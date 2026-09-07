Carreira da irmã de Bruna Marquezine

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

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Aos poucos, Luana Marquezine, irmã de Bruna Marquezine, começa a construir seu próprio espaço no mundo das artes. Vive uma fase de descobertas e reúne diferentes linguagens em sua trajetória, entre a dança, o teatro e as artes visuais. Ligada à dança há duas décadas, Luana decidiu deixar o Rio e se mudar para São Paulo, onde cursa Artes Visuais na Belas Artes. Foi durante a pandemia que a pintura ganhou maior importância em sua vida. Nesse período, passou a produzir trabalhos que misturam pintura e bordado. Agora, ela também retoma os estudos de teatro, numa tentativa de aproximar as diversas formas de expressão artística com as quais se identifica.

COMEMORAÇÃO

Uma figura muito querida, o jornalista Marcos Lima comemora seus 75 anos reunindo amigos em almoço no “Entre Amigos” de Boa Viagem.

COMPLICADAS

São extremamente complicadas as máquinas para pagamento em cartão nos pedágios da “Rota do Atlântico”, que dá acesso a Porto de Galinhas.

NO COPA

O Copacabana Palace vai ganhar uma nova ala com 68 novas suítes. Será a segunda ampliação nos seus 103 anos de existência. As suítes do novo anexo, com vista para o mar e o Cristo Redentor, terão diárias de R$ 30 mil.

ABSURDO

O companheiro Raphael Guerra revela que permanece em vários presídios do estado o funcionamento de cantinas comandadas por presidiários. Que, para usar uma imagem popular, “Pintam e bordam.”

MELHOR DO MUNDO

O Badrutt's Palace, em St. Moritz, nos Alpes Suíços, foi eleito o melhor hotel do mundo, pelo ranking The World's 50 Best Hotels. Localizado a 1.830 metros de altitude, acima do Lago St. Moritz, destaca-se pela excelência no serviço e a atenção aos detalhes. A diária de um apartamento custa, em média, R$ 8 mil.

GELADINHO

A Kibon lançou picolés e sorvetes com o sabor Guaraná Antarctica.

RECUPERAÇÃO

Sem conseguir se destacar no Arsenal, Gabriel Jesus se transferiu para o Barcelona. Tem como principal meta tentar voltar a ser convocado para a seleção brasileira.

O CARRO

O lendário Honda NSX vermelho, que Ayrton Senna usou por muitos anos, será leiloado pela Sotheby's. Previsão é que seja arrematado entre 500 mil libras (R$ 3,5 milhões) e 800 mil libras (R$ 5,6 milhões).

O TERCEIRO

Depois de fazer campanha muito agressiva, Renan Santos perdeu para Augusto Cury o terceiro lugar nas pesquisas entre os candidatos a presidente.

COORDENAÇÃO

A Campanha de Eduardo da Fonte ao Senado tem como coordenador o argentino Diego Brandy, que durante muitos anos atuou nas campanhas do PSB.

M O V I M E N T O

BOM DIA: "A independência de uma Nação é igual à soma das liberdades de cada cidadão." (Milton Nascimento)

O PREFEITO Paulo Roberto Arruda e a deputada Iza Arruda comemoraram aniversário em evento no final de semana em Vitória de Santo Antão.

AS PRINCIPAIS rodovias do estado terão movimento extra hoje, com o retorno do Feriadão.

O PAÇO do Frevo atingiu a marca de 1,5 milhão de visitantes.

O MÉDICO José Roberto de Almeida lançou o livro “Condutas Ambulatoriais.”

O GUIA Eleitoral ainda não conseguiu empolgar os eleitores.

ANIVERSARIANTES

Carmelita Guimarães, Cristina Leal, Duda Navarro Orleans, Edison Martins, Eduardo Corrêa Monteiro, Egerton Verçosa Amaral (Beto da Oara), Fernando Farias, Francisco Cavalcanti, Jaqueline Andrade, Kerima Targino Lins, Luiz Carlos Figueiredo, Maria Dolores Didier, Marina Sotero de Farias, Patrícia Rands e Théo Camargo.