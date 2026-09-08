Turismo esquecido por todos presidenciáveis
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Um detalhe que mostra a pouca importância que os políticos dão ao turismo, a começar da indicação para ministros e secretários das pastas, políticos sem qualquer experiência no setor. Na sabatina da TV Globo, com os seis presidenciáveis mais bem colocados nas pesquisas, nenhuma pergunta sobre turismo — e nenhum deles mencionou o setor em seus planos de governo. Um segmento que gera empregos, renda e desenvolvimento que não poderia ficar fora do debate presidencial.
EM BRASÍLIA
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a primeira-dama Janja da Silva receberam, no camarote oficial do desfile do 7º de setembro, ontem, em Brasília, os presidentes Edson Fachin, do STF, Davi Alcolumbre, do Senado, e Hugo Motta, da Câmara dos Deputados, e o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. Os pernambucanos no palanque eram os ministros José Múcio Monteiro, Tomé Franca, Wolney Queiroz e Frederico de Siqueira; e o advogado-geral da União, Jorge Messias.
FASHION
Fazendo o maior sucesso a coleção de verão da “Movimento”, batizada de “Travessia”, com peças que destacam as cores da estação em Pernambuco.
FERIADOS
Ontem foi feriado no Brasil e Estados Unidos. Aqui, foi comemorado o Dia da Independência; lá, o Dia do Trabalho.
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ARTE
O artista visual carioca Gabriel Wickbold abre hoje, no Museu do Estado, a exposição “Imersão e Origem-20 Anos - Ato 1.”
VOTO
Não há a menor hipótese de Raquel Lyra revelar em quem vai votar para presidente, defendendo seu direito, porque o voto é secreto. Ela afirma sempre que é “pernambuquista”, não petista ou bolsonarista.
QUEDA
O Sport demitiu o técnico Gilmar Dal Pozzo, que teve uma péssima passagem pelo time, com aproveitamento de apenas 39% (seu antecessor, Márcio Goiano, teve 57.2%). Pesou o fato das entrevistas dele, depois dos jogos, sempre elogiando as péssimas atuações do time rubro-negro.
CAMPANHAS
Praticamente todos os candidatos aproveitaram o feriadão não para lazer, mas para incrementar suas campanhas eleitorais visando as eleições de 4 de outubro.
SAUDADE
Há exatos oito anos, morria Graça Araújo, legenda do jornalismo pernambucano, que durante muitos anos atuou na TV e Rádio.
GRAVATÁ
A cidade de Gravatá ficou superlotada no feriadão, inclusive com direito a grandes engarrafamentos nas principais ruas da cidade.