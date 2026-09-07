Show com ousadia de Ney Matogrosso nos 85 anos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Os destaques da sociedade pernambucana, com notícias de eventos, personalidades e acontecimentos que movimentam Pernambuco e o Recife

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Para assinalar seus 85 anos em 2027, Ney Matogrosso vai fazer o show “85 Anos de Ousadia” em turnê nacional, que inclui espetáculo no Recife, em abril. Ele revela que não é uma despedida, mas a comemoração de uma longa trajetória de sucesso. "A idade e o tempo de carreira não impactam em nada. Eu continuo na estrada, gosto de ter gente na minha frente e de dançar."

Domingo é dia de gente bonita: Eduarda Haeckel Vieira - Gleyson Ramos/Divulgação

EM PORTUGAL

Muitos nomes de destaque na nossa sociedade seguem para Portugal, para prestigiar o casamento de Hugo, filho de Adriana e Alvarito Ferreira da Costa, e Thais, filha de Kleber Lopes Melo e Bianca Cristina Vieira dos Santos, sexta-feira, na cidade de Vila do Conde na região do Douro.

MOSTRA

Vale a pena visitar no RioMar, a exposição “O Mar que nos Move”- Do Mangue ao Oceano: Cultura, Memória e Preservação”.

TRUFAS

Foi um enorme sucesso o primeiro Festival de Trufas Negras, que o chef italiano Cláudio Savitar comandou no Lotti Cucina do RioMar. Teve casa lotada todas as noites.

Nayara e Luiz Dória, em evento no Lotti Cucina - Sheila Wanderley/Divulgação

SAÚDE

A futurista Martha Gabriel chama a atenção para os desafios que a rápida evolução da Inteligência Artificial impõe à área da saúde, defendendo supervisão humana nas decisões médicas. Resumiu o alerta em uma frase: “O futuro não espera, e nem perdoa a falta de preparo.”

ARTE

A exposição "Esse é Sérvulo Esmeraldo", na Caixa Cultural, atingiu a marca de 100 mil visitantes e está em cartaz até 25 de outubro.

COLEÇÃO

O hoteleiro Sandro Fratini revela ter uma das maiores coleções particulares de relógios de luxo no mundo. Ao todo, seu acervo inclui mais de duas mil peças que somadas chegam a 1 bilhão de euros.

DESIGN

O arquiteto pernambucano André Carício assinou, em São Paulo, o projeto da marca italiana Cristalli di Colle, em um espaço que valoriza a apresentação das peças da Baccarat. Destaque para um lindo tapete florido da Tapetah.

Rui Silva recebe Luís Mário Moutinho no "Ruizito" do RioMar - Sheila Wanderley/Divulgação

EMBAIXADORA

Marina Ruy Barbosa foi anunciada como nova embaixadora da “Intimissimi”. Após mais de um ano à frente da “Calzedonia”, ela amplia sua relação com o Grupo Oniverse.

VISITA

Grande surpresa da eleição presidencial, Augusto Cury programa visita ao Recife ainda no primeiro turno.

M O V I M E N T O

BOM DOMINGO: “A sociedade precisa usar a tecnologia a seu favor, dizer o que quer dela, não o contrário.” (João Carlos Paes Mendonça)

A AGRONORDESTE termina hoje, no Centro de Convenções , com eventos entre as às 10h e 21h.

KARINA Cobucci e Leonardo Lopes celebram a chegada de Stella, primogênita do casal.

KLEBER Mendonça e Emilie Lesclaux prestigiaram no Teatro Guararapes, a peça “A Casa dos Budas Ditosos e foram cumprimentar Fernanda Torres nos camarins.

A CANTORA Marina Elali, do Rio Grande do Norte, participou de show com o astro internacional Jon Secada, comandado por Dani Stolai, em São Paulo.

ANIVERSARIANTES Adriana Carvalheira Paranhos, Aldo Guedes Álvaro, Alessandra Matos, Alexandrina Moura, Edvaldo Amorim, Fabiana Melo, Iza Arruda, Jussara Carvalho, Keyla Vasconcelos, Luiz Antunes, Marcos Freire Júnior, Roberto Lúcio, Rodrigo da Matta e Sílvio Luiggi de Oliveira.

Coluna de João Alberto: O café da manhã do pernambucano.