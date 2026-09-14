Armando Monteiro Bisneto e o brilho na presidência de Suape

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Por Julliana Brito

À frente de um dos principais complexos industriais e portuários do país, Armando Monteiro Bisneto carrega no sobrenome uma história de forte presença na vida empresarial e política de Pernambuco, mas construiu sua própria trajetória profissional. Diretor-presidente do Complexo Industrial Portuário de Suape, ele vive hoje o desafio de conciliar a experiência acumulada ao longo da carreira com os novos caminhos de desenvolvimento do Estado.

Armando Monteiro Bisneto é o atual diretor-presidente do Complexo Industrial Portuário de Suape - Divulgação

Quem é Armando Monteiro Bisneto?

Sou uma pessoa que valoriza muito a família, o trabalho e as relações profissionais e de amizade que construí ao longo da vida. Meus filhos, Miguel e Armando José, são a minha maior alegria. E tive a sorte de ser abençoado com uma mulher especial, a mãe deles, Tarcila, que é minha grande companheira de vida.

Principais influências na sua formação pessoal e profissional?

Sem dúvida, minha família teve uma influência muito forte. Aprendi desde cedo a importância do trabalho, da responsabilidade, da disciplina e, principalmente, de ter valores sólidos.

O sobrenome Monteiro representou um peso ou uma inspiração?

Mais inspiração do que peso. É uma história que traz responsabilidade, mas também muito orgulho. Minha família tem uma longa tradição empresarial, não apenas pelo lado Monteiro, mas também pelo lado Pessoa de Mello, tendo atuado ou ainda atuando em vários setores da economia. Há também uma vocação, e eu diria até um encantamento, com a vida pública. Meus pais e avós serão sempre inspirações, mas levo isso com muita leveza.

Maior lição que recebeu de seus pais e avós?

Caráter, respeito ao próximo e fazer sempre o que é certo. Lembro que meu avô me dizia para nunca abaixar a cabeça nos momentos de dificuldade, mas também para não a levantar demais nos momentos de sucesso.

O que o levou a se aproximar da vida pública?

A vontade de contribuir de forma mais ampla para o desenvolvimento de Pernambuco e de participar de decisões que podem transformar a vida das pessoas. A vida pública pode ser muito gratificante quando a gente sente que faz a diferença, ainda que ela imponha alguns sacrifícios pessoais.

Como é fazer parte de uma família tão ligada à economia e política do estado?

É motivo de muito orgulho, mas também de responsabilidade. É uma história que faz parte de Pernambuco e que me ensinou a olhar para o trabalho sempre pensando no impacto que ele pode gerar para a sociedade.

Armando explica que escolheu a vida pública por vontade de contribuir de forma mais ampla para o desenvolvimento de Pernambuco e transformar a vida das pessoas - Divulgação

O que mais lhe orgulha no Pernambuco de hoje?

A capacidade de empreender, a criatividade e a força do nosso povo. Pernambuco tem uma energia muito própria e uma enorme capacidade de se reinventar. Hoje, estamos virando referência nacional de boas práticas de políticas públicas e de desenvolvimento.

E o que ainda precisa avançar?

Infraestrutura, educação, qualificação profissional e saúde e, principalmente, ampliar as oportunidades para que os benefícios do desenvolvimento alcancem mais pessoas, sobretudo no interior e nas periferias das cidades.

Maior desafio da trajetória?

Houve desafios em diferentes fases da minha trajetória, como advogado, empresário e, atualmente, como diretor-presidente de Suape. Os mais marcantes foram justamente aqueles em que precisei tomar decisões difíceis, assumir responsabilidades e seguir em frente mesmo diante das incertezas.

Qual conquista considera mais significativa?

Mais do que uma conquista específica, considero significativo poder olhar para a minha trajetória e perceber que consegui construir algo com propósito, deixando contribuição positiva por onde passei. Claro que Suape tem lugar especial, porque as ações tomadas impactam a vida de muitas pessoas, o que é muito gratificante.

O que a experiência empresarial ensinou sobre liderança?

Que liderança é formar, construir e incentivar pessoas. Um líder precisa criar condições para que os outros cresçam e entreguem o melhor de si. Um bom líder consegue conduzir. Um grande líder consegue inspirar, formar pessoas e deixar um legado.

O que representa para você presidir o Complexo Industrial Portuário de Suape?

É uma grande responsabilidade e, ao mesmo tempo, uma grande honra. Trata-se de uma oportunidade extraordinária de contribuir para o desenvolvimento de Pernambuco.

O maior desafio que encontrou ao assumir a presidência de Suape?

Entender rapidamente a dimensão e a complexidade da empresa, alinhar equipes e prioridades e, ao mesmo tempo, acelerar a agenda de crescimento e de novos investimentos.

Os projetos mais estratégicos em Suape para os próximos anos?

Os projetos ligados à expansão da infraestrutura, da ZPE (Zona de Processamento de Exportações), a dobra da Refinaria Abreu e Lima, do cluster de novas energias, a atração de data centers e de novas indústrias. A Transnordestina será muito importante, porque nos possibilitará movimentar mais bens e cargas como minérios e grãos da região do Matopiba. O objetivo é ampliar a competitividade de Suape e consolidá-lo como um grande polo de desenvolvimento nacional.

O papel de Suape no desenvolvimento econômico de Pernambuco?

Suape é um dos grandes motores da economia pernambucana. Gera empregos, atrai investimentos e movimenta uma ampla cadeia produtiva, criando oportunidades que ultrapassam os limites do próprio complexo.

Quais setores têm maior potencial para atrair novos investimentos para o complexo?

Energia, indústria, data centers, logística, combustíveis, insumos renováveis e toda a cadeia ligada à transição energética estão entre os setores com maior potencial para novos investimentos e geração de oportunidades.

Como conciliar crescimento econômico e desenvolvimento sustentável?

Hoje não existe mais espaço para pensar em desenvolvimento econômico separado da sustentabilidade. Precisamos atrair investimentos que gerem emprego e renda, respeitem o meio ambiente e estejam comprometidos com uma visão de longo prazo.

Que legado você gostaria de deixar à frente do complexo?

Gostaria de deixar o Complexo de Suape mais forte, competitivo, moderno e preparado para o futuro — e, principalmente, capaz de ampliar sua contribuição para o desenvolvimento de Pernambuco e para a geração de oportunidades.

O Papel de Suape com relação à transição energética?

Suape reúne condições para exercer um papel de protagonismo nessa transformação. A localização estratégica, a infraestrutura e a capacidade de receber projetos de grande porte colocam Pernambuco em posição privilegiada para aproveitar as oportunidades dessa nova economia.

Quem é Armando Monteiro Bisneto longe dos compromissos profissionais?

Sou muito ligado à família e aos amigos. Gosto de ler, de cinema, de futebol, de viajar e, claro, de uma boa mesa, especialmente quando estou rodeado das pessoas que amo. Gosto de estar em casa, viajar com a família, sair com os amigos, de ir ao cinema, ler e acompanhar as notícias; e assistir a alguns jogos, especialmente do Sport Club do Recife.

O que ainda falta conquistar?

Profissionalmente, quero continuar contribuindo; pessoalmente, quero aproveitar cada vez mais a vida, continuar aprendendo e estar perto da minha família.

Maior sonho pessoal?

Ter saúde, ver minha família feliz e poder olhar para trás, no futuro, com a sensação de que valeu a pena. O resto fica por conta da sorte ou do destino.

RAIO-X

Time: Sport.

Restaurante: Comida portuguesa e regional brasileira.

Comida: Bacalhau e feijoada.

Filme: Suspense, drama e ficção científica.

Livro: História, economia e biografias.

Cantor: Alceu Valença, Frank Sinatra, Barry White e Tim Maia.

Cantora: Maria Bethânia e Marisa Monte.

Local favorito: Minha casa.

Hobby: Leitura.