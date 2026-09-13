A TV Jornal fará debate dos candidatos no dia 1º

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Os destaques da sociedade pernambucana, com notícias de eventos, personalidades e acontecimentos que movimentam Pernambuco e o Recife

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Anne Barreto vai comandar a apresentação dos candidatos a governador, no debate que a TV Jornal promoverá no dia 1ª de outubro, três dias antes do primeiro turno. Será das 10h45 às 13h, com análises de Igor Maciel. Está confirmada a participação de Raquel Lyra, João Campos e Ivan Moraes, que vão apresentar suas principais propostas para o estado.

Encontro dos ex-presidentes André Campos, do Náutico, e Gustavo Dubeux do Sport - JAMS/JC

ARCÁDIA

A Arcádia da Domingos Ferreira, em Boa Viagem, que passa por ampliação e reforma nas suas instalações, com projeto de Humberto Zirpoli, vai reabrir em breve e cumprir toda a agenda dos eventos marcados.

VISUAL

A histórica Rua do Apolo, no Recife Antigo, está com novo e bonito visual, com o término do trabalho de embutimento de toda a rede de fios, resultado de parceria entre a Prefeitura do Recife, Porto Digital e Neoenergia.

ENTREVISTA

O entrevistado da coluna de amanhã será Armando Monteiro Bisneto, atual diretor-presidente do Complexo Industrial do Porto de Suape.

CHAPÉU

O Tribunal Superior Eleitoral aprovou pedido do presidente Lula para que na sua foto que vai aparecer na Urna Eletrônica, ele use chapéu, que passou a usar por orientação médica.

Romero Maranhão Filho, Verônica Machado, e Simoni Morato em evento empresarial - Arquivo Pessoal

CUSTO

Depois de três anos voltados a Classe A, a Hering volta ao básico com uma nova camiseta 30% mais barata para atrair classes B e C. A peça, que custava R$ 69,99, chegou às lojas por R$ 49.99.

FREVO

Luciana Félix conta que a realização do Festival Dia Nacional do Frevo, celebrado nesta segunda-feira no Paço abre oficialmente a temporada de prévias para o Carnaval. Ao longo de quatro dias, a programação terá espetáculos, oficinas, feira, orquestras, passistas e ainda um arrastão com o Eu Acho é Pouco e o Minhocão de Olinda.

O casal Maria Luísa Friedheim e Teto Lundgren na Cidade do Porto, em Portugal - Arquivo Pessoal

FRAGRÂNCIA

Thaís Vanderlei assina a ambientação aromática do Hidden Recife, que está funcionando no Recife Antigo. Criou uma fragrância exclusiva, com notas cítricas, especiarias e madeiras, como cedro e sândalo.

AGENTE SECRETO

Kleber Mendonça Filho e Emilie Lesclaux vão estar sexta-feira no Cinema São Luiz para exibição exclusiva e especial de “O Agente Secreto”. O filme será reexibido com comentários dos diretores durante toda a projeção, compartilhando as experiências dos bastidores.

LEITURA

Dados do TikTok mostram o crescimento dos clubes do livro: a hashtag #clubedelivros já soma mais de 39 mil publicações, enquanto #bookclub ultrapassa 3,8 milhões. No Brasil, as buscas por “clube do livro” cresceram 1.800% nos últimos três meses.

SALÁRIO

John Ternus, que assumiu a presidência da Apple, terá um salário de US$ 58 milhões (R$ 296 milhões) por ano. Representa R$ 24,6 milhões por mês.