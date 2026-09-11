Consulado-geral da França é comandado por uma mulher

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Os destaques da sociedade pernambucana, com notícias de eventos, personalidades e acontecimentos que movimentam Pernambuco e o Recife

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O Consulado-geral da França para o Nordeste, com sede no Recife, pela primeira vez é comandado por uma mulher. Christelle Chatrian-Gomez, que já atuou nas representações francesas em Djibuti, na África, Japão e Espanha. Recentemente, ela ocupava o cargo de chefe de missão para a assistência escolar e a ação social na Direção dos Franceses no Exterior e da administração consular, em Paris. Ela fala fluentemente português, tendo atuado como conselheira política na embaixada da França em Brasília, por quatro anos. Também assumiu o cargo de vice-cônsul o diplomata Rodolphe Barré.

Christelle Chatrian-Gomez, primeira diplomata a assumir o consulado-geral da França para o Nordeste - Arquivo Pessoal

MINISTRO

Jarbas Vasconcelos aplaudiu a indicação de Rodrigo Pacheco para ministro do Tribunal de Contas da União. Os dois são muito amigos, desde que atuaram juntos no Senado.

SALA VIP

No meu artigo de hoje na página de opinião, relato as duas experiências que tive na sala vip da primeira classe da Emirates no Aeroporto de Dubai. È a mais bonita do mundo, repleta de mordomias.

NA BIENAL

Antônio Campos participa da Bienal do Livro de São Paulo. Sábado faz palestra sobre seu livro “Resistir na Era das Incertezas” e faz sessão de autógrafos.

Carol Bahia e Rodrigo da Fonte, em evento no Recife Expo Center - Arquivo Pessoal

MÚSICA

Aos 76 anos, o cantor Stevie Wonder vai realizar a turnê "Songs in the Key of Life" com 18 apresentações a partir de agosto, celebrando os 50 anos daquele disco. Começa pelo Reino Unido e Europa e depois chega aos Estados Unidos. Não há previsão de que possa ter apresentação no Brasil.

FILME

Envolvido em escândalos, o filme “Dark Horse”, sobre a vida de Jair Bolsonaro, não será exibido antes da eleição, o que seria excelente propaganda para o seu filho Flávio, candidato a presidente.

PERNAMBUCANOS

A novela “Paraíso Perdido”, que a Globo grava no próximo ano, terá dois pernambucanos no elenco: Júlio Andrade e Hermila Guedes.

COR DO ANO

A Pantone revelou a cor de 2026. É a “Cloud Dancer”, tom de branco, neutro, arejado e silencioso. A escolha deve orientar as tendências de moda e design, sucedendo o “Mocha Mouse”, um marrom cremoso, que reinou no ano passado.

A cineasta francesa Emilie Lesclaux, que recebeu ontem o título de Cidadã de Pernambuco - Arquivo Pessoal

M O V I M E N T O

BOM DIA: "Prefiro os que me criticam, porque me corrigem, aos que me elogiam, porque me corrompem." (Santo Agostinho)

O BOTICÁRIO lança nova fragrância masculina inspirada nas paisagens do Salar do Uyuni, na Bolívia, considerado a maior planície de sal do mundo.

XAVI Hernandez, ex-jogador e ex-técnico do Barcelona, será o novo técnico da seleção da Holanda.

ESPAÇOS que estavam fechados, sem encontrar interessado, estão sendo usados para comitês eleitorais.

PAULO Câmara, presidente do Banco do Nordeste, prestigiou a “Agrinodeste”, no Centro de Convenções.

ALEXANDRE Barci de Moraes, filho do ministro Alexandre de Moraes e Viviane Barci, casa com Thais, no dia 26, na famosa Casa Fasano, em São Paulo.

ANIVERSARIANTES Alberto Trigueiro Filho, Alexandre Ventura, Alfredo Neves Salazar, Bruno Baptista, Elaine Ratacaso Araújo, Helena Bittencourt, Janyo Janguiê Diniz, José Leal Júnior, Júlio Oliveira, Karla Tenório, Manuela Leimig, Maria Ângela Corte Real, Mário Galvão, Ricardo Lubambo, Silvana Pedroza, Tatiana de Campos, Tereza Mascaro, Túllio Ponzi Filho e Valéria Costa.