Turismo esquecido por todos presidenciáveis

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

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Um detalhe que mostra a pouca importância que os políticos dão ao turismo, a começar da indicação para ministros e secretários das pastas, políticos sem qualquer experiência no setor. Na sabatina da TV Globo, com os seis presidenciáveis mais bem colocados nas pesquisas, nenhuma pergunta sobre turismo — e nenhum deles mencionou o setor em seus planos de governo. Um segmento que gera empregos, renda e desenvolvimento que não poderia ficar fora do debate presidencial.

A governadora Raquel Lyra, o general Carlos Machado, comandante militar do Nordeste, e o coronel Hercílio Mamede, chefe da Casa Militar, no desfile do 7 de setembro ontem, na Avenida Mascarenhas de Moraes, a bordo do Lincoln conversível de 1933 do Governo do Estado - Cirio Gomes/JC Imagem

EM BRASÍLIA

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a primeira-dama Janja da Silva receberam, no camarote oficial do desfile do 7º de setembro, ontem, em Brasília, os presidentes Edson Fachin, do STF, Davi Alcolumbre, do Senado, e Hugo Motta, da Câmara dos Deputados, e o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. Os pernambucanos no palanque eram os ministros José Múcio Monteiro, Tomé Franca, Wolney Queiroz e Frederico de Siqueira; e o advogado-geral da União, Jorge Messias.

FASHION

Fazendo o maior sucesso a coleção de verão da “Movimento”, batizada de “Travessia”, com peças que destacam as cores da estação em Pernambuco.

FERIADOS

Ontem foi feriado no Brasil e Estados Unidos. Aqui, foi comemorado o Dia da Independência; lá, o Dia do Trabalho.

Erika Ferraz recebe o advogado Nelson Eizirik, um dos maiores especialistas no mercado de capitais do país em evento no Instituto de Advogados de Pernambuco, no "Ruizito" do RioMar - Arquivo Pessoal

ARTE

O artista visual carioca Gabriel Wickbold abre hoje, no Museu do Estado, a exposição “Imersão e Origem-20 Anos - Ato 1.”

VOTO

Não há a menor hipótese de Raquel Lyra revelar em quem vai votar para presidente, defendendo seu direito, porque o voto é secreto. Ela afirma sempre que é “pernambuquista”, não petista ou bolsonarista.

QUEDA

O Sport demitiu o técnico Gilmar Dal Pozzo, que teve uma péssima passagem pelo time, com aproveitamento de apenas 39% (seu antecessor, Márcio Goiano, teve 57.2%). Pesou o fato das entrevistas dele, depois dos jogos, sempre elogiando as péssimas atuações do time rubro-negro.

Gisele Santos, que participa da Bienal do Livro de São Paulo, com seus oito livros de colorir - Arquivo Pessoal

CAMPANHAS

Praticamente todos os candidatos aproveitaram o feriadão não para lazer, mas para incrementar suas campanhas eleitorais visando as eleições de 4 de outubro.

SAUDADE

Há exatos oito anos, morria Graça Araújo, legenda do jornalismo pernambucano, que durante muitos anos atuou na TV e Rádio.

GRAVATÁ

A cidade de Gravatá ficou superlotada no feriadão, inclusive com direito a grandes engarrafamentos nas principais ruas da cidade.