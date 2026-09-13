Os corredores do RioMar serão passarela fashion
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A 12ª edição da “Passarela RioMar" acontece sexta e sábado. A programação leva a moda para os corredores do shopping, em desfiles abertos ao público que apresentam as principais tendências da temporada Primavera/Verão. Batizada de Fashion Tour, terá desfiles de grifes que têm lojas naquele centro de compras.
SUPERMERCADO
O Palato, que tem unidade no RioMar, abre quarta-feira sua segunda unidade no Recife, na Avenida Rosa e Silva.
DEBUTANTE
Tatiana Meneses e Flávio Braga comemoram os 15 anos da filha Gabi, dia 26 no Recife Expo Center.
DIA D
O advogado Vamário Wanderley e a empresária Cindy Noel casam no dia 26, no Instituto Ricardo Brennand.
PARABÉNS
Silas Costa e Silva comemora seu aniversário hoje, com Violeta, em circulada por Curitiba.
LEILÃO
No dia 21 de setembro acontece em Paris leilão de 285 objetos que fizeram parte da vida da atriz francesa, Brigitte Bardot. Resultado da venda será destinado à Fundação Brigitte Bardot e aos herdeiros a Nicolas-Jacques Charrier, filho único da atriz e ativista, falecida aos 91 anos em dezembro do ano passado.
DOBRADINHA
Os dois filhos do prefeito Paulo Roberto, de Vitória de Santo Antão, fazem dobradinha na chapa do MDB. Iza é candidata a deputada federal e Túlio a deputado estadual.
DESEMBARQUE
Novidade da Expresso Guanabara. Passageiros da linha Salvador-Recife agora podem desembarcar no Aeroporto dos Guararapes, evitando ainda até o TIP. Vai facilitar passageiros que vão pegar voos ou têm compromisso em Boa Viagem.
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NO GUIA
O presidente Lula é quem mais é citado no Guia Eleitoral. Praticamente nenhum candidato lembra Flávio Bolsonaro.
M O V I M E N T O
BOM DOMINGO: “Antecipar-se aos fatos é sempre estar atento às tendências de mercado.” (João Carlos Paes Mendonça)
- BEATRIZ Azevedo e Moreno Veloso mostram o show “Clarice Clarão”, sobre o universo de Clarice Lispector, entre os dias 23 e 26, na Caixa Cultural.
- TEM o nome inspirado num ex-presidente da Fifa, o advogado Jules Rimet Senna, candidato à vaga de desembargador do TJPE pelo Quinto Constitucional.
- O SOLO Brewing, promove parrilada hoje com menu do chef Deivison Barros.
ANIVERSARIANTES Augusto Carreras, Emmanuel Correia, Francisco Alberto Pires de Castro, Gabriela Lemos, Hugo Prouvot, José Joaquim de Almeida Neto, Juliana Dias Emerenciano, Márcio Xavier, Maurício Silveira, Mirela Marques de Sá, Paula de Aquino, Sandra Moraes, Sandra Vilar, Silas da Costa e Silva, , Teresa Neuman Uchoa, Verônica Queiroz, Victor Carvalheira e Victor Mendonça.
Coluna de João Alberto: o café da manhã do pernambucano.