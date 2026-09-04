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João Alberto | Notícia

Lula não realizou sonho de conhecer um cassino

Os destaques da sociedade pernambucana, com notícias de eventos, personalidades e acontecimentos que movimentam Pernambuco e o Recife

Por JC Publicado em 04/09/2026 às 0:00
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, candidato à reeleição
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, candidato à reeleição - Ricardo Stuckert/Presidência

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Uma fala curiosa do presidente Lula repercutiu nas redes sociais: durante evento sobre as bets, revelou que sempre teve vontade de conhecer um cassino, especialmente para ver uma roleta funcionando, mas que nunca conseguiu realizar esse desejo. A declaração chamou atenção em meio ao discurso em que Lula criticou a facilidade de acesso aos jogos de azar por meio da internet.

A FOTO

Em pleno Dia do Fotógrafo, quarta-feira, Brenno Carvalho fez a foto do ano: ministros do Supremo Tribunal Federal dando gargalhadas, em meio à crise após André Mendonça retirar o sigilo de relatório da Polícia Federal sobre a relação de proximidade entre Alexandre de Moraes e Daniel Vorcaro. O vergonhoso registro ganhou enorme repercussão e virou notícia, inclusive na mídia internacional.

RESTAURAÇÃO

A Faculdade de Direito do Recife realiza hoje, no Espaço Memória, a solenidade de entrega do orçamento da primeira etapa do projeto de restauração do Palácio Histórico. Terá presença do reitor da UFPE, Alfredo Gomes, do vice-reitor Moacyr Araújo, do diretor da instituição, Torquato Castro Jr., e da vice-diretora, Antonella Galindo.

NA ZONA SUL

O chef César Santos e a empresária Ione Costa estarão no quiosque “Peixe Rei”, em Boa Viagem, hoje para noite nordestina. Ele vai servir o “Sanduiche Ione”, de carne de sol, e ela fará o drinque italiano “Hugo”.

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Arquivo Pessoal
Durante evento em Brasília Vera Mantelmacher, Dora Nunes, Tereza Campos e Katia Rocha, com o vice-presidente Geraldo Alckmin - Arquivo Pessoal

VERÃO

No meu artigo de hoje na página de Opinião, relembro o evento “Vamos Abraçar o Sol”, que abria a temporada de verão no Recife.

REPERCUSSÃO

Teve enorme repercussão na imprensa mundial, as conversas pouco republicanas entre Daniel Vorcaro e o ministro Alexandre Moraes.

SPA

Marina Prado inaugura quarta-feira MP SPA em Casa Forte.

MUDANÇA

Depois de 25 anos, Benjamin Steinbruch deixa a presidência da Companhia Siderúrgica Nacional e vai assumir o Conselho de Administração da empresa. Seu substituto será Fabio Schvartsman, ex-presidente da Vale.

PERDA

Lamentada a morte de Gloria Steinem, jornalista e ícone do movimento feminista. Cofundadora da Ms. Magazine e do National Women’s Political Caucus, dedicou mais de cinco décadas à luta pela igualdade de gênero, pelos direitos das mulheres e pela justiça social.

MODA

Ana Petribú reuniu amigas e convidadas para lançar a coleção Solare. Na ocasião, a artista Bruna Emery pintou taças personalizadas combinando com as peças de cada convidada.

NA CORRIDA

O Brasil já soma 14,6 milhões de corredores, alta de 62,2% em relação a 2022. A Ticket Sports contabilizou 3,4 milhões de participantes em eventos esportivos, sendo 98% corredores.

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