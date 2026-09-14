O novo aeroporto de Lisboa somente vai operar em 2035
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Com o Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, funcionando no limite, o governo de Portugal planeja a construção de um novo aeroporto internacional para atender a capital portuguesa. É o Aeroporto Luís de Camões, em Alcochete, do outro lado do Rio Tejo. A obra vai demorar: com investimento de 9 bilhões de euros (R$ 53 bilhões), as obras só devem começar em 2029. Com 500 mil metros quadrados, terá a capacidade de 56 milhões de passageiros por ano, com conexão à metrô de Lisboa. Deve entrar em funcionamento em 2035. Até lá, passageiros vão continuar sofrendo com os serviços no atual aeroporto.
PAPA
O Papa Leão XIV completa 71 anos hoje.
IMORTAL
Nos corredores da Academia Brasileira de Letras é dado como certo o nome do médico Drauzio Varella para ocupar a próxima vaga que aparecer.
E-BOOK
Durante a Bienal do Livro de São Paulo, Antônio Campos lançou a plataforma editorial de livros em formato e-book, Ponte Nova Editora, um Grupo Editorial luso brasileiro.
AVIAÇÃO
A companhia aérea britânica “EasyLet", uma das maiores do segmento low cost, está sendo vendida para o grupo norte-americano de crédito privado Castlelake, por 5,5 bilhões de libras (R$ 38 bilhões).
MAIS VAGAS
Por uma questão de segurança, a Aena desistiu de utilizar a cobertura do edifício-garagem do Aeroporto dos Guararapes para eventos. Foi usado para criar mais 250 vagas de estacionamento.
TUBARÕES
Uma curiosidade: os tubarões vivem em média 27 anos e têm de 35 a 55 filhotes por ninhada.
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FASHION
A grife “Cavalera” que fez o maior sucesso entre o fim dos anos 1990 e meados dos anos 2010, com lojas em todo o país, inclusive no Recife, está de volta. Abriu uma loja física em São Paulo.
NOVIDADE
A Dog’s Ville, famosa creche para cachorros de São Paulo, estuda proposta para abrir uma filial no Recife. Lá, os cães têm toda mordomia e recebem muitos mimos. A propósito o Brasil tem 54,2 milhões de cachorros das mais variadas raças, um número maior ao de crianças.
M O V I M E N T O
BOM DIA: "Em Brasília, o que parece, mas não é, quase sempre acaba sendo." (Romoaldo de Souza)
O Mirante do Paço pode receber um réveillon para receber 2027.
VAI se chamar “Aromas do Café”, a nova coleção de joias de Ana Karina Simon.
O INSTITUTO Ricardo Brennand abre no dia 25 exposição com peças do acervo do Museu de Arte de Arte de São Paulo.
VICTORIA Ournac é a nova adida de Cooperação e Ação Cultural do Consulado-geral da França.
GISELE Freitas lança o livro “O Capacitismo ente Nós” no dia 24 no Vicalli Café.
ANIVERSARIANTES Cláudio Sá Leitão, Fernando Eduardo Ferreira, Gilda Baldissera, Gustavo Colaço Dias Neto, João Alberto Salviano, Lúcia Varjal, Pablo Esteves, Papa Leão XIV, Paulo Roberto Alves da Silva, Pedro Feitosa Neto, Roberta Arraes, Roberto Ludmer, Roberto Motta, Rose Beltrão e Wânia Serpa.