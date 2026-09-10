A Arcádia da Domingos Ferreira fechou as portas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Os destaques da sociedade pernambucana, com notícias de eventos, personalidades e acontecimentos que movimentam Pernambuco e o Recife

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Mais uma famosa casa de eventos do Recife, fechou suas portas, a Arcádia da Domingos Ferreira, que já sendo demolida, para dar lugar a um prédio. O Grupo Arcádia passa a dedicar trabalho integral à unidade de Apipucos, que está com a agenda repleta de eventos até o final do ano.

Yanê Montenegro Valença, aniversariante de hoje, com o marido Alceu Valença - Arquivo Pessoal

SUPREMO

Para um respeitado advogado pernambucano, que atua muito junto às cortes superiores, o clima no Supremo Tribunal Federal é de caos, com as recentes medidas dos ministros, inclusive com ataques entre eles. Cabe ao presidente Edson Fachin tentar resolver a crise, a maior da história da corte.

MODA

Um detalhe: os looks usados nos treinos também ganham destaque nas academias do Recife, como Santé e BioRitmo. A academia virou espaço para acompanhar as tendências da moda fitness, com produções que vão além da funcionalidade.

TENDÊNCIA

As chamadas datas duplas, quando repete o numeral do dia e o mês, ganharam força no varejo e no e-commerce, movimentadas por descontos, cupons, frete grátis e campanhas especiais. O que antes era apenas uma coincidência no calendário virou estratégia para estimular as compras. Foi o caso do 9 de 9 de ontem.

SAÚDE

A força-tarefa do governo federal identificou 97 perfis no YouTube que utilizam inteligência artificial para simular médicos e outros profissionais de saúde em 2026. Segundo o Ministério da Saúde, os conteúdos disseminam desinformação, com promessas de curas e tratamentos sem comprovação científica.

Os advogados Fábio Santiago e Breno Carrilho, em noite de inauguração - Arquivo Pessoal

E-TÍTULO

Pernambuco já soma 2,47 milhões de emissões do e-Título e aparece na sétima posição do ranking nacional. O número corresponde a 34,22% do eleitorado do Estado, que reúne 7,2 milhões de eleitores aptos a votar.

TRAGÉDIA

O presidente Donald Trump deve participar das cerimônias que vão assinalar amanhã, os 25 anos dos ataques ao World Trade Center, em Nova York, incluindo homenagem às vítimas.

EM CUBA

Com as restrições que Cuba tem, inviabilizando quase que totalmente o turismo, a rede hoteleira espanhola Meliá decidiu deixar de operar totalmente os 34 hotéis que tinha no país. Numa das minhas idas a Cuba fiquei em hotéis Meliá, de cinco estrelas, em Havana e Varadero.

Bola de Ouro

A revista France Football revelou os 30 jogadores indicados à Bola de Ouro 2026, principal premiação individual do futebol mundial. Três brasileiros estão na lista: Vinicius Júnior, Marquinhos e Gabriel Magalhães.

Mayra Rossiter curtindo o feriadão - Arquivo Pessoal

M O V I M E N T O

BOM DIA: “Nenhuma pesquisa eleitoral decreta o resultado de uma eleição.” (Igor Maciel)

O COMUNICADOR Theodoro vem ao Recife, na próxima terça-feira, para talk interno para lojistas do RioMar.

ANITTA escolheu Viviane Araújo para a entrega da coroa da Grande Rio. Muitos comentam a ausência de Virginia Fonseca.

PRISCILA Senna faz show sábado, no Rock in Rio.

ENQUANTO uma crise atingia durante o Supremo, o ministro Gilmar Mendes estava na Itália, convidado do casamento de uma filha do empresário Marcos Molina, controlador da Marfrig/BRF.

A GLOBO confirmou para 2027 a novela “Avenida Brasil-2”, no horário das 21h.

ANIVERSARIANTES Anabela Lacet, Beta Ludmer, Flávia Coelho, João Recena, José Ricardo Diniz, Marcelo Salazar, Marcina Pontual, Mônica Ayub, Otávio Moraes, Rafael Guimarães, Ricardo Diniz, Rilda Andrade, Roberta Freitas, Sarita Martins, Yanê Valença e Yves Ribeiro.