Lula não realizou sonho de conhecer um cassino

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

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Uma fala curiosa do presidente Lula repercutiu nas redes sociais: durante evento sobre as bets, revelou que sempre teve vontade de conhecer um cassino, especialmente para ver uma roleta funcionando, mas que nunca conseguiu realizar esse desejo. A declaração chamou atenção em meio ao discurso em que Lula criticou a facilidade de acesso aos jogos de azar por meio da internet.

A FOTO

Em pleno Dia do Fotógrafo, quarta-feira, Brenno Carvalho fez a foto do ano: ministros do Supremo Tribunal Federal dando gargalhadas, em meio à crise após André Mendonça retirar o sigilo de relatório da Polícia Federal sobre a relação de proximidade entre Alexandre de Moraes e Daniel Vorcaro. O vergonhoso registro ganhou enorme repercussão e virou notícia, inclusive na mídia internacional.

RESTAURAÇÃO

A Faculdade de Direito do Recife realiza hoje, no Espaço Memória, a solenidade de entrega do orçamento da primeira etapa do projeto de restauração do Palácio Histórico. Terá presença do reitor da UFPE, Alfredo Gomes, do vice-reitor Moacyr Araújo, do diretor da instituição, Torquato Castro Jr., e da vice-diretora, Antonella Galindo.

NA ZONA SUL

O chef César Santos e a empresária Ione Costa estarão no quiosque “Peixe Rei”, em Boa Viagem, hoje para noite nordestina. Ele vai servir o “Sanduiche Ione”, de carne de sol, e ela fará o drinque italiano “Hugo”.

Durante evento em Brasília Vera Mantelmacher, Dora Nunes, Tereza Campos e Katia Rocha, com o vice-presidente Geraldo Alckmin - Arquivo Pessoal

VERÃO

No meu artigo de hoje na página de Opinião, relembro o evento “Vamos Abraçar o Sol”, que abria a temporada de verão no Recife.

REPERCUSSÃO

Teve enorme repercussão na imprensa mundial, as conversas pouco republicanas entre Daniel Vorcaro e o ministro Alexandre Moraes.

SPA

Marina Prado inaugura quarta-feira MP SPA em Casa Forte.

MUDANÇA

Depois de 25 anos, Benjamin Steinbruch deixa a presidência da Companhia Siderúrgica Nacional e vai assumir o Conselho de Administração da empresa. Seu substituto será Fabio Schvartsman, ex-presidente da Vale.

PERDA

Lamentada a morte de Gloria Steinem, jornalista e ícone do movimento feminista. Cofundadora da Ms. Magazine e do National Women’s Political Caucus, dedicou mais de cinco décadas à luta pela igualdade de gênero, pelos direitos das mulheres e pela justiça social.

MODA

Ana Petribú reuniu amigas e convidadas para lançar a coleção Solare. Na ocasião, a artista Bruna Emery pintou taças personalizadas combinando com as peças de cada convidada.

NA CORRIDA

O Brasil já soma 14,6 milhões de corredores, alta de 62,2% em relação a 2022. A Ticket Sports contabilizou 3,4 milhões de participantes em eventos esportivos, sendo 98% corredores.