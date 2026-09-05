Fragilidades das delações feitas por Daniel Vorcaro
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As recentes e estarrecedoras revelações de suas relações pouco republicanas com diversas autoridades dos três poderes, mostra que Daniel Vorcaro contou muito pouco nas diversas tentativas de delações premiadas. Com toda razão, rejeitadas. Com certeza, ele vai passar mais uma longa temporada na Papudinha ou em outro presídio do país. Deixando para trás uma vida repleta de mordomias.
DECISÕES
O ministro Edson Fachin, presidente do Supremo Tribunal Federal, anunciou ontem corajosas medidas para enfrentar a maior crise já vivida pela Corte. A começar de que vai acabar com o Inquérito 4781, das Fake News, que existe desde 1919 e que dá enorme poderes a Alexandre de Moraes. É o conhecido "Inquérito do Fim do Mundo."
PESQUISA
Terça-feira, o Instituto Quaest divulga pesquisa de intenção de votos para governador e senador de Pernambuco.
NA TV JORNAL
André Rio é o entrevistado do “João Alberto na Jornal”, hoje, às 18h50, na TV Jornal. Fala da sua carreira, das músicas e da participação no “Brazilian Day” na Europa. Hoje, na cidade do Porto, amanhã, em Paris e segunda-feira em Londres.
INACEITÁVEL
É no mínimo inaceitável, o procurador-geral da República, Paulo Gonet ter pedido a Daniel Vorcaro, para levar, no seu jatinho, um filho para participar de evento do Banco Master em Londres.
NOME
Neymar e Bruna Biancardi, que já têm Mavie e Mel, anunciaram o nome da terceira filha que nasce em dezembro: Mariah.
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ESQUECIMENTO
O ministro Alexandre de Moraes não deu a menor explicação sobre as mensagens pouco republicanas que recebeu de Daniel Vorcaro.
TORCIDA
Julião Konrad, Jô Mazarollo e Valdemir Baldissera, torcedores do Grêmio, vibraram com a vitória do time na Copa do Brasil. Já Paulo Magnus e Natalia Ribeiro, do Internacional, lamentaram.
RISOS
Ministros do Supremo Tribunal Federal justificaram as gargalhadas flagrados pelo fotógrafo Brenno Carvalho, do jornal O Globo, depois da reunião da corte. O motivo foi uma piada feita pelo ministro Flávio Dino sobre o tema tributário analisado na sessão. O julgamento tratava do PIS e Cofins nas reservas técnicas de seguradoras.
VISITA
Cecília Lemos vai receber na sua casa no Cabo de Santo Agostinho, a visita do youtuber Lufe Gomes, do canal “Life by Lufe.”