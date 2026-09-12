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João Alberto | Notícia

"Estar no palco foi mais um sonho realizado", afirma Maestro Spok no Rock in Rio

Spok acompanhou todo percurso da concentração do "bloco pernambucano até o palco Sunset e cantou ao lado de João Gomes a música "Frevo Mulher"

Por Julliana Brito Publicado em 12/09/2026 às 21:46 | Atualizado em 12/09/2026 às 21:49
Maestro Spok
Maestro Spok - SIDARTA/DIVULGAÇÃO

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O Homem da Meia-Noite, Boi da Macuca, Quadrilha Raio de Sol, La Ursa e o Caboclo de Lança do Maracatu foram algumas grandes representações do estado de Pernambuco que subiram ao lado do cantor João Gomes no Rock In Rio. Mas, além deles, alguém mais dividiu o microfone levando o frevo e o “heavy metal” pernambucano, como ele mesmo citou no Palco Sunset: Maestro Spok.

Em conversa com a coluna João Alberto, Spok comentou que ficou surpreso com o convite de João Gomes para o acompanhar no palco Sunset, no Rock In Rio deste sábado (12). “Eu não sabia que o João conhecia o nosso trabalho”, comentou o maestro.

Spok afirmou que participou de três edições do Rock In Rio com sua orquestra, inclusive uma edição em Las Vegas. “Poder voltar e levar um pouco do sotaque, do espírito, da alma do povo pernambucano com o frevo, para um palco de um festival consagrado nacionalmente e internacionalmente, é muito importante”.

O musicista afirma que está muito feliz com o encontro com João e reforçou a importância do cantor de Serrita para o atual cenário da música pernambucana e nordestina: “Ele tem dividido águas, levado nossa música para lugares cada vez mais distantes”.

“Estar no palco foi mais um sonho realizado, porque João Gomes teve essa brilhante ideia de levar um pouco das manifestações pernambucanas para o show dele. Se ele, (João) tivesse ido sozinho com o trabalho dele, com a música que ele faz, já seria maravilhoso, né? Agora, somando tantas manifestações pernambucanas, é um sonho realizado”, complementa Spok.

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Julliana Brito

jlbrito@jc.com.br

Assistente da coluna social de João Alberto