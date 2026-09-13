A TV Jornal fará debate dos candidatos no dia 1º
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Anne Barreto vai comandar a apresentação dos candidatos a governador, no debate que a TV Jornal promoverá no dia 1ª de outubro, três dias antes do primeiro turno. Será das 10h45 às 13h, com análises de Igor Maciel. Está confirmada a participação de Raquel Lyra, João Campos e Ivan Moraes, que vão apresentar suas principais propostas para o estado.
ARCÁDIA
A Arcádia da Domingos Ferreira, em Boa Viagem, que passa por ampliação e reforma nas suas instalações, com projeto de Humberto Zirpoli, vai reabrir em breve e cumprir toda a agenda dos eventos marcados.
VISUAL
A histórica Rua do Apolo, no Recife Antigo, está com novo e bonito visual, com o término do trabalho de embutimento de toda a rede de fios, resultado de parceria entre a Prefeitura do Recife, Porto Digital e Neoenergia.
ENTREVISTA
O entrevistado da coluna de amanhã será Armando Monteiro Bisneto, atual diretor-presidente do Complexo Industrial do Porto de Suape.
CHAPÉU
O Tribunal Superior Eleitoral aprovou pedido do presidente Lula para que na sua foto que vai aparecer na Urna Eletrônica, ele use chapéu, que passou a usar por orientação médica.
CUSTO
Depois de três anos voltados a Classe A, a Hering volta ao básico com uma nova camiseta 30% mais barata para atrair classes B e C. A peça, que custava R$ 69,99, chegou às lojas por R$ 49.99.
FREVO
Luciana Félix conta que a realização do Festival Dia Nacional do Frevo, celebrado nesta segunda-feira no Paço abre oficialmente a temporada de prévias para o Carnaval. Ao longo de quatro dias, a programação terá espetáculos, oficinas, feira, orquestras, passistas e ainda um arrastão com o Eu Acho é Pouco e o Minhocão de Olinda.
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FRAGRÂNCIA
Thaís Vanderlei assina a ambientação aromática do Hidden Recife, que está funcionando no Recife Antigo. Criou uma fragrância exclusiva, com notas cítricas, especiarias e madeiras, como cedro e sândalo.
AGENTE SECRETO
Kleber Mendonça Filho e Emilie Lesclaux vão estar sexta-feira no Cinema São Luiz para exibição exclusiva e especial de “O Agente Secreto”. O filme será reexibido com comentários dos diretores durante toda a projeção, compartilhando as experiências dos bastidores.
LEITURA
Dados do TikTok mostram o crescimento dos clubes do livro: a hashtag #clubedelivros já soma mais de 39 mil publicações, enquanto #bookclub ultrapassa 3,8 milhões. No Brasil, as buscas por “clube do livro” cresceram 1.800% nos últimos três meses.
SALÁRIO
John Ternus, que assumiu a presidência da Apple, terá um salário de US$ 58 milhões (R$ 296 milhões) por ano. Representa R$ 24,6 milhões por mês.