e o conjunto de três câmeras traseiras, mas promete avanços em fotografia, desempenho, refrigeração e bateria. A principal novidade está na qualidade da câmera principal.
FÓRMULA 1
Virgínia Fonseca marcou presença no paddock do GP de Fórmula 1 ao lado do namorado, o jogador Vinicius Jr. A empresária também posou com os pilotos Lewis Hamilton e Gabriel Bortoleto durante o evento.
HISTÓRICO
Domingo, o Cinema da Fundação do Derby vai receber a exibição inédita do filme “Luciana, a Comerciária”. O filme raro de Mozart Cintra foi guardado por meio século e só será exibido pois conseguiram revitalizar e digitalizar o internegativo.