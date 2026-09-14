O novo aeroporto de Lisboa somente vai operar em 2035

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Os destaques da sociedade pernambucana, com notícias de eventos, personalidades e acontecimentos que movimentam Pernambuco e o Recife

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Com o Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, funcionando no limite, o governo de Portugal planeja a construção de um novo aeroporto internacional para atender a capital portuguesa. É o Aeroporto Luís de Camões, em Alcochete, do outro lado do Rio Tejo. A obra vai demorar: com investimento de 9 bilhões de euros (R$ 53 bilhões), as obras só devem começar em 2029. Com 500 mil metros quadrados, terá a capacidade de 56 milhões de passageiros por ano, com conexão à metrô de Lisboa. Deve entrar em funcionamento em 2035. Até lá, passageiros vão continuar sofrendo com os serviços no atual aeroporto.

O cônsul da Alemanha, Johannes Blos e a consulesa Beatrice Wohle, em evento diplomático - Fernando Machado/Divulgação

PAPA

O Papa Leão XIV completa 71 anos hoje.

IMORTAL

Nos corredores da Academia Brasileira de Letras é dado como certo o nome do médico Drauzio Varella para ocupar a próxima vaga que aparecer.

E-BOOK

Durante a Bienal do Livro de São Paulo, Antônio Campos lançou a plataforma editorial de livros em formato e-book, Ponte Nova Editora, um Grupo Editorial luso brasileiro.

Givanildo Oliveira, que brilhou como técnico dos três grandes times de Pernambuco, com a esposa Helena, em recente encontro social - Arquivo Pessoal

AVIAÇÃO

A companhia aérea britânica “EasyLet", uma das maiores do segmento low cost, está sendo vendida para o grupo norte-americano de crédito privado Castlelake, por 5,5 bilhões de libras (R$ 38 bilhões).

MAIS VAGAS

Por uma questão de segurança, a Aena desistiu de utilizar a cobertura do edifício-garagem do Aeroporto dos Guararapes para eventos. Foi usado para criar mais 250 vagas de estacionamento.

TUBARÕES

Uma curiosidade: os tubarões vivem em média 27 anos e têm de 35 a 55 filhotes por ninhada.

FASHION

A grife “Cavalera” que fez o maior sucesso entre o fim dos anos 1990 e meados dos anos 2010, com lojas em todo o país, inclusive no Recife, está de volta. Abriu uma loja física em São Paulo.

NOVIDADE

A Dog’s Ville, famosa creche para cachorros de São Paulo, estuda proposta para abrir uma filial no Recife. Lá, os cães têm toda mordomia e recebem muitos mimos. A propósito o Brasil tem 54,2 milhões de cachorros das mais variadas raças, um número maior ao de crianças.

Maria Eduarda Beltrão, em evento - Arquivo Pessoal

M O V I M E N T O

BOM DIA: "Em Brasília, o que parece, mas não é, quase sempre acaba sendo." (Romoaldo de Souza)

O Mirante do Paço pode receber um réveillon para receber 2027.

VAI se chamar “Aromas do Café”, a nova coleção de joias de Ana Karina Simon.

O INSTITUTO Ricardo Brennand abre no dia 25 exposição com peças do acervo do Museu de Arte de Arte de São Paulo.

VICTORIA Ournac é a nova adida de Cooperação e Ação Cultural do Consulado-geral da França.

GISELE Freitas lança o livro “O Capacitismo ente Nós” no dia 24 no Vicalli Café.

ANIVERSARIANTES Cláudio Sá Leitão, Fernando Eduardo Ferreira, Gilda Baldissera, Gustavo Colaço Dias Neto, João Alberto Salviano, Lúcia Varjal, Pablo Esteves, Papa Leão XIV, Paulo Roberto Alves da Silva, Pedro Feitosa Neto, Roberta Arraes, Roberto Ludmer, Roberto Motta, Rose Beltrão e Wânia Serpa.