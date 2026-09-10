Pedro Ivo Moura tem destaque na "Forbes"
Os destaques da sociedade pernambucana, com notícias de eventos, personalidades e acontecimentos que movimentam Pernambuco e o Recife
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O pernambucano Pedro Ivo Viana Moura foi reconhecido pela Forbes Brasil pelo investimento de R$ 1,5 milhão no Instituto Primeira Infância Plantar Amor, que oferece acolhimento presencial, acompanhamento digital e inteligência artificial para aproximar cuidadores e tutores de especialistas. O projeto nasceu após ele se aprofundar nos desafios da primeira infância, principalmente a falta de creches. Um detalhe: ele participou de uma formação na área pela Universidade de Harvard.
EM PORTUGAL
Maria Lecticia e José Paulo Cavalcanti Filho seguiram ontem para Portugal. Iniciam pela Cidade do Porto, onde prestigiam amanhã, na Vila do Conde, o casamento de Hugo, filho de Adriana e Alvarito Ferreira da Costa, e Thaís, filha de Kleber Lopes Melo e Bianca Cristina Vieira dos Santos. No sábado, seguem para seu apartamento em Lisboa. Na segunda e terça-feira têm encontro com o cardeal José Tolentino de Mendonça, grande amigo do casal.
PESQUISA
O Datafolha divulgação sexta-feira nova pesquisa de intenção de voto para governador e senador de Pernambuco.
DIA D
A jornalista Aninha Addobbati, que foi minha colega de redação, casou com o economista norte-americano Jeremy Callkins, na Igreja de Nossa Senhora do Amparo, em Olinda. Noivos receberam cumprimentos no Fiordes Recepções.
AUSÊNCIAS
A carta que ex-ministros do Supremo Tribunal Federal enviaram ao presidente Edson Fachin, cobrando uma urgente apuração dos fatos que agravaram a crise na corte a convocação de uma sessão pública do plenário não foi assinada por Luís Roberto Barroso, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio Mello.
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EMOÇÃO
Foi emocionante o encontro de Elton John e Gilberto Gil— dois gênios da música — nos bastidores do Rock in Rio. O cantor inglês declarou que Gil é uma “lenda, um homem maravilhoso, brilhante e abençoado.”
MAIS UMA
Daniel Vorcaro, que está preso em Brasília, recebeu uma multa de R$ 20 milhões da Comissão de Valores Mobiliários, por uma operação considerada fraudulenta no mercado de capitais envolvendo um fundo imobiliário do Banco Master.
CINEMA
Entre os filmes que estreiam hoje no Recife, o grande destaque é “Da Magia à Sedução: Feitiço de Amor”, que tem no elenco duas das belas atrizes do cinema: Nicole Kidman e Sandra Bullock.
FASHION
Começa hoje, em Nova York, a temporada internacional de moda para o verão 2027. Até o dia 15, a cidade recebe as coleções de grandes grifes, entre elas Michael Kors, Carolina Herrera, Ralph Lauren e Coach. Depois, o circuito segue por Londres, Milão e Paris, encerrando a temporada no dia 6 de outubro.
FAUSTÃO
Fausto Silva está de volta à Globo, cinco anos após deixar a emissora Vai participar do “Conversa com Bial” em entrevista que vai terça-feira. O apresentador estará ao lado do cirurgião Fábio Gaiotto e do cardiologista Fernando Bacal.