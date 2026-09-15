André Saburó celebra 40 anos do Quina do Futuro em jantar emblemático

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Evento será nesta quinta-feira (17) com menu entre a culinária do Japão e de Pernambuco com os chefs Zaiyu Hasegawa, Rodrigo Oliveira e Saiko Izawa

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Nesta quinta-feira (17), o Quina do Futuro, um dos restaurantes mais tradicionais e reconhecidos do Recife, celebra 40 anos de história.

Na ocasião, o chef André Saburó, que comanda a casa, promove jantar ao lado de grandes chefs nacionais e internacionais: Zaiyu Hasegawa, do duas estrelas Michelin DEN, em Tóquio, Rodrigo Oliveira, do Mocotó, em São Paulo, e Saiko Izawa, do Rosewood São Paulo.

À altura da gastronomia da noite, a especialista em saquê e omotenashi, Yasmin Yonashiro coordenará a harmonização do menu acompanhada da sommelière do DEN, Noriko Yamaguchi.



Onde tudo começou

André Saburó herdou dos seus pais, os japoneses Tomiko e Júlio, o amor pela cozinha. Ele é o atual gestor e sushiman do “Quina do Futuro”, “Sushi Yoshi”, “Sumô Sushi Bar” e “Tokyo's Café”.

Em entrevista para Coluna João Alberto, Saburó contou que é recifense, mas seus pais vieram e Nagasaki, no Japão. "A família do meu pai, Shigeru, veio para o Brasil quando ele tinha 18 anos, depois do pós-guerra, para reconstruir a vida. Meu pai e meu tio, Sayoshi, foram para São Paulo, e meus avós vieram para Recife. Em 1958, meu pai veio com meu tio para Recife e, como durante a temporada em São Paulo, ele havia aprendido a fazer pastéis com a família Yokoyama, e abriu uma pastelaria, no edifício Pirapama, na Boa Vista", conta.

Saburó ainda não sabia, mas ali começou uma tradição familiar e o amor pela gastronomia. Depois, seu pai fundou o sistema “self service” e fundou o primeiro aqui em Recife, chamado “Tokyo's’. Depois abriu o restaurante “Le Buffet”, na Rua do Hospício, com perfil mais chique.

"Nos meados dos anos 1980 o centro do Recife entrou em decadência e os estabelecimentos do meu pai faliram. Então, ele foi pra São Paulo junto com meu irmão mais velho, Taró, e passaram seis meses tendo um treinamento de comida japonesa. Quando voltaram, meu pai decidiu fazer, no térreo da nossa casa, o Quina do Futuro, em 1986", relata.

Sobre celebrar os 40 anos de um negócio familiar, Saburó reafirma que é impossível não lembrar de como tudo começou. "Eu lembro do meu pai mexendo cimento, de mamãe observando como o piso estava sendo feito, enfim, de como o Quina é fruto da dedicação da minha família. Comemorar 40 anos é celebrar ainda os aprendizados, as amizades pra toda a vida, a entrega dos colaboradores e dos fornecedores.

É a hora em que agradeço pela resiliência de poder de fazer do Quina um restaurante que eu gostaria de frequentar com a família, que fosse um lugar de aconchego que atravessasse gerações".