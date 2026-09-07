Show com ousadia de Ney Matogrosso nos 85 anos
Os destaques da sociedade pernambucana, com notícias de eventos, personalidades e acontecimentos que movimentam Pernambuco e o Recife
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Para assinalar seus 85 anos em 2027, Ney Matogrosso vai fazer o show “85 Anos de Ousadia” em turnê nacional, que inclui espetáculo no Recife, em abril. Ele revela que não é uma despedida, mas a comemoração de uma longa trajetória de sucesso. "A idade e o tempo de carreira não impactam em nada. Eu continuo na estrada, gosto de ter gente na minha frente e de dançar."
EM PORTUGAL
Muitos nomes de destaque na nossa sociedade seguem para Portugal, para prestigiar o casamento de Hugo, filho de Adriana e Alvarito Ferreira da Costa, e Thais, filha de Kleber Lopes Melo e Bianca Cristina Vieira dos Santos, sexta-feira, na cidade de Vila do Conde na região do Douro.
MOSTRA
Vale a pena visitar no RioMar, a exposição “O Mar que nos Move”- Do Mangue ao Oceano: Cultura, Memória e Preservação”.
TRUFAS
Foi um enorme sucesso o primeiro Festival de Trufas Negras, que o chef italiano Cláudio Savitar comandou no Lotti Cucina do RioMar. Teve casa lotada todas as noites.
SAÚDE
A futurista Martha Gabriel chama a atenção para os desafios que a rápida evolução da Inteligência Artificial impõe à área da saúde, defendendo supervisão humana nas decisões médicas. Resumiu o alerta em uma frase: “O futuro não espera, e nem perdoa a falta de preparo.”
ARTE
A exposição "Esse é Sérvulo Esmeraldo", na Caixa Cultural, atingiu a marca de 100 mil visitantes e está em cartaz até 25 de outubro.
COLEÇÃO
O hoteleiro Sandro Fratini revela ter uma das maiores coleções particulares de relógios de luxo no mundo. Ao todo, seu acervo inclui mais de duas mil peças que somadas chegam a 1 bilhão de euros.
DESIGN
O arquiteto pernambucano André Carício assinou, em São Paulo, o projeto da marca italiana Cristalli di Colle, em um espaço que valoriza a apresentação das peças da Baccarat. Destaque para um lindo tapete florido da Tapetah.
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EMBAIXADORA
Marina Ruy Barbosa foi anunciada como nova embaixadora da “Intimissimi”. Após mais de um ano à frente da “Calzedonia”, ela amplia sua relação com o Grupo Oniverse.
VISITA
Grande surpresa da eleição presidencial, Augusto Cury programa visita ao Recife ainda no primeiro turno.
M O V I M E N T O
BOM DOMINGO: “A sociedade precisa usar a tecnologia a seu favor, dizer o que quer dela, não o contrário.” (João Carlos Paes Mendonça)
A AGRONORDESTE termina hoje, no Centro de Convenções , com eventos entre as às 10h e 21h.
KARINA Cobucci e Leonardo Lopes celebram a chegada de Stella, primogênita do casal.
KLEBER Mendonça e Emilie Lesclaux prestigiaram no Teatro Guararapes, a peça “A Casa dos Budas Ditosos e foram cumprimentar Fernanda Torres nos camarins.
A CANTORA Marina Elali, do Rio Grande do Norte, participou de show com o astro internacional Jon Secada, comandado por Dani Stolai, em São Paulo.
ANIVERSARIANTES Adriana Carvalheira Paranhos, Aldo Guedes Álvaro, Alessandra Matos, Alexandrina Moura, Edvaldo Amorim, Fabiana Melo, Iza Arruda, Jussara Carvalho, Keyla Vasconcelos, Luiz Antunes, Marcos Freire Júnior, Roberto Lúcio, Rodrigo da Matta e Sílvio Luiggi de Oliveira.
Coluna de João Alberto: O café da manhã do pernambucano.