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Decisões monocráticas são maioria no STF

Os destaques da sociedade pernambucana, com notícias de eventos, personalidades e acontecimentos que movimentam Pernambuco e o Recife

Por João Alberto Publicado em 15/09/2026 às 0:00
Fachada do Supremo Tribunal Federal (STF)
Fachada do Supremo Tribunal Federal (STF) - Antônio Augusto/STF

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A prática das decisões monocráticas cresce no Supremo Tribunal Federal. Neste ano, já foram 66,5 mil, o número representa 80% do total de 82,5 mil decisões, que incluem: 4,5 mil no plenário, 5,2 mil na 1ª Turma e 6,1 mil na 2ª Turma. Os ministros que mais tomaram decisões monocráticas são: Alexandre de Moraes (6.016 decisões), Flávio Dino (4.554), Nunes Marques (4.410), Cristiano Zanin (4.107) e Dias Toffoli (4.097). Completam a lista André Mendonça (3.849), Gilmar Mendes (3.848), Cármen Lúcia (3.836) e Luiz Fux (3.690).

 

Arquivo Pessoal
Cornélio e Cláudia Brennand, um casal muito querido, na comemoração do aniversário dela, no domingo - Arquivo Pessoal

MINISTRA

Apontada como um possível voto de desempate sobre o futuro das investigações contra Alexandre de Moraes por suas conexões com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, a ministra Cármen Lúcia revelou a interlocutores que tem um histórico de independência na Corte e não se submeterá a pressões dos colegas.

BANDEIRAS

Na Parada da Diversidade, domingo, no Parque Dona Lindu, tinha muito mais bandeiras de candidatos do que a colorida, símbolo do movimento LGBTQIA+.

RETORNO

Karla e Álvaro Dantas retornam de uma semana na Europa. Participaram de um nupcial e ele foi destaque em Londres no congresso da Sociedade Europeia de Cirurgiões de Catarata e Refrativos.

 

Arquivo Pessoal
Kerima e Isaías Lins, em circulada por Portugal - Arquivo Pessoal

CINEMA

O filme que teve maior público no final de semana nos cinemas do Recife, foi “Minha Melhor Amiga”. Com apenas uma semana de exibição no país, a película estrelada por Ingrid Guimarães e Mônica Martelli, atingiu a marca de 1,2 milhão de espectadores no Brasil.

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OURO

A pernambucana Etiene Medeiros comemorou a conquista da medalha de ouro nos 50m costas dos XIII Jogos Sul-Americanos, na Argentina.

 

Arquivo Pessoal
Danielle Duca, Ricardo Rodrigues e Janaina Guerra em evento empresarial - Arquivo Pessoal

CONVITE

A cantora Giulia Be vai se casar com John Conor Kennedy, neto do ex-presidente dos EUA John F. Kennedy, dia 10 de outubro, na Igreja Nossa Senhora do Carmo da Antiga Sé, no Rio de Janeiro. O convite, feito à mão para os convidados, traz ilustrações da fauna e flora brasileira, principalmente do Rio de Janeiro.

IPHONE

Não existem muitas mudanças efetivas entre o Iphone 17 Pro Max e o 18 Pro Max. O novo modelo mantém o tamanho da tela e o conjunto de três câmeras traseiras, mas promete avanços em fotografia, desempenho, refrigeração e bateria. A principal novidade está na qualidade da câmera principal.

FÓRMULA 1

Virgínia Fonseca marcou presença no paddock do GP de Fórmula 1 ao lado do namorado, o jogador Vinicius Jr. A empresária também posou com os pilotos Lewis Hamilton e Gabriel Bortoleto durante o evento.

HISTÓRICO

Domingo, o Cinema da Fundação do Derby vai receber a exibição inédita do filme “Luciana, a Comerciária”. O filme raro de Mozart Cintra foi guardado por meio século e só será exibido pois conseguiram revitalizar e digitalizar o internegativo.

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