Fiepe vai lançar Mapa de Competitividade no Estado
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O presidente Bruno Veloso lança no próximo mês, mais um programa da maior importância para a economia do Estado, o “Mapa da Competitividade do Estado". A Federação das Indústrias de Pernambuco. Vai mostrar os números de todos os 184 municípios do estado e seu potencial para atrair indústrias. Um trabalho de fôlego que abrangerá todos os itens importantes para a atração desses investimentos.
DEPOIMENTO
Para Maria Lecticia Cavalcanti, “Margarida Cantarelli é um patrimônio de Pernambuco. Todas as homenagens dirigidas a ela são merecidas. Este reconhecimento também engrandece e honra muito a Academia Pernambucana de Letras.”
LANÇAMENTO
O advogado Guilherme Veiga lança quarta-feira, às 17h, no salão nobre do Palácio da Justiça, o livro “Jurisdição Constitucional Dialógica”, que tem prefácio do ministro Edson Fachin, presidente do Supremo Tribunal Federal.
CARRÃO
Já está pronto, depois de passar por uma revisão completa, o Lincoln Continental conversível azul, de 1933, que será usado amanhã, pelo general Carlos Machado, comandante militar do Nordeste, e a governadora Raquel Lyra, na revista da tropa antes do desfile do 7 de Setembro na Avenida Mascarenhas de Moraes.
ENTREVISTA
A advogada Diana Câmara, especialista em Direito Eleitoral é entrevistada por Lara Calábria na coluna de amanhã.
DOCUMENTÁRIO
Priscila Senna e João Gomes estão documentando todo período de ensaios e preparação para o Rock In Rio. Apresentação deles será no próximo sábado.
CONVOCAÇÃO
Muita expectativa pela primeira convocação de Carlo Ancelotti para a seleção brasileira, depois do fiasco na Copa do Mundo. Os 26 nomes serão anunciados quarta-feira às 15h, na sede da CBF. Ao contrário das anteriores, terá um clima simples, ao contrário dos shows das convocações para a Copa.
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ROCK IN RIO
A programação de amanhã do Rock In Rio é das mais aguardadas: o palco terá Elton Jonh, Gilberto Gil e Jon Batiste.
VERNISSAGE
O pintor Sator abre sua individual “Linhas de Fuga”, com 10 trabalhos inéditos, quarta-feira, na Galeria Maurício Redig.
CASAMENTO
Cindy Noel, que comanda feiras de casamentos no Recife, já tem data para seu nupcial com Vamário Wanderley. Será dia 26 deste mês, no Instituto Ricardo Brennand.