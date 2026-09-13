Os corredores do RioMar serão passarela fashion

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Os destaques da sociedade pernambucana, com notícias de eventos, personalidades e acontecimentos que movimentam Pernambuco e o Recife

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A 12ª edição da “Passarela RioMar" acontece sexta e sábado. A programação leva a moda para os corredores do shopping, em desfiles abertos ao público que apresentam as principais tendências da temporada Primavera/Verão. Batizada de Fashion Tour, terá desfiles de grifes que têm lojas naquele centro de compras.

Domingo é dia de gente bonita: Carla Patrícia - Sheila Wanderley/Divulgação

SUPERMERCADO

O Palato, que tem unidade no RioMar, abre quarta-feira sua segunda unidade no Recife, na Avenida Rosa e Silva.

DEBUTANTE

Tatiana Meneses e Flávio Braga comemoram os 15 anos da filha Gabi, dia 26 no Recife Expo Center.

DIA D

O advogado Vamário Wanderley e a empresária Cindy Noel casam no dia 26, no Instituto Ricardo Brennand.

PARABÉNS

Silas Costa e Silva comemora seu aniversário hoje, com Violeta, em circulada por Curitiba.

Paulo Dalla Nora Macedo recebe a senadora Kátia Abreu, no Cícero, em Lisboa - Arquivo Pessoal

LEILÃO

No dia 21 de setembro acontece em Paris leilão de 285 objetos que fizeram parte da vida da atriz francesa, Brigitte Bardot. Resultado da venda será destinado à Fundação Brigitte Bardot e aos herdeiros a Nicolas-Jacques Charrier, filho único da atriz e ativista, falecida aos 91 anos em dezembro do ano passado.

DOBRADINHA

Os dois filhos do prefeito Paulo Roberto, de Vitória de Santo Antão, fazem dobradinha na chapa do MDB. Iza é candidata a deputada federal e Túlio a deputado estadual.

Jéssica Yaoki e Marina Prado na inauguração do MP Spa - Arquivo Pessoal

DESEMBARQUE

Novidade da Expresso Guanabara. Passageiros da linha Salvador-Recife agora podem desembarcar no Aeroporto dos Guararapes, evitando ainda até o TIP. Vai facilitar passageiros que vão pegar voos ou têm compromisso em Boa Viagem.

NO GUIA

O presidente Lula é quem mais é citado no Guia Eleitoral. Praticamente nenhum candidato lembra Flávio Bolsonaro.

M O V I M E N T O

BOM DOMINGO: “Antecipar-se aos fatos é sempre estar atento às tendências de mercado.” (João Carlos Paes Mendonça)

BEATRIZ Azevedo e Moreno Veloso mostram o show “Clarice Clarão”, sobre o universo de Clarice Lispector, entre os dias 23 e 26, na Caixa Cultural.

TEM o nome inspirado num ex-presidente da Fifa, o advogado Jules Rimet Senna, candidato à vaga de desembargador do TJPE pelo Quinto Constitucional.

O SOLO Brewing, promove parrilada hoje com menu do chef Deivison Barros.

ANIVERSARIANTES Augusto Carreras, Emmanuel Correia, Francisco Alberto Pires de Castro, Gabriela Lemos, Hugo Prouvot, José Joaquim de Almeida Neto, Juliana Dias Emerenciano, Márcio Xavier, Maurício Silveira, Mirela Marques de Sá, Paula de Aquino, Sandra Moraes, Sandra Vilar, Silas da Costa e Silva, , Teresa Neuman Uchoa, Verônica Queiroz, Victor Carvalheira e Victor Mendonça.

Coluna de João Alberto: o café da manhã do pernambucano.