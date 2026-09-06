Fiepe vai lançar Mapa de Competitividade no Estado

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

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O presidente Bruno Veloso lança no próximo mês, mais um programa da maior importância para a economia do Estado, o “Mapa da Competitividade do Estado". A Federação das Indústrias de Pernambuco. Vai mostrar os números de todos os 184 municípios do estado e seu potencial para atrair indústrias. Um trabalho de fôlego que abrangerá todos os itens importantes para a atração desses investimentos.

Marcelo e Jaci Tavares de Melo, casal do maior prestígio na nossa sociedade - Sheila Wanderley/Divulgação

DEPOIMENTO

Para Maria Lecticia Cavalcanti, “Margarida Cantarelli é um patrimônio de Pernambuco. Todas as homenagens dirigidas a ela são merecidas. Este reconhecimento também engrandece e honra muito a Academia Pernambucana de Letras.”

LANÇAMENTO

O advogado Guilherme Veiga lança quarta-feira, às 17h, no salão nobre do Palácio da Justiça, o livro “Jurisdição Constitucional Dialógica”, que tem prefácio do ministro Edson Fachin, presidente do Supremo Tribunal Federal.

CARRÃO

Já está pronto, depois de passar por uma revisão completa, o Lincoln Continental conversível azul, de 1933, que será usado amanhã, pelo general Carlos Machado, comandante militar do Nordeste, e a governadora Raquel Lyra, na revista da tropa antes do desfile do 7 de Setembro na Avenida Mascarenhas de Moraes.

Rebeka Guerra e Juliana Lins, na inauguração da Piazza - Arquivo Pessoal

ENTREVISTA

A advogada Diana Câmara, especialista em Direito Eleitoral é entrevistada por Lara Calábria na coluna de amanhã.

DOCUMENTÁRIO

Priscila Senna e João Gomes estão documentando todo período de ensaios e preparação para o Rock In Rio. Apresentação deles será no próximo sábado.

CONVOCAÇÃO

Muita expectativa pela primeira convocação de Carlo Ancelotti para a seleção brasileira, depois do fiasco na Copa do Mundo. Os 26 nomes serão anunciados quarta-feira às 15h, na sede da CBF. Ao contrário das anteriores, terá um clima simples, ao contrário dos shows das convocações para a Copa.

Ione Costa e Beatriz Castro no lançamento do livro de João Câmara - Arquivo Pessoal

ROCK IN RIO

A programação de amanhã do Rock In Rio é das mais aguardadas: o palco terá Elton Jonh, Gilberto Gil e Jon Batiste.

VERNISSAGE

O pintor Sator abre sua individual “Linhas de Fuga”, com 10 trabalhos inéditos, quarta-feira, na Galeria Maurício Redig.

CASAMENTO

Cindy Noel, que comanda feiras de casamentos no Recife, já tem data para seu nupcial com Vamário Wanderley. Será dia 26 deste mês, no Instituto Ricardo Brennand.