Comando Militar do Nordeste garante segurança nas eleições
Os destaques da sociedade pernambucana, com notícias de eventos, personalidades e acontecimentos que movimentam Pernambuco e o Recife
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Até agora, apenas os estados do Piauí e Maranhão solicitaram a presença de tropas do Comando Militar do Nordeste para garantir as eleições de outubro. O general Carlos Machado, comandante da guarnição, revela que ela está pronta para atender a todas as solicitações do Superior Tribunal Eleitoral para garantir a segurança do pleito nas cidades da região.
ESCOLHA
O Pleno do Tribunal de Justiça de Pernambuco elegeu, por aclamação, ontem, o desembargador Alexandre Freire Pimentel para integrar a Corte do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco.
DESTAQUE
O aniversário de Camila Haeckel e Diogo Viana foi bem prestigiado no Terraço Bargaço, com DJs e panelada de Duca Lapenda. Guilherme Blanke, João Marinho, Daliana Martins, Roseana Faneco, Fábio e Márcia Casanova entre os que marcaram presença.
MÚSICO
Caso estivesse vivo, Freddie Mercury completaria 80 anos neste sábado. Suas canções continuam encontrando quem as escute e quem as cante. Ele deixou 237 obras musicais e 3.004 gravações cadastradas na base de dados da gestão coletiva no Brasil.
NA SUIÇA
Ingrid Zanella, presidente da OB de Pernambuco, retorna ao Recife, após participar, em Lugano, na Suíça, do Europe Brazil Legal Summit. Integrou o Painel 2, que debateu desafios, oportunidades e matrizes energéticas do presente e do futuro. Encontro reuniu outros nomes brasileiros de destaque, como o ministro Luís Roberto Barroso e Beto Simonetti, presidente nacional da OAB.
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SEM RESULTADO
Na semana passada, o presidente Lula pediu ao diretor da Polícia Federal Andrei Rodrigues para procurar o ministro André Mendonça, para tentar melhorar a relação entre os dois. Parece que não adiantou nada.
NUPCIAL
Revelados alguns detalhes do casamento de Juliette e Kaique Cerveny, em outubro, no Instituto Ricardo Brennand: Cake Hannouche assina o bolo e Lana Bandeira comanda a mesa de doces. A entrada de crianças foi restringida e todos os lugares, marcados, para garantir que o buffet acerte nas restrições alimentares dos convidados. A mãe dela e o pai do noivo entrarão com as alianças.
RESTAURAÇÃO
Já começou a segunda etapa do projeto de embutimento da rede de telecomunicações no Recife Antigo. A nova fase contempla 10 ruas da região e tem conclusão das obras para 25 de setembro, enquanto a retirada dos fios aéreos deverá ser finalizada até 12 de fevereiro de 2027.
PRISÃO
O ex-ditador da Venezuela Nicólas Maduro completou ontem oito meses numa penitenciária federal de Nova York.
M O V I M E N T O
BOM DIA: O Supremo Tribunal Federal segue em sua sina melancólica ao abandonar seu nobre papel de guardião da Constituição para ser uma casa em que (alguns de) seus membros preferem só enriquecer.” (José Paulo Cavalcanti Filho)
- RAPHAEL Chanem mostra, de hoje a segunda-feira, no Teatro do RioMar, o espetáculo “A Carne Só Cai no Prato do Vegano.”
- O CONJUNTO “Trimanos” se apresenta hoje na comemoração do Dia do Irmão, no RioMar.
- O BOLO de chocolate à moda da casa, do Zio Cucina, merece todos os elogios. Impecável.
- COMO de costume, as prévias começam neste fim de semana em Olinda.
- ALMIR Rouche e Conde Só Brega unem gerações da música pernambucana em parceria inédita.
ANIVERSARIANTES Adriana Paranhos Machado Guimarães, Alexandre Guerra, Andréa Lins, Andressa Cavalcanti, Eliezer Menezes, Enildo Heráclio de Queiroz, Fernando Ferro, Gera Figueirôa, Jaime de Queiroz Lima Filho, Luciano Siqueira, Luiz Ataíde Júnior, Maciel Dias, Márcia Freire, Marco Antônio Ferraz, Maria das Mercês Lima, Ney Cavalcanti, Raphael Acioli e Taciana Queiroz Galvão.